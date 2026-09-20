Malaysia điều máy bay và lính cứu hỏa hỗ trợ Indonesia dập cháy rừng

ANTD.VN - Indonesia đã chấp thuận đề nghị hỗ trợ của Malaysia trong cuộc chiến chống cháy rừng đang gây khói mù nghiêm trọng tại nhiều khu vực Đông Nam Á.

﻿Trực thăng thả nước xuống khu rừng Tegal Arum thuộc tỉnh NamKalimantann, Indonesia ngày 19-9-2026

Phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi ngày 19-9 cho biết nước này sẽ điều một máy bay chữa cháy Bombardier CL-415MP, 3 trực thăng và 52 nhân viên tới hỗ trợ hoạt động dập lửa tại Indonesia.

Đề nghị trên được Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto chấp thuận trong cuộc gặp với ông Ahmad Zahid Hamidi một ngày trước đó.

Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận các biện pháp phòng ngừa nhằm xử lý cháy rừng và khói mù xuyên biên giới một cách chủ động, có tổ chức hơn.

Tổng thống Prabowo Subianto cảm ơn Malaysia, đồng thời thừa nhận cháy rừng tại Indonesia đang gây tác động tới các nước láng giềng. Ông khẳng định Jakarta hoan nghênh sự hỗ trợ của Kuala Lumpur trong ứng phó thảm họa môi trường này.

Indonesia đã phải chống chọi với các đám cháy kéo dài nhiều tuần tại đảo Borneo và Sumatra. Khói độc bao phủ nhiều vùng trong nước, đồng thời lan sang Malaysia và Singapore, gây lo ngại về chất lượng không khí và sức khỏe cộng đồng.

Trước Malaysia, Nhật Bản đã điều hơn 300 thành viên Lực lượng Phòng vệ cùng trực thăng tới Borneo để tham gia chữa cháy.

Tuy nhiên, khói mù dày đặc nhiều lần khiến các chuyến bay thả nước phải tạm dừng do tầm nhìn không bảo đảm.

Indonesia thường xuyên xảy ra cháy rừng trong mùa khô từ tháng 7 đến tháng 10. Tình hình năm nay nghiêm trọng hơn một phần do hiện tượng El Nino, được dự báo mạnh nhất kể từ khi bắt đầu có số liệu so sánh cách đây khoảng 40 năm.

Theo số liệu của Chính phủ Indonesia, hơn 202.000 ha đất đã bị thiêu rụi từ tháng 1-2026 đến tháng 7. Trong khi đó, dự án giám sát Nusantara Atlas ước tính diện tích cháy trong cùng thời gian lên gần 300.000 ha và có thể lên tới khoảng 896.000 ha nếu tính thêm tháng 8.