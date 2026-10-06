Loạt cựu lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa “ngã ngựa” từ tâm thư của “Bầu Đoan”

ANTD.VN - Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ban hành kết luận và đề nghị truy tố 22 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Tập đoàn BĐS Đông Á, UBND tỉnh Thanh Hóa và các đơn vị liên quan...

Cam kết duy trì đội bóng bằng dự án

Trong đó, bị can Cao Tiến Đoan (tức Bầu Đoan, Giám đốc Công ty BĐS Đông Á) bị đề nghị truy tố về các tội “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản” và “Trốn thuế” hơn 15 tỷ đồng.

Nhóm cựu lãnh đạo, cán bộ tỉnh Thanh Hóa bị đề nghị truy tố tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” có bị can Nguyễn Văn Thi, cựu Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Phương Nam; cựu Phó bí thư Đảng ủy xã Hậu Lộc; Nguyễn Văn Long, cựu Trưởng phòng Quản lý xây dựng công trình thuộc Sở Nông nghiệp Môi trường…

Cơ quan tố tụng thực hiện các bước tố tụng trong vụ án.

Nhiều cựu cán bộ khác thuộc sở, ngành, địa phương tỉnh Thanh Hóa bị đề nghị truy tố tội “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản”, do có hành vi liên quan đến việc bán Dự án Khu dân cư Quảng Thành ở TP Thanh Hóa (nay thuộc phường Quảng Phú), tỉnh Thanh Hóa.

Các bị can này gồm Lê Anh Xuân, cựu Bí thư phường Hạc Thành; Trần Anh Chung, cựu Giám đốc Sở Công Thương; Lê Mai Khanh, cựu Chủ tịch UBND phường Đông Sơn; Tào Minh Hạnh, cựu Giám đốc Trung tâm hành chính công phường Nguyệt Viên… Hai bị can khác cũng bị đề nghị truy tố về tội danh trên là Trịnh Ngọc An cùng Lê Như Tú lần lượt là cựu Giám đốc và Phó giám đốc Vietcombank chi nhánh Thanh Hóa.

Theo kết luận, khởi đầu vụ án từ năm 2020, khi ông Nguyễn Văn Đệ (tức Bầu Đệ), Chủ tịch Câu lạc bộ Bóng đá Thanh Hóa báo cáo Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh về việc câu lạc bộ khó khăn.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vì thế liên hệ, nhờ Cao Tiến Đoan giúp tiếp quản câu lạc bộ và tỉnh sẽ có trách nhiệm chỉ trả một phần bằng nguồn ngân sách, một phần sẽ huy động tiền tài trợ của các doanh nghiệp.

Vị này cam kết, nếu không huy động được tiền tài trợ, chính quyền tỉnh sẽ tạo điều kiện bằng hình thức cho thực hiện dự án xây dựng hoặc dự án bất động sản để có nguồn thu bù đắp.

Sau buổi trao đổi trên, “Bầu Đoan” gặp và được ông Đỗ Trọng Hưng (khi đó là Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa) đồng ý cho làm Chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá Thanh Hóa thay “Bầu Đệ”. Ông Hưng cũng hứa sẽ hỗ trợ dự án để có nguồn kinh phí duy trì đội bóng, “trước mắt” là Dự án khu dân cư Quảng Thành.

Ông Đỗ Trọng Hưng sau đó trao đổi với ông Đỗ Minh Tuấn (Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá) về việc quan tâm, tạo điều kiện cho Công ty Đông Á được trúng đấu giá quyền sử dụng đất Dự án Quảng Thành để có nguồn kinh phí chi cho Câu lạc bộ Bóng đá Thanh Hoá.

“Bầu Đoan” liên tục được hối thúc tạo điều kiện

Kết luận điều tra chỉ ra rằng, đến giữa năm 2021, khi UBND TP Thanh Hoá báo cáo UBND tỉnh đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án để tổ chức đấu giá, ông Đỗ Trọng Hưng đã có ý kiến với Lê Anh Xuân (khi đó là Bí thư Thành uỷ Thanh Hóa) về việc tạo điều kiện cho Công ty Đông Á trúng đấu giá.

Bị can Cao Tiến Đoan, tức "Bầu Đoan".

