Lương cơ sở tăng, loạt quyền lợi bảo hiểm y tế tăng từ 1/7

ANTD.VN - Từ ngày 1/7, khi mức lương cơ sở được điều chỉnh lên 2,53 triệu đồng/tháng, nhiều mức hưởng và thanh toán BHYT cũng được điều chỉnh theo, giúp giảm chi phí khám chữa bệnh và tăng quyền lợi cho người tham gia.

Nhiều mức hưởng và thanh toán bảo hiểm y tế được điều chỉnh theo lương cơ sở

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, từ ngày 1/7, mức lương cơ sở tăng từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng mỗi tháng. Đây là căn cứ để tính nhiều quyền lợi của người tham gia BHYT.

Đáng chú ý, người tự đi khám chữa bệnh ngoại trú tại một số cơ sở y tế cấp cơ bản và cấp chuyên sâu sẽ được quỹ BHYT thanh toán 50% mức hưởng đối với một số bệnh, nhóm bệnh theo quy định. Trước đây, các trường hợp này chưa được quỹ BHYT thanh toán.

Cũng theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, người tham gia BHYT sẽ được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh đối với một lần khám có chi phí thấp hơn 15% mức lương cơ sở, tương đương 379.500 đồng, tăng 28.500 đồng so với hiện nay.

Đồng thời, người tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên sẽ được quỹ chi trả 100% chi phí trong phạm vi hưởng khi số tiền cùng chi trả trong năm vượt quá 6 lần mức lương cơ sở (tương đương 15.180.000 đồng).

Mức thanh toán đối với một số dịch vụ kỹ thuật cũng được điều chỉnh. Theo đó, trường hợp người tham gia BHYT được chỉ định thực hiện dịch vụ kỹ thuật thì quỹ BHYT thanh toán tổng chi phí thiết bị y tế cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật không vượt quá 45 tháng lương cơ sở (tương đương 113.850.000 đồng).

Ngoài ra, quy định cũng làm rõ mức thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh BHYT trong một số trường hợp đặc thù như người tham gia BHYT đến khám chữa bệnh nội trú tại cơ sở khám chữa bệnh cấp chuyên sâu không có hợp đồng khám chữa bệnh BHYT (trừ trường hợp cấp cứu) hoặc chưa xuất trình đầy đủ thủ tục theo quy định.

Các mức thanh toán được xác định theo tỷ lệ mức lương cơ sở, bảo đảm hài hòa quyền lợi người bệnh và khả năng chi trả của quỹ.

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