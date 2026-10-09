Lời cảm ơn của Hội Nhà báo TP Hà Nội

ANTD.VN - Được sự đồng ý của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP Hà Nội và Hội Nhà báo Việt Nam, ngày 8-10-2026, Hội Nhà báo TP Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Hội Nhà báo TP Hà Nội đã nhận được lẵng hoa chúc mừng và Bức Trướng của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội trao tặng Đại hội. Đại hội nhận được lẵng hoa và chúc mừng của lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố: Thái Nguyên, Phú Thọ, Hưng Yên, TP Bắc Ninh, TP Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh, TP Huế, TP Đà Nẵng, TP Cần Thơ, TP Đồng Nai…

Đại hội Hội Nhà báo TP Hà Nội vinh dự được đón tiếp đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội; đồng chí Bùi Huyền Mai, Phó Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội và đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đến dự, chúc mừng và chỉ đạo Đại hội.

Hội Nhà báo TP Hà Nội chân thành cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, Trung ương MTTQ Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố; các cơ quan, đoàn thể, Hội quần chúng và các ngành, các cấp, đơn vị thuộc thành phố; các nhà báo lão thành, các đồng chí nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo các thời kỳ đã đến dự Đại hội để cổ vũ, động viên hội viên nhà báo thực hiện tốt các mục tiêu Đại hội Hội Nhà báo thành phố lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đề ra, góp phần xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc.

Ban tổ chức chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo và các Liên Chi hội, Chi hội Nhà báo Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, Tạp chí Người Hà Nội, Báo Quốc phòng Thủ đô, Báo An ninh Thủ đô, Ban Liên lạc nhà báo cao tuổi Hà Nội; cảm ơn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển hạ tầng đô thị UDIC và các cơ quan, doanh nghiệp đã hỗ trợ Hội Nhà báo thành phố tổ chức Đại hội.

Đại hội cảm ơn các đồng nghiệp, phóng viên cơ quan báo chí Hà Nội; các cơ quan: Báo Nhân dân, Thông Tấn xã Việt Nam, Báo Đại Đoàn kết, Báo Quân đội nhân dân, Báo Lao Động, Báo Tiền phong, Báo Nhà báo và Công luận, Tạp chí Công dân và Khuyến học, Tạp chí Nhịp cầu Đầu tư… đã đến dự và đưa tin về Đại hội.

Hội Nhà báo thành phố kính chúc các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam và các cơ quan, đơn vị, hội viên nhà báo sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

HỘI NHÀ BÁO TP HÀ NỘI