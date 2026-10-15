Mãn nhãn với màn trình diễn áo dài tại “Ngày hội Áo dài - Dân vũ” 2026

Chương trình “Ngày hội Áo dài - Dân vũ” do Công an Thành phố Hà Nội tổ chức nhằm hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026).

Đến dự chương trình có Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an; Đại tá Nguyễn Thị Quế, Trưởng ban Ban Phụ nữ Công an nhân dân; đồng chí Lê Kim Anh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hà Nội, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Hà Nội; NTK Đặng Thị Ngọc Hân, Hoa hậu Việt Nam 2010, Chuyên gia Truyền thông Ngô Bá Lục.

Về phía CATP Hà Nội có sự tham dự của Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Trưởng BTC cuộc thi.

Phát biểu tại chương trình, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Trưởng BTC cuộc thi cho biết, trong quân số Công an thành phố Hà Nội, cán bộ chiến sĩ nữ chiếm 16,2%. Song song với những kết quả đã đạt được của Công an thành phố Hà Nội, các nữ CBCS đã có nhiều đóng góp lớn vào thành quả chung. Đặc biệt, trong thời gian vừa qua, Ban Phụ nữ Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức nhiều chương trình thiện nguyện, phát huy được các vai trò, chức năng, nhiệm vụ. Bên cạnh đó, ngoài công tác chuyên môn, nữ CBCS còn phải chăm lo gia đình...

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội, Trưởng Ban Tổ chức hội thi phát biểu khai mạc

“Ngày hội "Áo dài - Dân vũ" hôm nay là một sân chơi văn hóa tinh thần vô cùng ý nghĩa. Đây không chỉ là dịp để tôn vinh vẻ đẹp truyền thống của tà áo dài Việt Nam, mà còn là nơi thể hiện sự năng động, trẻ trung, tinh thần gắn kết của nữ chiến sĩ Công an Thủ đô. Thông qua Ngày hội, các đồng chí sẽ có thêm năng lượng tích cực để tiếp tục cống hiến và hoàn thành tốt nhiệm vụ” - Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền nhấn mạnh.

Tại sự kiện, hơn 250 hội viên phụ nữ đến từ 21 cụm thi đua đã tham gia các nội dung thi Trình diễn áo dài và Đồng diễn dân vũ. Mỗi cụm thi đua đều mang đến phần trình diễn hấp dẫn, duyên dáng và ấn tượng mang đậm bản sắc của từng cụm.

Phần trình diễn là cụm thi đua số 1 giới thiệu bộ sưu tập áo dài của NTK Hàn Phượng. Các chi tiết trên mỗi mẫu thiết kế thể hiện sự giao hòa giữa bản lĩnh, cá tính và duyên dáng. Với những nữ chiến sĩ Công an nhân dân, vẻ đẹp ấy còn mang ý nghĩa gìn giữ, tiếp nối, đổi mới.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền cùng Thiếu tướng Ngô Hoài Thu tặng hoa cho đại diện 21 Cụm thi đua tham gia hội thi

Trên nền nhạc ca khúc “Hello Việt Nam”, phần trình diễn của cụm thi đua số 7 cũng hướng tới việc khắc họa và tôn vinh nét đẹp truyền thống. Cụm thi đua số 10 mang đến BST với những hình ảnh, kiến trúc tiêu biểu của Hà Nội, điển hình như Chùa Một Cột, Khuê Văn Các, Bút Tháp,... Phần trình diễn thể hiện sự tự tin, bản lĩnh, nhân văn, trách nhiệm và hội nhập.

Các hội viên phụ nữ tại 21 cụm thi đua tham gia trình diễn áo dài trong buổi sáng 15/10

Trong khi đó, BST của cụm thi đua số 14 mang chủ đề “Ngũ sắc hội tụ” thể hiện màu sắc của âm dương ngũ hành, tạo sự kết nối giữa văn hóa truyền thống với những nét cắt hiện đại.

Cụm thi đua số 10 lại mang đến một sắc thái đặc trưng của tà áo dài với 3 dấu ấn: Tháp Rùa trên nền xanh lam gợi ký ức và vẻ thanh bình của Hồ Gươm; đền Ngọc Sơn - cầu Thê Húc trên nền cam gợi tình yêu di sản; Khuê Văn Các trên nền xanh của lá non tôn vinh truyền thống hiếu học. Qua đó, ký ức, văn hóa và tri thức cùng làm nên chiều sâu của Thủ đô.

Bên cạnh đó, phần trình diễn của cụm thi đua số 5 cũng tạo ấn tượng cho khán giả với những tà áo dài cách tân duyên dáng, điểm xuyết thêm những hình ảnh đặc trưng của Thủ đô. Trải qua nhiều biến động của thời đại, áo dài dù có nhiều kiểu cách tân hiện đại nhưng vẫn giữ được nét mộc mạc, tinh hoa văn hóa của người Việt...

Qua phần thi đầu tiên, mỗi cụm thi đua đều thể hiện được trọn vẹn vẻ đẹp duyên dáng, thanh lịch của tà áo dài Việt Nam, mang đến cho người xem những màn trình diễn mãn nhãn.

Phần thi thứ 2 đồng diễn dân vũ sẽ diễn ra vào buổi chiều cùng ngày, hứa hẹn mang đến những tiết mục độc đáo, đặc sắc.

Ngay sau đó, Lễ bế mạc, công bố kết quả cuộc thi và trao giải dự kiến sẽ diễn ra vào 16 giờ ngày 15/10.