Man City bị PSG vùi dập ngay trên sân nhà

ANTD.VN - Rạng sáng 15-10, Man City nhận thất bại 2-4 trước PSG ở lượt trận thứ hai vòng phân hạng Champions League 2026/27. Dù Erling Haaland lập cú đúp và đội chủ nhà có thời điểm vùng lên mạnh mẽ, nhà đương kim vô địch PSG vẫn cho thấy bản lĩnh bằng khả năng tấn công hiệu quả.

Cuộc tiếp đón PSG diễn ra trong bối cảnh Man City nhận được sự quan tâm đặc biệt. Sự xuất hiện của Pep Guardiola trên khán đài thu hút nhiều chú ý, khi đội bóng thành Manchester đang đối mặt với những vấn đề ngoài sân cỏ.

Haaland ghi cú đúp nhưng không đủ cho Man City (Ảnh: Getty Images)

Tuy nhiên, sự cổ vũ trên khán đài không thể giúp Man City tránh khỏi một hiệp đấu đầy khó khăn. Phút 13, Desire Doue đi bóng từ cánh trái, ngoặt vào trung lộ rồi tung cú sút hạ người cũ Donnarumma ở góc gần, đưa PSG vượt lên dẫn trước.

Chỉ hai phút sau, đội khách tiếp tục giáng đòn mạnh vào Man City. Doue phối hợp với Ousmane Dembele bên cánh phải trước khi tiền đạo người Pháp băng vào đánh đầu, nâng tỉ số lên 2-0. Trong khoảng thời gian rất ngắn, PSG đã khiến đội chủ nhà nhận hai gáo nước lạnh liên tiếp.

Sức ép của đội bóng nước Pháp chưa dừng lại. Achraf Hakimi có pha đánh đầu đưa bóng dội cột dọc, trước khi Vitinha ghi bàn thắng thứ ba ở phút 32. Sau đường nhả bóng của Zaire-Emery, tiền vệ người Bồ Đào Nha tung cú sút quyết đoán, khiến Donnarumma không thể cản phá.

Nhà đương kim vô địch PSG vẫn có phong độ rất cao (Ảnh: The Guardian)

Tỉ số 3-0 sau hiệp một đã phản ánh rõ sự vượt trội của PSG trong khâu tận dụng cơ hội. Man City kiểm soát được những thời điểm nhất định nhưng liên tục phải trả giá trước các pha lên bóng sắc bén của đối thủ.

Trở lại sau giờ nghỉ, Iliman Ndiaye, một trong những cầu thủ được tung vào sân, thực hiện quả tạt thuận lợi để Erling Haaland bật cao đánh đầu, rút ngắn tỉ số xuống còn 1-3 ở phút 53. Bàn thắng giúp đội chủ nhà lấy lại tinh thần, đồng thời thắp lên hy vọng về một cuộc ngược dòng.

Antoine Semenyo tiếp tục thử thách Safonov bằng một pha dứt điểm nguy hiểm. Nhưng đúng lúc Man City đang tìm cách thu hẹp cách biệt, PSG lại tung ra đòn đáp trả với pha lập công của Maghnes Akliouche.

Man City không chấp nhận buông xuôi. Phút 75, Haaland hoàn tất cú đúp. Nhận đường chuyền của Ayyoub Bouaddi, tiền đạo người Na Uy dứt điểm thành công, rút ngắn tỉ số xuống 2-4.

Theo thống kê, Haaland đã nâng tổng số bàn thắng tại Champions League cho Man City lên 38 sau 41 lần ra sân, trở thành chân sút ghi nhiều bàn nhất cho đội bóng ở đấu trường này. Dẫu vậy, dấu ấn cá nhân của tiền đạo người Na Uy không đủ bù đắp những vấn đề mà đội chủ nhà bộc lộ trong suốt trận đấu.

Kịch tính vẫn xuất hiện trong những phút cuối. Donnarumma cản phá thành công quả phạt đền của Ferran Torres trong thời gian bù giờ, khiến cơ hội tạo thêm bất ngờ của Man City khép lại.

PSG bảo toàn chiến thắng 4-2 ngay trên sân đối thủ, qua đó cho thấy sức mạnh vượt trội của nhà ĐKVĐ. Trong khi đó, trận thua cũng chấm dứt chuỗi tám chiến thắng liên tiếp của Man City dưới thời Enzo Maresca. Đây là thất bại đầu tiên của đội bóng thành Manchester kể từ trận thua Arsenal ở Siêu cúp Anh.