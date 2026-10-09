Lý do Mỹ dự kiến phát trực tiếp vụ xử bắn hung thủ vụ thảm sát Fort Hood

ANTD.VN - Lầu Năm Góc cho biết sẽ phát trực tiếp vụ thi hành án tử hình bằng xử bắn đối với cựu Thiếu tá Nidal Malik Hasan, người bị kết án trong vụ xả súng khiến 13 người thiệt mạng tại căn cứ Fort Hood, bang Texas, năm 2009.

Nidal Malik Hasan

Hasan dự kiến bị thi hành án lúc 13h ngày 3-12-2026 tại chính căn cứ Fort Hood. Ông Adam Telle, quyền Bộ trưởng Lục quân Mỹ, đã ấn định thời gian và địa điểm sau khi Tổng thống Donald Trump phê chuẩn án tử hình cùng phương thức xử bắn.

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cho biết vụ hành quyết sẽ được công khai để người dân có thể theo dõi và nhận thức hậu quả pháp lý nghiêm trọng của những hành vi tương tự.

Một quan chức Lầu Năm Góc sau đó xác nhận kế hoạch phát trực tiếp, nhưng chưa công bố nền tảng phát sóng, phạm vi hình ảnh hoặc điều kiện tiếp cận.

Hasan từng là bác sĩ tâm thần của Lục quân Mỹ. Ngày 5-11-2009, người này nổ súng tại Trung tâm Xử lý sẵn sàng chiến đấu ở Fort Hood, khiến 13 người thiệt mạng và 32 người bị thương.

Năm 2013, tòa án quân sự tuyên bố Hasan phạm 13 tội giết người có chủ ý và 32 tội âm mưu giết người, sau đó tuyên án tử hình.

Nếu được thực hiện đúng kế hoạch, đây sẽ là vụ hành quyết đầu tiên của quân đội Mỹ kể từ năm 1961 và là lần đầu lực lượng này thi hành án bằng xử bắn kể từ năm 1945.

Kế hoạch phát trực tiếp được xem là chưa từng có tiền lệ trong hệ thống tư pháp quân sự Mỹ thời hiện đại và đã gây tranh luận về ranh giới giữa tính minh bạch với nguy cơ biến việc thi hành án thành một sự kiện công chúng.