Man United và vấn đề duy trì lợi thế trước các đối thủ

ANTD.VN - Hai kết quả thất vọng trong một thời gian ngắn, với cùng một kịch bản: chơi hơn người, dồn ép đối phương để rồi đánh rơi những điểm số quan trọng, đoàn quân của HLV Michael Carrick đang lộ rõ điểm yếu ở khả năng định đoạt trận đấu.

Manchester City phải chơi thiếu người từ phút 23, khi Foden nhận thẻ đỏ trực tiếp do lỗi hành vi bạo lực. Những tưởng Quỷ đỏ thành Manchester sẽ hạ gục được nửa xanh một cách dễ dàng, nhưng ngược lại, Haaland lại dội cho đội chủ sân Old Trafford một gáo nước lạnh điếng người với bàn thắng ở phút 60. MU thua trong một thế trận là đội cầm bóng nhiều hơn và có nhiều cơ hội hơn với 55% thời lượng kiểm soát bóng, 16 cú sút, so với 6 cú sút của Man City (theo Sofascore). MU cũng vượt trội ở số lượng đường chuyền - 425 đường chuyền chính xác so với 331 của MC. Số lần xâm nhập vòng cấm đối phương của nửa đỏ thành Manchester cũng nhiều hơn so với nửa xanh, với 54 lần xâm nhập vòng cấm so với 38 lần của MC.

Manchester United cần khắc phục khả năng định đoạt trận đấu của mình (Ảnh: Getty Images)

Ít lâu sau, kịch bản tương tự lặp lại trong trận gặp Tottenham. Cũng được chơi hơn người sau khi Bentancur bị truất quyền thi đấu ở phút 78, thậm chí Quỷ đỏ còn có bàn thắng dẫn trước nhờ công của Mbeumo, để rồi chứng kiến Solanke đánh đầu gỡ hòa cho Tottenham ở những phút bù giờ cuối cùng, qua đó đành ngậm ngùi chấp nhận chia điểm ngay trên sân nhà. Đáng nói hơn, cho dù được chơi hơn người, khả năng tìm đường vào vòng cấm đối phương của MU vẫn hạn chế hơn so với đối thủ, khi họ chỉ có thể tìm đến 1/3 sân đối phương 48 lần, ít hơn so với 55 lần của Gà trống (theo Sofascore).

Nếu như 1 lần thì đó còn có thể coi là tai nạn, tuy nhiên MU đã 2 lần mất điểm với cùng một thế trận như vậy thì rõ ràng là khả năng tận dụng, cũng như định đoạt trận đấu của nửa đỏ thành Manchester đang thực sự gặp vấn đề. Một đội bóng lớn không thể loay hoay khi đã có lợi thế rõ ràng đến như vậy, đặc biệt là một đội bóng có tham vọng cạnh tranh cao như Quỷ đỏ. Đành rằng cả Tottenham và Man City đều không phải những đội bóng yếu, nhưng họ cũng phải nghiêm túc nhìn lại khâu giải quyết trận đấu của chính mình. Khi đã nắm trong tay lợi thế rất lớn, mà lại để tuột mất một cách đầy tiếc nuối, đó là một bộ mặt rất khó chấp nhận.

Vấn đề không thể giải quyết trận đấu của MU đang dần trở nên nghiêm trọng (Ảnh: Getty Images)

MU không chỉ gặp khó trước các đối thủ cứng cựa như MC hay Tottenham. Khả năng tận dụng các cơ hội của nửa đỏ thành Manchester cũng bị đặt dấu hỏi lớn khi các đối thủ dưới cơ như Fulham hay Everton cũng có thể khiến MU phải chia điểm. Trong chuyến làm khách đến Hill Dickinson, Quỷ đỏ cũng đã 2 lần vượt lên dẫn trước nhờ công của Mbeumo và Sesko, dẫu vậy họ vẫn phải chấp nhận chia điểm với nửa xanh vùng Merseyside. Điểm nhấn của trận đấu này là cú vô lê bóng sống đẹp mắt gỡ hòa 2-2 cho Everton của Ainsley Maitland-Niles ở phút 90 + 6.

Tiếp đó, đoàn quân của Carrick áp đảo Fulham ngay tại Craven Cottage với hàng loạt thông số ấn tượng: cầm bóng 58%, tung ra 29 cú sút về phía khung thành đối phương, số đường chuyền vượt trội, với 606 đường chuyền so với con số 457 của Fulham (theo Sofascore). Tuy nhiên Quỷ đỏ lại bị đối thủ vượt lên dẫn trước từ pha phản lưới nhà của Lisandro Martinez, và phải chật vật thoát thua nhờ bàn thắng của Matheus Cunha.

Cần nói thêm rằng, Fulham cũng đang có một chuỗi phong độ đáng quên với 2 trận thua và 2 trận hòa tại Premier League, và đang chôn chân ở đáy bảng xếp hạng.

Tung ra tới 29 cú sút tuy nhiên chỉ có được một bàn thắng, khía cạnh dứt điểm của Man United cần được cải thiện cấp tốc, nếu như không muốn mất thêm điểm số trong mùa giải này. Các mũi nhọn như Sesko, Mbeumo hay Cunha vẫn chưa thể khiến người hâm mộ Quỷ đỏ an tâm, khi tiếp tục phung phí nhiều cơ hội như vậy.

Với một cái tên có truyền thống, tầm vóc và tham vọng như Man United, họ cần phải chấm dứt cảnh phong độ phập phù, để có thể trở lại đường đua, hướng tới các danh hiệu trong tương lai.