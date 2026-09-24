Luật cấm che mặt nơi công cộng chính thức có hiệu lực tại Bồ Đào Nha

ANTD.VN - Luật cấm che khuôn mặt tại nơi công cộng của Bồ Đào Nha đã chính thức có hiệu lực từ ngày 23-9, quy định mức phạt lên tới 3.000 euro (3.420 USD) đối với những người che mặt nơi công cộng mà không có lý do chính đáng được chấp nhận.

Bồ Đào Nha cấm che mặt ở nơi công cộng (Ảnh minh họa)

Luật cũng quy định, bất kỳ ai ép buộc người khác che mặt sẽ phải đối mặt với án tù lên tới 2 năm, mức phạt sẽ tăng thêm nếu nạn nhân là trẻ vị thành niên.

Theo luật này, không gian công cộng được định nghĩa là đường công cộng, các địa điểm mở cửa cho công chúng, các khu vực dành cho dịch vụ công và những nơi cung cấp dịch vụ cho người dân nói chung.

Các trường hợp được miễn trừ bao gồm trên máy bay, trong cơ quan ngoại giao và lãnh sự, nơi thờ tự và các địa điểm linh thiêng khác.

Ngoài ra là các trường hợp liên quan đến lý do sức khỏe, nghề nghiệp, nghệ thuật, quảng cáo, an ninh hoặc khí hậu, hoặc trong trường hợp có quy định pháp luật khác cho phép che mặt.

Theo truyền thông địa phương, luật này bắt nguồn từ đề xuất của đảng cực hữu Chega, nhắm vào việc phụ nữ mặc burqa (trang phục che kín toàn thân, chỉ để hở đôi mắt) ở Bồ Đào Nha.

Sau khi được Quốc hội thông qua, luật đã được Tổng thống Antonio Jose Seguro ban hành vào tháng 8 vừa qua.