Loạt dự án nhà ở của Công ty Nam Long bị kết luận vi phạm, bán nhà khi chưa công khai thông tin

ANTD.VN -Thanh tra Chính phủ vừa thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động đầu tư xây dựng, nhà ở và kinh doanh bất động sản tại một số dự án do Công ty CP Đầu tư Nam Long (Công ty Nam Long) làm nhà đầu tư, chủ đầu tư.

Bán nhà trước khi công khai thông tin

Theo kết luận, Công ty Nam Long có vốn điều lệ hơn 4.850 tỷ đồng, không có vốn Nhà nước, có 22 công ty con và 3 công ty liên doanh, liên kết. Cổ phiếu của doanh nghiệp được niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM từ năm 2013 với mã NLG.

Thanh tra Chính phủ tập trung thanh tra một số nội dung tại 5 dự án tại TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh. Theo báo cáo của Công ty Nam Long, các dự án này có tổng cộng 20.000 căn nhà các loại.

Trong giai đoạn 2020 - 2025, các đơn vị đã bán gần 12.000 căn nhà các loại, đồng thời cho thuê 354 căn nhà ở xã hội, chuyển nhượng 19 lô đất xây biệt thự và 1.755 lô đất nền.

Một trong những nội dung đáng chú ý được Thanh tra Chính phủ chỉ ra liên quan thời điểm đưa sản phẩm bất động sản ra thị trường.

Cụ thể, Thanh tra Chính phủ nêu Công ty CP Nam Long, chủ đầu tư dự án khu tái định cư và khu cao tầng đa chức năng và dự án khu dân cư Akari Hoàng Nam, đã ký hợp đồng bán sản phẩm trước thời điểm công khai thông tin về bất động sản.

Dự án Waterfront Đồng Nai của Công ty Nam Long

Công ty TNHH Thành phố Waterfront Đồng Nai, chủ đầu tư dự án Đồng Nai Waterfront (nay thường được biết đến hoặc triển khai dưới tên Izumi City), cũng ký hợp đồng bán sản phẩm trước thời điểm công khai thông tin về bất động sản.

Tại dự án khu tái định cư và khu cao tầng đa chức năng, kết luận còn nêu Công ty Nam Long đưa bất động sản vào kinh doanh khi chưa hoàn thành hạ tầng.

Trong khi đó, tại dự án khu dân cư Akari Hoàng Nam, Công ty Nam Long ký hợp đồng bán căn hộ tại block D khi chưa có bảo lãnh ngân hàng. Chủ đầu tư dự án này cũng bàn giao nhà cho khách hàng khi trạm y tế chưa được xây dựng.

Thanh tra Chính phủ chỉ ra việc chưa nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà tại hai dự án. Đó là dự án khu nhà ở Nguyên Sơn do Công ty CP Bất động sản Nguyên Sơn làm chủ đầu tư và dự án khu đô thị mới Vàm Cỏ Đông Southgate do Công ty CP Southgate làm chủ đầu tư.

Các nội dung trên được Thanh tra Chính phủ xếp trong nhóm vấn đề về trình tự, thủ tục và công tác quản lý Nhà nước cần tiếp tục kiểm tra, rà soát, thu thập hồ sơ, tài liệu để “xem xét, đánh giá, xác định rõ tính chất, mức độ, hậu quả để chấn chỉnh, khắc phục, xử lý theo quy định của pháp luật”.

Nhiều dự án chưa nộp tiền sử dụng đất bổ sung

Tại dự án khu nhà ở Nguyên Sơn, Thanh tra Chính phủ kết luận khi cấp giấy chứng nhận cho Công ty CP Bất động sản Nguyên Sơn, Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM đã tính thiếu tiền sử dụng đất đối với 137m2 đất.

Trách nhiệm được xác định thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM trong việc xác định nghĩa vụ tài chính trước khi đề nghị cấp giấy chứng nhận.

Dự án khu dân cư Akari Hoàng Nam của Công ty Nam Long

Đáng chú ý, tại dự án Đồng Nai Waterfront, năm 2025 được điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500, làm tăng hơn 10.000m2 đất khu ở. Tuy nhiên đến thời điểm thanh tra, các cơ quan chuyên môn của TP Đồng Nai chưa xác định, thu tiền sử dụng đất bổ sung tương ứng với diện tích này.

Trách nhiệm đối với nội dung trên được xác định thuộc Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường và Sở Tài chính TP Đồng Nai.

Tại dự án khu đô thị mới Vàm Cỏ Đông Southgate, Thanh tra Chính phủ cũng nêu việc các cơ quan chuyên môn của tỉnh Tây Ninh chưa xác định, thu tiền sử dụng đất bổ sung sau khi dự án được điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu.

Cũng tại dự án này, Công ty CP Southgate xây dựng hạng mục cầu D8 chưa đúng quy hoạch được duyệt. Sau kết quả thanh tra, doanh nghiệp báo cáo đã phá dỡ công trình cầu, kèm biên bản xử lý hiện trường và hình ảnh thực hiện phá dỡ.

Bán nhà ở xã hội khi chưa được thẩm định giá

Một nội dung khác liên quan trực tiếp đến người mua nhà được Thanh tra Chính phủ nêu tại dự án khu nhà ở Nguyên Sơn. Công ty CP Bất động sản Nguyên Sơn chưa gửi hồ sơ đề nghị UBND TP.HCM thẩm định giá bán nhà ở xã hội tại dự án.

Sau kết quả thanh tra, doanh nghiệp có văn bản cam kết nếu giá bán nhà được cơ quan chức năng thẩm định thấp hơn 16,4 triệu đồng/m2 sàn thì sẽ “chủ động trao đổi với khách hàng để đồng thuận cách giải quyết nhằm đảm bảo quyền lợi khách hàng và không phát sinh tranh chấp”, đồng thời hoàn thiện hồ sơ gửi Sở Xây dựng thẩm định.

Thanh tra Chính phủ còn kết luận Công ty Nam Long giữ lại một Club house rộng 280m2 tại Akari Hoàng Nam để kinh doanh nhưng chưa nộp khoảng 357 triệu đồng kinh phí bảo trì, không đúng quy định. Sau kết quả thanh tra, doanh nghiệp đã nộp số tiền vào tài khoản kinh phí bảo trì tại OCB.

Về xử lý sau thanh tra, Thanh tra Chính phủ yêu cầu UBND TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh tổ chức rà soát, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan tại các dự án. Kịp thời chấn chỉnh, khắc phục và xử lý nghiêm theo quy định.

Các cơ quan có thẩm quyền được yêu cầu kiểm tra, rà soát từng hành vi vi phạm đã được chỉ ra, xác định thời điểm thực hiện, chủ thể vi phạm để lập hồ sơ, xử phạt vi phạm hành chính đối với những hành vi còn thời hiệu, đủ điều kiện. Đồng thời áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả tương ứng.

Thanh tra Chính phủ yêu cầu Công ty CP Đầu tư Nam Long chấm dứt các hành vi vi phạm đã được phát hiện qua thanh tra, khẩn trương khắc phục hậu quả.

Đáng chú ý, kết luận nêu rõ trong quá trình rà soát, thanh tra, kiểm tra và thực hiện kết luận, “nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì chuyển thông tin, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến cơ quan điều tra xem xét, xử lý theo quy định”.