Man City vi phạm 114 trong 115 cáo buộc, nguy cơ mất chức vô địch Premier League

ANTD.VN - Man City bị kết luận có tội với 114 trong tổng số 115 cáo buộc liên quan đến các quy định tài chính của Premier League. Án phạt chưa được quyết định, nhưng đội bóng của Pep Guardiola có thể đối mặt với những hình thức kỷ luật nghiêm khắc, trong đó có nguy cơ bị trừ điểm hoặc loại khỏi giải.

Theo tiết lộ của nhà báo David Ornstein, một Ủy ban độc lập đã đưa ra kết luận đối với vụ việc kéo dài nhiều năm của Man City. Các nguồn tin được dẫn lại cho biết đội chủ sân Etihad bị kết luận có tội với 114/115 cáo buộc mà Premier League đưa ra. Tuy nhiên, mức phạt cụ thể vẫn chưa được quyết định và Man City được cho là sẽ kháng cáo.

Man City vi phạm 114/115 cáo buộc, nguy cơ mất chức vô địch Premier League (Ảnh: AP)

Vụ việc bắt nguồn từ cuộc điều tra của Premier League đối với Man City và những cáo buộc liên quan đến hoạt động tài chính của CLB, trong giai đoạn từ năm 2009 đến 2018. Premier League chính thức đưa ra 115 cáo buộc vào tháng 2-2023, sau quá trình điều tra kéo dài nhiều năm. Phiên điều trần trước ủy ban độc lập bắt đầu vào tháng 9-2024 và kết thúc vào tháng 12 cùng năm.

Man City từ trước đến nay luôn phủ nhận các cáo buộc. CLB khẳng định mình có những bằng chứng để bảo vệ lập trường và tiếp tục theo đuổi quá trình pháp lý. Do đó, phán quyết được báo chí công bố mới chỉ là một bước trong vụ việc, khi các mức xử phạt và quá trình kháng cáo vẫn còn phía trước.

Các cáo buộc tập trung vào nhiều vấn đề liên quan đến quy định tài chính của Premier League, trong đó có việc cung cấp thông tin tài chính, doanh thu tài trợ, các khoản thanh toán cho cầu thủ và HLV cũng như nghĩa vụ hợp tác với cuộc điều tra.

Vụ việc đặc biệt gây chú ý bởi nó liên quan đến giai đoạn Man City vươn lên trở thành một trong những thế lực hàng đầu của bóng đá Anh. Kể từ khi Abu Dhabi United Group hoàn tất việc mua lại CLB vào năm 2008, Man City liên tục gặt hái thành công và xây dựng vị thế thống trị tại Premier League.

Trong 15 năm qua, đội bóng thành Manchester đã giành 8 chức vô địch Premier League, 4 FA Cup, 7 League Cup và 1 Champions League. Chính vì vậy, nếu phán quyết cuối cùng dẫn tới những án phạt liên quan đến thành tích trong giai đoạn bị điều tra, câu chuyện về các danh hiệu của Man City cũng có thể được đặt ra.

Theo các quy định của Premier League, Ủy ban độc lập có nhiều lựa chọn khi đưa ra hình thức xử phạt. Các biện pháp có thể bao gồm trừ điểm, đình chỉ CLB, yêu cầu thi đấu lại, đề nghị loại CLB khỏi giải, phạt tiền, hạn chế hoặc từ chối đăng ký cầu thủ và những biện pháp khác phù hợp với vụ việc.

Khả năng Man City phải đối mặt với việc bị loại khỏi Premier League vì thế đã được đề cập trong các phân tích về vụ án. Tuy nhiên, đây mới chỉ là một trong những hình thức xử phạt có thể được áp dụng, chưa phải quyết định chính thức. Tương tự, khả năng các danh hiệu trong quá khứ bị xem xét cũng phụ thuộc vào mức phạt cuối cùng và quá trình kháng cáo.

Vụ việc cũng có thể tạo ra những ảnh hưởng đáng kể đến tương lai của Man City nếu án phạt nghiêm khắc được áp dụng. Đội hình với nhiều ngôi sao hàng đầu, trong đó có Erling Haaland, có thể trở thành tâm điểm trong trường hợp CLB phải đối mặt với những thay đổi lớn về vị thế tại bóng đá Anh.

Nếu kết luận 114 cáo buộc được giữ nguyên sau các bước pháp lý tiếp theo, bóng đá Anh có thể chứng kiến một trong những vụ kỷ luật lớn nhất lịch sử Premier League.