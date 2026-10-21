Máng cáp và vật tư điện Cát Vạn Lợi chuẩn hóa UL Listed

ANTD.VN -Máng cáp điện kim loại (Metal Cable Tray) Cát Vạn Lợi đạt UL Listed theo NEMA BI 50015 và đáp ứng các yêu cầu liên quan của NFPA 70. Cùng với ống thép luồn dây điện EMT – UL 797, ống IMC – UL 1242 và hệ thống tiếp địa – UL 467, doanh nghiệp đang từng bước hoàn thiện chuỗi vật tư MEP phục vụ yêu cầu ngày càng cao về kỹ thuật và an toàn điện trong công trình.

Máng cáp điện NEMA BI 50015 – mắt xích trong hệ thống MEP

Trong các công trình hiện đại, máng cáp điện, ống thép luồn dây điện và hệ thống tiếp địa tuy ít được chú ý nhưng lại giữ vai trò quan trọng trong việc tổ chức đường cáp, bảo vệ dây dẫn và góp phần bảo đảm an toàn cho hệ thống điện.

Khi quy mô, độ phức tạp của công trình tăng lên, việc lựa chọn vật tư MEP cũng không còn chỉ dựa vào giá thành. Chất lượng sản phẩm, hồ sơ kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng, tính đồng bộ và khả năng đáp ứng thực tế ngày càng trở thành những yếu tố quan trọng đối với nhà thầu và kỹ sư.

Trong các nhà máy, tòa nhà, trung tâm dữ liệu, sân bay, metro và công trình hạ tầng, thang máng cáp điện kim loại cùng ống thép luồn dây G.I là những thành phần quan trọng của hệ thống quản lý cáp điện (Electrical Cable Management), phục vụ các hệ thống điện nhẹ ELV và phòng cháy chữa cháy (PCCC). Việc tổ chức, cố định, định tuyến và bảo vệ đường dây hợp lý không chỉ hỗ trợ an toàn điện mà còn giúp thuận tiện hơn trong kiểm tra, bảo trì và mở rộng hệ thống.

Theo hướng đó, Cát Vạn Lợi từng bước chuẩn hóa các nhóm vật tư MEP theo tiêu chuẩn quốc tế.

Ở nhóm máng cáp điện kim loại (Metal Cable Tray), sản phẩm của Cát Vạn Lợi đạt UL Listed theo NEMA BI 50015, đồng thời đáp ứng các yêu cầu liên quan của NFPA 70 – National Electrical Code (NEC), mã hồ sơ E547796.

Máng cáp điện kim loại Cát Vạn Lợi đạt chứng nhận UL Listed – NEMA BI 50015, mã hồ sơ E547796.

Trong hệ thống điện, máng cáp đảm nhiệm vai trò nâng đỡ, tổ chức và dẫn hướng các tuyến cáp chính trước khi dây dẫn được phân phối đến tủ điện, thiết bị và các khu vực sử dụng.

Ống thép luồn dây điện EMT, ống IMC – bảo vệ dây dẫn

Nếu máng cáp điện giúp tổ chức tuyến cáp, thì ống thép luồn dây điện tiếp tục đảm nhiệm vai trò bảo vệ cơ học cho dây dẫn trong quá trình lắp đặt và vận hành.

Cát Vạn Lợi phát triển hai nhóm sản phẩm gồm ống EMT – Electrical Metallic Tubing đạt UL Listed – UL 797 và ống IMC – Intermediate Metal Conduit đạt UL Listed – UL 1242.

Trong đó, ống EMT được sử dụng phổ biến trong hệ thống điện tại nhà máy, tòa nhà và nhiều công trình dân dụng. Với những khu vực cần khả năng bảo vệ cơ học cao hơn, ống IMC bổ sung lựa chọn cho các dự án có yêu cầu kỹ thuật khắt khe.

Sự kết hợp giữa máng cáp điện NEMA BI 50015, ống EMT – UL 797 và ống IMC – UL 1242 từng bước tạo nên chuỗi vật tư có tính liên kết từ quản lý tuyến cáp đến bảo vệ dây dẫn.

Hệ thống tiếp địa UL 467 – hoàn thiện an toàn điện

Tuy nhiên, quản lý và bảo vệ dây dẫn mới chỉ là một phần của hệ thống điện an toàn. Khi máng cáp, ống thép và các thành phần kim loại cùng hiện diện trong công trình, yêu cầu nối đất và liên kết điện trở thành mắt xích không thể tách rời.

Cát Vạn Lợi vì vậy tiếp tục phát triển hệ thống chống sét – tiếp địa đạt UL Listed – UL 467, gồm cọc tiếp địa, kẹp cáp đồng, phụ kiện nối đất và các thiết bị liên quan. Nhóm sản phẩm này có mã hồ sơ E555039.

Theo đó, máng cáp điện, ống luồn dây điện EMT, ống IMC và hệ thống tiếp địa tạo thành một chuỗi liên tiếp: quản lý đường cáp – bảo vệ dây dẫn – bảo đảm an toàn nối đất.

Cung ứng chuỗi vật tư MEP đồng bộ

Với nhà thầu, một chuỗi vật tư đồng bộ giúp giảm đầu mối cung ứng, thuận tiện hơn khi đối chiếu hồ sơ kỹ thuật và phối hợp thi công. Với kỹ sư, sự liên kết giữa các nhóm sản phẩm giúp việc lựa chọn vật tư từ máng cáp, ống bảo vệ đến hệ thống tiếp địa trở nên rõ ràng hơn.

Tuy nhiên, đạt UL Listed hay đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế chưa phải điểm dừng. Giá trị của tiêu chuẩn chỉ thực sự được thể hiện khi doanh nghiệp có thể duy trì chất lượng ổn định và chuyển hóa các yêu cầu kỹ thuật thành khả năng đáp ứng thực tế tại công trình.

Đó cũng là hướng Cát Vạn Lợi đang theo đuổi: từ từng sản phẩm riêng lẻ đến một hệ sinh thái vật tư MEP đồng bộ, kết nối từ máng cáp điện, ống thép luồn dây điện đến hệ thống tiếp địa.

Công ty Cổ phần Sản xuất Thiết bị điện Công nghiệp Cát Vạn Lợi

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