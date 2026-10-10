Mãi là niềm tự hào của lực lượng Công an nhân dân, Thủ đô Hà Nội và bóng đá Việt Nam

ANTD.VN - Như An ninh Thủ đô đã thông tin, chiều 10-10, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hiệp hội Thể thao CAND đã đến dự và chúc mừng Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CLB Công an Hà Nội.

Đứng trước cơ hội điều kiện thuận lợi chưa từng có để vươn mình bứt phá

Với tình cảm trân trọng, thân thiết đồng chí Bộ trưởng đã gửi lời chúc mừng, lời cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, thành phố Hà Nội, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, các đối tác, nhà tài trợ, nhân dân và người hâm mộ cả nước đã đồng hành, hỗ trợ, cổ vũ CLB Công an Hà Nội trong suốt hành trình 70 năm xây dựng, phát triển; mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự, phát triển thể dục thể thao CAND nói chung, xây dựng và phát triển CLB Công an Hà Nội nói riêng trong thời gian tới.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hiệp hội Thể thao CAND phát biểu tại buổi lễ

​Đại tướng Lương Tam Quang nhìn nhận, đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu rất cao phải phát triển thể thao thành tích cao chuyên nghiệp, khoa học, trung thực, cao thượng và bền vững, góp phần thực hiện các mục tiêu chiến lược hòa bình, ổn định, phát triển nhanh, bền vững và nâng cao mọi mặt đời sống của nhân dân.

Đại tướng Lương Tam Quang trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho CLB Công an Hà Nội

Dưới sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự ủng hộ của nhân dân, thể thao thành tích cao, trong đó CLB Công an Hà Nội đang đứng trước cơ hội điều kiện thuận lợi chưa từng có để vươn mình bứt phá, tiếp tục khẳng định màu cờ sắc áo, danh dự thể thao CAND, thể thao Việt Nam và hình ảnh lực lượng vũ trang, hình ảnh quốc gia.

Đại tướng Lương Tam Quang trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các cá nhân thuộc CLB Công an Hà Nội

Do đó, để đạt mục tiêu kỳ vọng, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị Công an Hà Nội và CLB Công an Hà Nội quán triệt thực hiện những chỉ đạo những lời chỉ đạo, dặn dò của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đồng thời tập trung thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, phát huy truyền thống vẻ vang, gia tăng đóng góp của CLB Công an Hà Nội đối với phát triển sự nghiệp thể thao nước nhà, thể thao CAND và sự nghiệp chăm lo bảo vệ con người, xây dựng đất nước Việt Nam cường thịnh, văn minh và phát triển bền vững.

Đại tướng Lương Tam Quang trao quà của Hiệp hội Thể thao CAND cho CLB Công an Hà Nội

Tập trung xây dựng CLB Công an Hà Nội không chỉ là biểu tượng của bóng đã Việt Nam, niềm tự hào của thể thao CAND, mà phải trở thành tượng đài bóng đá khu vực, lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh đẹp, tinh thần cống hiến vì hòa bình, hữu nghị của lực lượng CAND và của Việt Nam.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

“Muốn vậy, CLB phải có chiến lược rất cụ thể, từ việc chuẩn bị nguồn lực, tham gia và quyết tâm giành chiến thắng tại các giải đấu thành tích cao trong nước, khu vực và quốc tế; đến việc vươn lên đăng cai, chủ trì tổ chức các giải đấu giao lưu, hữu nghị với Công an các địa phương các nước, lực lượng thực thi pháp luật các nước” – Bộ trưởng Lương Tam Quang lưu ý.

Đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho các cá nhân thuộc CLB Công an Hà Nội

Chăm lo xây dựng, phát triển; thực hiện chế độ, chính sách cho các thành viên, tạo thuận lợi tối đa để CLB vận hành, các thành viên yên tâm luyện tập thi đấu và đạt thành tích cao.

Ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam trao kỷ niệm chương cho các cựu cầu thủ đội bóng đá Công an Hà Nội

Xây dựng CLB trở thành tập thể đoàn kết, kỷ luật, bản lĩnh, giàu khát vọng; xây dựng đội bóng chuyên nghiệp, văn minh, trách nhiệm và giàu tinh thần cống hiến, gắn bó mật thiết với nhân dân; đội ngũ huấn luyện viên, chuyên gia, cán bộ chuyện môn có trình độ cao.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Anh hùng LLVT nhân dân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP trao Giấy khen của Giám đốc CATP Hà Nội cho các cá nhân

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong huấn luyện, chăm sóc sức khỏe, phục hồi thể lực và phân tích hiệu suất thi đấu, quan tâm đầu tư, phát triển đào tạo trẻ, phát hiện bồi dưỡng tài năng, xây dựng lớp kế cận bền vững, chăm lo chế độ chính sách, bảo đảm các điều kiện tốt nhất, kịp thời nhất đối với các thành viên câu lạc bộ, đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức, đối tác trong và ngoài nước để mở rộng cơ hội tiếp cận nền bóng đá tiên tiến, hiện đại, tận dụng huy động tối đa nguồn lực từ bên ngoài để xây dựng, phát triển câu lạc bộ.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng tặng biểu trưng CLB cho các cá nhân

Đồng chí Bộ trưởng cũng đặt vấn đề xây dựng và phát triển CLB Công an Hà Nội phát triển về hạ tầng về thể thao, trong đó có hạ tầng về bóng đá - là nơi đóng quân và nơi tập luyện và mang biểu tượng của Hà Nội.

“Lãnh đạo thành phố Hà Nội rất ủng hộ và giao cho CATP phục hồi lại sân Hàng Đẫy, hiện đã triển khai tư vấn đo đạc toàn bộ khu vực này; nghiên cứu mở rộng làm sao xây dựng một sân vận động không chỉ hoạt động trong bóng đá mà còn các lĩnh vực thể thao khác. Phục hồi sân Hàng Đẫy nhưng mang phong cách hiện đại, vừa là nơi tổ chức sự kiện, tập luyện, giao lưu và cũng là nơi để cho nhân dân, bạn bè thế giới ôn lại truyền thống lịch sử ngành Công an nói chung và CLB Công an Hà Nội nói riêng, mang lại niềm tự hào không chỉ của Hà Nội mà còn của cả nước" – Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc CATP, Chủ tịch CLB Công an Hà Nội trao biểu trưng CLB cho các cá nhân

Đồng thời nhấn mạnh, với niềm tự hào về truyền thống 70 năm xây dựng và trưởng thành, mỗi cán bộ huấn luyện viên cầu thủ CLB Công an Hà Nội nhất định sẽ nhận thức sâu sắc về trách nhiệm vinh quang trong kỷ nguyên mới, không chỉ thi đấu vì thành tích của đội bóng, cao hơn vì mục tiêu cờ sắc áo, hình ảnh truyền thống vẻ vang, tượng trưng của An ninh nhân dân, Công an Thủ đô anh hùng vì niềm tin yêu, sự kỳ vọng của các thế hệ đi trước, của những người hâm mộ Thủ đô và cả nước để màu áo Công an Hà Nội, CAND Việt Nam không chỉ là niềm tự hào trong lòng người hâm mộ bằng hoạt động biểu tượng tinh thần kỷ luật, ý chí, trách nhiệm, lòng nhân ái, khát vọng và cống hiến; tiếp tục đoàn kết, thống nhất, phát triển, thành công với bóng đá chuyên nghiệp đỉnh cao của lực lượng Công an cũng như thể thao nước nhà, mãi mãi là niềm tự hào của lực lượng CAND, Thủ đô Hà Nội và của nền bóng đá Việt Nam.