Lý do Đại sứ Mỹ tại Hy Lạp phải rời nhiệm sở

ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã buộc Đại sứ Mỹ tại Hy Lạp, bà Kimberly Guilfoyle phải rời nhiệm sở, sau khi xuất hiện hàng loạt cáo buộc về việc bà có những hành vi tài chính không phù hợp và nhận các chuyến đi xa xỉ do giới doanh nhân chi trả.

Bà Kimberly Guilfoyle

Thư ký báo chí Nhà Trắng Katie Zacharia ngày 13-10 xác nhận, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã đề nghị bà Guilfoyle rời nhiệm sở.

Nữ đại sứ thông báo từ chức chưa đầy hai giờ sau đó, nhưng bác bỏ toàn bộ cáo buộc và tuyên bố sẽ bảo vệ danh dự, uy tín của mình.

Ông Trump cho biết bà Guilfoyle đã làm tốt công việc tại Hy Lạp, nhưng Nhà Trắng “không hài lòng với những gì đang đọc được”. Tổng thống Mỹ nói chưa trực tiếp trao đổi với bà, song khẳng định bà sẽ không tiếp tục giữ chức vụ.

Bà Guilfoyle, trước đây là người dẫn chương trình của Fox News và từng đính hôn với Donald Trump Jr. Bà bị giám sát chặt chẽ sau loạt bài của The Wall Street Journal về những giao dịch tài chính và quan hệ của bà với các doanh nhân giàu có.

Theo tờ báo này, trước phiên điều trần phê chuẩn tại Thượng viện Mỹ vào tháng 7-2025, bà Guilfoyle từng đề nghị Eric Deters, một người ủng hộ có ảnh hưởng của ông Trump, thanh toán khoản nợ thẻ tín dụng cá nhân 100.000 USD.

Bà được cho là yêu cầu chuyển khoản trực tiếp để giao dịch không để lại dấu vết trên giấy tờ. Ông Deters từ chối thực hiện yêu cầu này.

Luật sư của bà Guilfoyle phủ nhận tính xác thực của những tin nhắn được công bố, đồng thời cho rằng số tiền mà bà yêu cầu là khoản thanh toán cho các buổi diễn thuyết và xuất hiện công khai trước khi được đề cử làm đại sứ.

Bà Guilfoyle còn bị cáo buộc nhận những chuyến đi và dịch vụ xa xỉ do giới doanh nhân Hy Lạp tài trợ.

Bà được cho là đã tới Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos bằng máy bay riêng cùng lãnh đạo một tập đoàn xây dựng Hy Lạp, nghỉ Giáng sinh tại khu trượt tuyết Gstaad và lưu trú tại khách sạn hạng sang ở Paris với chi phí do một ông trùm vận tải biển thanh toán.

Cơ quan Tổng thanh tra Bộ Ngoại giao Mỹ đang xem xét liệu bà Guilfoyle có nhận quà tặng hoặc dịch vụ không phù hợp hay không. Hiện chưa có kết luận chính thức xác định bà vi phạm pháp luật.

Trong tuyên bố từ chức, bà Guilfoyle khẳng định các cáo buộc là sai sự thật, đồng thời nhấn mạnh những nỗ lực thúc đẩy xuất khẩu năng lượng Mỹ và củng cố quan hệ an ninh với Hy Lạp trong thời gian bà giữ chức đại sứ.