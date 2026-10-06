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Pháp luật

Lừa đảo chiếm đoạt 270 triệu đồng với chiêu nhận làm 'sổ đỏ'

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Tuệ Nhi

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra Quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Đỗ Thị Hiền (SN 1992, trú tại xã Minh Thái, tỉnh Ninh Bình) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên nhận được đơn trình báo của anh P.V.D (SN 1991, trú tại xã Tân Thuận, tỉnh Hưng Yên) về việc Đỗ Thị Hiền có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức nhận làm các loại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên khẩn trương xác minh, điều tra và làm rõ:

Cơ quan điều tra lấy lời khai của đối tượng
Cơ quan điều tra lấy lời khai của đối tượng

Trong khoảng thời gian từ tháng 6-2026 đến tháng 7-2026, Đỗ Thị Hiền đã có hành vi đưa ra các thông tin gian dối về việc làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để nhận và chiếm đoạt số tiền 270 triệu đồng của ông P.V.D. Số tiền này Hiền sử dụng vào mục đích trả nợ và tiêu xài cá nhân hết.

Để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên thông báo ai là bị hại của vụ án trên, liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên (Điều tra viên Nguyễn Xuân Hùng, số điện thoại 0989.127.586 để được giải quyết).

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Từ khóa:

#Công an Hưng Yên

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