Loạt trường tư thục mở cổng tuyển sinh năm học 2027-2028

ANTD.VN - Mới bước vào năm học 2026-2027 được gần 2 tháng nhưng nhiều trường tư thục trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu thông báo tuyển sinh năm học mới 2027-2028.

Nhiều trường tư thục của Hà Nội mở cổng tuyển sinh năm học 2027-2028.

Trường Tiểu học Nguyễn Siêu tuyển sinh lớp 1 năm học 2027-2028 theo hình thức sinh hoạt câu lạc bộ. Theo đó, nhà trường mở cổng đăng ký từ ngày 3/10. Học sinh cần tham gia 4 buổi trải nghiệm, làm quen với môi trường tiểu học vào các ngày thứ 7 hàng tuần. Các em cần tham gia đầy đủ số buổi theo quy định mới đủ điều kiện xét tuyển vào lớp 1. Trường này sẽ tuyển sinh 10 lớp 1 Song ngữ Quốc tế Cambridge.

Trường Ngôi Sao Hà Nội đã thông báo tuyển sinh đầu cấp lớp 1, lớp 6 năm học 2027-2028. Theo đó, nhà trường bắt đầu tuyển sinh lớp 1 từ ngày 30/9 cho đến khi đủ chỉ tiêu. Năm học 2027-2028, trường dự kiến tuyển 320 học sinh, chia thành 10 lớp, mỗi lớp 32 em.

Phương thức tuyển sinh: Học sinh thực hiện bài kiểm tra WISC-IV (Wechsler Intelligence Scale for Children - thang đo đánh giá trí tuệ cho trẻ) và phỏng vấn trực tiếp. Với những em có nguyện vọng theo học lớp tiếng Anh nâng cao, trường sẽ tổ chức đánh giá trình độ tiếng Anh sau khi học sinh trúng tuyển. Kết quả tuyển sinh được thông báo qua email cho phụ huynh.

Đối với tuyển sinh lớp 6, trường bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày 14/10 cho đến khi đủ chỉ tiêu. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh khoảng 200 học sinh, tương ứng 6 lớp, mỗi lớp 34 em. Trường áp dụng hai phương thức tuyển sinh gồm xét tuyển thẳng và xét tuyển thông qua đánh giá năng lực.

Với phương thức đánh giá năng lực, trường xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Học bổng Ngôi Sao Hà Nội, dự kiến tổ chức ngày 7/3/2027. Học sinh đang học lớp 5 tại trường được ưu tiên cộng 3 điểm vào tổng điểm xét tuyển.

Nhà trường áp dụng tuyển thẳng với học sinh đoạt Cúp Vô địch hoặc giải Nhất, Nhì, Ba hay giải tương đương tại các cuộc thi toán, tiếng Việt, tiếng Anh, khoa học, nghệ thuật - thể thao từ cấp phường trở lên, cho các năm học lớp 3, 4,5.

Với chương trình DGS Adventure, The Dewey Schools yêu cầu học sinh đang học lớp 5 nộp hồ sơ trực tuyến kèm bài luận viết tay và ảnh. Hạn nhận hồ sơ kết thúc ngày 12/10/2026. Thí sinh tiếp tục tham gia bài đánh giá năng lực ba môn Toán, Tiếng Việt và Tiếng Anh vào sáng 18/10/2026.

Những học sinh vượt qua vòng đánh giá dự kiến tham gia phỏng vấn với Hội đồng Tuyển sinh từ Mỹ trong tháng 12/2026. Kết quả cuối cùng được dự kiến công bố vào tháng 3/2027. Nhà trường khuyến cáo thí sinh không luyện tập phỏng vấn trước. Mức học phí chính thức của chương trình dành cho học sinh lớp 6 là 350 triệu đồng mỗi năm.