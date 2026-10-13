Malaysia đề xuất ASEAN công nhận khói mù xuyên biên giới là thảm họa thiên nhiên

ANTD.VN - Malaysia sẽ đề xuất đưa vấn đề khói mù xuyên biên giới vào chương trình nghị sự của Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN sắp tới, đồng thời mong muốn ASEAN xem xét cơ chế mạnh mẽ hơn để ứng phó với tình trạng ô nhiễm khói mù kéo dài trong khu vực.

Tháp Taming Sari ở Melaka, Malaysia bị khói mù bao phủ vào ngày 8-10-2026

Ngoại trưởng Malaysia Mohamad Hasan cho biết, ông sẽ trực tiếp nêu vấn đề này tại cuộc họp chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 diễn ra ở Manila (Philippines) vào tháng tới.

Theo ông Hasan, khói mù xuyên biên giới cần được quan tâm đặc biệt vì hiện chưa được xếp vào nhóm thiên tai trong các cơ chế ứng phó thảm họa hiện hành của ASEAN.

“ASEAN đã có cơ chế đối phó với thiên tai, nhưng khói mù không nằm trong phạm vi hoặc chưa được phân loại là một thảm họa thiên nhiên”, ông Mohamad Hasan nói với báo giới.

Liên quan các nỗ lực dập tắt cháy rừng tại Indonesia, Ngoại trưởng Malaysia cho biết người đồng cấp Indonesia Arrmanatha Nasir thông tin rằng điều kiện tầm nhìn quá kém đang cản trở các hoạt động chữa cháy bằng đường không.

Indonesia hiện có từ 3-4 máy bay và 34 trực thăng phục vụ chữa cháy, nhưng nhiều phương tiện không thể cất cánh do khói dày đặc gây nguy hiểm. Nhà chức trách đã huy động khoảng 60.000 người tham gia công tác chữa cháy trên mặt đất.

Indonesia cũng gặp khó khăn vì nhiều đám cháy nằm sâu trong nội địa, nguồn nước hạn chế và lửa âm ỉ trong các vùng đất than bùn, vốn rất khó dập tắt hoàn toàn.

Ngoài ra, các hoạt động gieo mây tạo mưa hiện chưa thể triển khai do thiếu các đám mây đối lưu phù hợp.

Malaysia cho biết, nước này ghi nhận những nỗ lực của Indonesia trong kiểm soát cháy rừng, song đồng thời bày tỏ hy vọng Jakarta có thêm các biện pháp hiệu quả hơn do tình trạng khói mù đang ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và sinh hoạt của người dân trong khu vực.

Khói mù xuyên biên giới từ các vụ cháy rừng và cháy đất bùn tại Indonesia từ lâu là vấn đề môi trường nghiêm trọng đối với Đông Nam Á, đặc biệt ảnh hưởng đến Malaysia, Singapore và một số khu vực lân cận mỗi khi mùa khô kéo dài.