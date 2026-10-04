Lương, phụ cấp công vụ khi được điều chỉnh lên 55% tính thế nào?

ANTD.VN - Mức phụ cấp công vụ 55% áp dụng đối với cán bộ, công chức cấp xã không thuộc diện nhận tiền lương, thu nhập tăng thêm theo nghị quyết của HĐND cấp tỉnh, thành phố.

Hoàn thiện chính sách tiền lương bảo đảm thống nhất, công bằng

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 381/2026/NĐ-CP quy định cụ thể về mức phụ cấp công vụ mới dành cho đội ngũ cán bộ, công chức ở cấp xã, phường và đặc khu.

Trong đó quy định mới về tỷ lệ phụ cấp công vụ tính theo mức lương hiện hưởng và các phụ cấp nếu có với cán bộ, công chức cấp xã, phường.

Hiện nay, Nghị định 161/2026/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở là 2,53 triệu đồng/tháng. Lương cơ sở là căn cứ để tính lương, phụ cấp của cán bộ, công chức, trong đó có cán bộ, công chức cấp xã, phường.

Căn cứ theo Thông tư 13/2026/TT-BNV, mức lương đối với cán bộ, công chức ở xã từ ngày 1/7 thực hiện theo công thức sau: Mức lương = Mức lương cơ sở x Hệ số lương hiện hưởng.

Hệ số lương tương ứng với từng bậc, ngạch công chức được ban hành kèm theo Nghị định 204/2004 của Chính phủ.

Theo đó, lương của công chức giữ chức danh chuyên gia cao cấp là cao nhất, đạt mức 25,3 triệu đồng/tháng. Bên cạnh đó, mức lương của cán bộ, công chức còn lại chia theo ngạch: A3, A2, A1, A0, B và C. Mức lương này chưa bao gồm các khoản phụ cấp, trợ cấp, tiền lương tăng thêm khác.

Bên cạnh công thức tính lương, thông tư của Bộ Nội vụ cũng quy định công thức tính phụ cấp. Trong đó, phụ cấp có 2 cách tính, đó là các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở và các khoản phụ cấp tính theo % mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung nếu có.

Cụ thể, mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ, công chức ở xã sẽ tính theo công thức: Mức phụ cấp = Mức lương cơ sở x Hệ số phụ cấp hiện hưởng.

Theo Nghị định 381/2026/NĐ-CP quy định phụ cấp công vụ đối với cán bộ, công chức làm việc trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở xã, phường, đặc khu, cán bộ, công chức cấp xã không được hưởng tiền lương, thu nhập tăng thêm theo nghị quyết của HĐND tỉnh, thành phố được áp dụng mức phụ cấp công vụ 55%.

Khoản phụ cấp được tính bằng 55% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung nếu có. Như vậy, công thức tính phụ cấp công vụ của nhóm này như sau: Phụ cấp công vụ = 55% x (Lương hiện hưởng + phụ cấp chức vụ lãnh đạo + phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)).

Còn mức phụ cấp công vụ bằng 25% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) được áp dụng đối với cán bộ, công chức cấp xã hưởng tiền lương, thu nhập tăng thêm theo nghị quyết của HĐND tỉnh, thành phố. Công thức tính phụ cấp nhóm này như sau: Phụ cấp công vụ = 25% x ((Lương hiện hưởng + phụ cấp chức vụ lãnh đạo + phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)).

Trường hợp cán bộ, công chức cấp xã trên hưởng mức tiền lương, thu nhập tăng thêm thấp hơn mức phụ cấp công vụ 55% thì được hưởng chênh lệch cho bằng mức phụ cấp công vụ 55%.

Chế độ phụ cấp này áp dụng kể từ ngày 1/7 đến khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương. Như vậy, nhóm cán bộ, công chức xã, phường không được tiền lương, thu nhập tăng thêm theo nghị quyết của HĐND tỉnh, thành phố sẽ được hưởng phần chênh lệch phụ cấp công vụ từ tháng 7 đến nay.