Lực lượng 141 phát hiện kho tập kết chứa hơn 100 bình "khí cười"

ANTD.VN - Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, Tổ công tác Y8/141 - CATP Hà Nội đã phát hiện một trường hợp vận chuyển "khí cười". Từ lời khai của người liên quan, lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra các địa điểm tập kết, phát hiện và thu giữ tổng cộng 129 bình cùng nhiều tang vật liên quan.

Cụ thể, khoảng 23h50 ngày 5-10, Tổ công tác Y8-141 làm nhiệm vụ tuần tra trên tuyến đường 2.5 phát hiện V.D.C (SN 2002, trú tại xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) điều khiển xe mô tô Honda Winner có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành bám theo, kiểm tra tại khu vực Tân Mai, phường Hoàng Mai, Hà Nội.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong ba lô của C. có 1 bình kim loại màu đen, trọng lượng khoảng 5kg, nghi chứa khí N2O.

Lực lượng 141 kiểm tra kho chứa "khí cười"

Làm việc với Tổ công tác, C. khai nhận bình khí trên là "khí cười" được một người tên Đa giới thiệu là chủ kho thuê vận chuyển và giao cho khách. C. cũng khai thường lấy các bình khí N2O tại một kho ở khu vực ngõ 214 Nguyễn Xiển, phường Thanh Liệt, Hà Nội.

Từ thông tin khai báo, Tổ công tác Y8-141 phối hợp với Công an phường Thanh Liệt tiến hành kiểm tra các địa điểm nghi là nơi tập kết bình khí.

129 bình "khí cười" đã bị thu giữ

Tại số 08, hẻm 55, ngõ 214 Nguyễn Xiển, phường Thanh Liệt, lực lượng chức năng phát hiện 115 bình khí N2O cùng N.K.B. (SN 2006, trú tại phường Yên Nghĩa, Hà Nội) và L.M. (SN 2003, trú tại xã Hương Đô, tỉnh Hà Tĩnh) đang có mặt tại đây.

Tiếp tục kiểm tra tại số 23, ngách 20, ngõ 214 Nguyễn Xiển, lực lượng chức năng phát hiện thêm 13 bình "khí cười". Tổng số tang vật thu giữ gồm 129 bình.

Tổ công tác đã bàn giao những người liên quan cùng toàn bộ tang vật về trụ sở Công an phường Hoàng Mai để tiếp tục xác minh, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.