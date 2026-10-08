Loạt cựu lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và các bị can trong vụ “Bầu Đoan” đã nộp lại bao nhiêu tiền?

ANTD.VN - Kết luận điều tra vụ án ghi nhận các bị can, người thân các bị can cùng nhiều cá nhân liên quan đã tự nguyện giao nộp lại tiền thu lợi chính hoặc nộp tiền khắc phục hậu quả với tổng cộng hơn 10,7 tỷ đồng và 570.000 USD…

Như ANTĐ thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kết luận điều tra, đồng thời đề nghị truy tố 22 bị can trong vụ án sai phạm xảy ra tại Dự án khu dân cư Quảng Thành, tỉnh Thanh Hóa. Trong đó, bị can Cao Tiến Đoan (tức Bầu Đoan, Giám đốc Công ty BĐS Đông Á) bị đề nghị truy tố về các tội “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản” và “Trốn thuế”.

Nhóm cựu lãnh đạo, cán bọ ở Thanh Hóa bị đề nghị truy tố tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” có Nguyễn Văn Thi (cựu Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh); Lê Phương Nam (cựu Phó bí thư Đảng ủy xã Hậu Lộc); Nguyễn Văn Long (cựu Trưởng phòng Quản lý xây dựng công trình thuộc Sở Nông nghiệp Môi trường)…

Ông Đỗ Trọng Hưng - cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Nhiều cá nhân thuộc sở, ngành, địa phương của tỉnh Thanh Hóa bị đề nghị truy tố tội “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản”, gồm: Lê Anh Xuân (cựu Bí thư phường Hạc Thành); Trần Anh Chung (cựu Giám đốc Sở Công Thương); Lê Mai Khanh (cựu Chủ tịch UBND phường Đông Sơn); Tào Minh Hạnh (cựu Giám đốc Trung tâm hành chính công phường Nguyệt Viên).

Liên quan, Trịnh Ngọc An cùng Lê Như Tú lần lượt là cựu Giám đốc và Phó giám đốc Vietcombank Chi nhánh Thanh Hóa cũng bị đề nghị truy tố về tội danh trên. Hai bị can này bị xác định phát hành thư xác nhận năng lực tài chính đối với doanh nghiệp của “Bầu Đoan” trái pháp luật về tín dụng.

Kết luận điều tra vụ án ghi nhận các bị can, người thân các bị can cùng nhiều cá nhân liên quan đã tự nguyện giao nộp lại tiền thu lợi chính hoặc nộp tiền khắc phục hậu quả với tổng cộng hơn 10,7 tỷ đồng và 570.000 USD…

Theo đó, bị can Cao Tiến Đoan và gia đình đã tự nguyện giao nộp 200.000 USD do Nguyễn Văn Thi trả lại, đồng thời nộp thêm 1,3 tỷ đồng để khắc phục một phần số tiền trốn thuế. Gia đình cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thi tự nguyện giao nộp 200.000 USD.

Về số tiền trân, kết luận điều tra cho thấy, sau khi Công ty BĐS Đông Á trúng đấu giá dự án Khu dân cư Quảng Thành, ngày 20-1-2025, "Bầu Đoan" đến nhà riêng bị can Thi và để lại một chai rượu cao cùng 200.000 USD. Khi biết cơ quan điều tra đang xác minh vụ án, cựu lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã “lặng lẽ” trả lại 200.000 USD cho gia đình “Bầu Đoan”.

Bị can Cao Tiến Đoan (tức "Bầu Đoan") trong quá trình tố tụng.

Ngoài hai khoản với 400.000 USD nói trên, kết luận điều tra ghi nhận gia đình ông Đỗ Trọng Hưng (cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa) tự nguyện giao nộp 150.000 USD. Số tiền này, bị can Cao Tiến Đoan đưa cho ông Hưng nhiều lần vào các dịp lễ, Tết.

Gia đình ông Đỗ Minh Tuấn (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) tự nguyện giao nộp 20.000 USD và 1,5 tỷ đồng. Quá trình điều tra, bị can Trần Anh Chung (cựu Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa) cũng tự nguyện giao nộp 200 triệu đồng.

Kết luận điều tra ghi nhận, bị can Lê Anh Xuân (cựu Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa (cũ) tự nguyện giao nộp hơn 3,3 tỷ đồng. Gia đình Lê Mai Khanh (thời điểm xảy ra vụ án là Phó Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa (cũ) giao nộp 3,3 tỷ đồng.

Đối với nhóm liên quan đến quá trình tổ chức đấu giá, bị can Lê Thị Phương (trú phường Đông Quang, Thanh Hóa) và gia đình nộp 400 triệu đồng; Trần Tất Hùng (Giám đốc Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn) tự nguyện giao nộp 120 triệu đồng.

Ở nhóm bị can liên quan việc xác định giá đất, Lê Phương Nam (cựu Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa) giao nộp 50 triệu đồng. Nguyễn Văn Long (cựu Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa) nộp 130 triệu đồng; Nguyễn Xuân Lộc (cựu chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch) nộp 50 triệu đồng.

Ngoài ra, Vũ Hoàng Tân (cựu cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Thanh Hóa (cũ) tự nguyện giao nộp 100 triệu đồng. Gia đình bị can Trịnh Ngọc An (cựu Giám đốc Vietcombank Chi nhánh Thanh Hóa) cũng giao nộp 135 triệu đồng thu lợi bất chính.

Ở nhóm Công ty Đông Á, Trương Quỳnh Anh (Kế toán trưởng), Trương Thị Bình (Thủ quỹ) và Phạm Thị Hạnh (kế toán), mỗi người tự nguyện giao nộp 20 triệu đồng nhằm khắc phục hậu quả vụ án.