Chủ tịch UBND tỉnh khi đó là ông Đỗ Minh Tuấn cũng chỉ đạo Lê Anh Xuân tạo điều kiện cho Công ty Đông Á trúng khu đất này. Ông Tuấn còn nói với ông Trịnh Huy Triều (khi đó là Chủ tịch UBND TP Thanh Hoá) rằng: “Dự án đấu giá chỗ anh Đoan, anh quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh lên”.

Năm 2023, Trần Anh Chung được điều động làm Chủ tịch UBND TP Thanh Hoá và được nhóm Lê Anh Xuân trao đổi việc UBND thành phố đang thực hiện chủ trương của lãnh đạo tỉnh về việc tạo điều kiện cho Công ty Đông Á trúng đấu giá Dự án.

Đầu tháng 4-2024, tại cuộc họp của Tỉnh uỷ Thanh Hoá, ông Đỗ Trọng Hưng gọi Trần Anh Chung vào phòng làm việc, cho xem tâm thư của “Bầu Đoan” với nội dung Công ty Đông Á đã chi phí cho đội bóng rất nhiều, phải bán nhà cửa, đất đai, tài sản của công ty để nuôi đội bóng, khả năng phá sản rất nhanh nếu không có nguồn tiền khác, đề nghị tỉnh tạo điều kiện.

Ông Hưng nói với bị can Chung: “Em về chỉ đạo anh em làm sớm và tạo điều kiện hỗ trợ Công ty Đông Á trúng đấu giá mặt bằng khu dân cư tại phường Quảng Thành để có kinh phí hỗ trợ đội bóng”.

Từ chủ trương nêu trên của Bí thư tỉnh, bị can Cao Tiến Đoan sau đó đã chỉ đạo hai người khác thông đồng trong quá trình đấu giá nhằm dìm giá, giúp Công ty Đông Á trúng đấu giá với mức giá thấp như mong muốn. Hành vi này được xác định giúp ông Đoan hưởng lợi hơn 7,2 tỷ đồng, tương ứng số tiền ngân sách Nhà nước bị thiệt hại.

Theo Cơ quan điều tra, do tiếp nhận ý kiến chỉ đạo của cấp trên về việc tạo điều kiện cho Công ty Đông Á trúng đấu giá để có nguồn kinh phí hỗ trợ, duy trì câu lạc bộ bóng đá, các bị can Lê Anh Xuân, Trần Anh Chung, Lê Mai Khanh và những người liên quan đã can thiệp vào quá trình tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất dự án Khu dân cư Quảng Thành.

Hành vi của các bị can gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 7,2 tỷ đồng, đồng thời ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, kinh doanh bất động sản và uy tín của cơ quan quản lý Nhà nước.

Đổi lại, cựu Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhận của Cao Tiến Đoan tổng cộng 150.000 USD vào các dịp Lễ, Tết từ năm 2021 – 2024. Cựu Chủ tịch tỉnh Đỗ Minh Tuấn nhận 3 lần, tổng số 20.000 USD và 1,5 tỷ đồng. Đến nay, “Bầu Đoan” và gia đình ông Đỗ Minh Tuấn và một số bị can đã tự nguyện nộp lại toàn bộ số này.

Các bị can Lê Anh Xuân và Lê Mai Khanh, mỗi người được “Bầu Đoan” chi hơn 3 tỷ đồng. Bị can Trần Anh Chung được cho là nhận 50 triệu đồng. Hai người khác được mua các lô đất tại Khu đô thị Quảng Thành với giá “ngoại giao”.

Đối với các ông Đỗ Trọng Hưng và Đỗ Minh Tuấn, Cơ quan điều tra tách hành vi để tiếp tục xem xét, xử lý theo quy định.

Ngoài sai phạm liên quan hoạt động đấu giá, Cơ quan điều tra cũng xác định, Cao Tiến Đoan còn có hành vi trốn thuế tại dự án Khu đô thị ven sông Hạc…

Theo đó, sau khi Công ty Đông Á đủ điều kiện bán các lô đất cho khách hàng, bị can Đoan đã chỉ đạo bộ phận kế toán ghi giá trên hóa đơn thấp hơn số tiền thực tế khách hàng thanh toán. Mục đích của việc này là giảm số tiền thuế phải nộp cho ngân sách Nhà nước, qua đó làm thất thu hơn 15 tỷ đồng.