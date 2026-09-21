Loại bỏ ngay kỳ cuộc, hội thi, hội thao, phong trào hình thức, gây áp lực thành tích giáo dục

Năm học 2026-2027 toàn ngành giáo dục rà soát, loại bỏ những cuộc thi, kỳ thi, hội thi, hội thao, phong trào hình thức.

Bộ GD-ĐT vừa ban hành Chương trình hành động về tăng cường kỷ cương; xây dựng văn hóa trung thực, liêm chính và thực chất trong các hoạt động giáo dục (Quyết định số 2758/QĐ-BGDĐT ngày 18/9/2026). Chương trình thể hiện kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng thời xác lập rõ những yêu cầu, giá trị và chuẩn mực cần được thực hiện nhất quán trong toàn ngành ngay từ năm học 2026-2027.

Một trong những điểm nhấn của Chương trình là đưa tinh thần “dạy thật, học thật, thi thật, đánh giá thật” thành yêu cầu xuyên suốt trong quản lý, giảng dạy, học tập, thi cử và đánh giá.

Các cơ sở giáo dục phải tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá, thi cử, tuyển sinh và kiểm định chất lượng bảo đảm khách quan, trung thực, phản ánh đúng năng lực, phẩm chất của người học; không chạy theo thành tích, không đánh đổi chất lượng thực chất lấy các chỉ tiêu hình thức. Cán bộ quản lý chịu trách nhiệm về tính trung thực, khách quan của kết quả đánh giá, thi cử; không giao chỉ tiêu áp đặt về điểm số, tỷ lệ học sinh khá, giỏi cho giáo viên.

Đối với nhà giáo, Chương trình nhấn mạnh vai trò nêu gương về đạo đức, trách nhiệm, trung thực, liêm chính; đánh giá đúng sự tiến bộ thực chất và lấy sự tiến bộ của người học làm trung tâm. Đối với người học, yêu cầu được đặt ra rất rõ: học thật để có tri thức thật, năng lực thật, trung thực trong kiểm tra, thi cử, không lạm dụng công nghệ để giả mạo kết quả.

Trong bối cảnh công nghệ số và trí tuệ nhân tạo ngày càng được sử dụng rộng rãi trong giáo dục, Chương trình đồng thời đặt ra yêu cầu xây dựng các quy định về liêm chính học thuật, phòng, chống đạo văn, làm thay, gian lận bằng công nghệ; hướng dẫn việc trích dẫn nguồn, tôn trọng bản quyền và sử dụng trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm.

Bộ này yêu cầu rà soát trong toàn ngành các loại hồ sơ, sổ sách, báo cáo, kỳ thi, cuộc thi, hội thi, hội thao, phong trào thi đua; tinh gọn hoặc bãi bỏ những hoạt động không thiết thực, gây áp lực thành tích. Việc báo cáo, thống kê được định hướng thực hiện trên môi trường số theo nguyên tắc “một dữ liệu chỉ thu thập một lần”, sử dụng cho nhiều mục đích quản lý, giảm tối đa hồ sơ và báo cáo trùng lặp.

Đặc biệt, Chương trình quy định không huy động, điều động giáo viên thực hiện nhiệm vụ hành chính, tham gia phong trào ngoài chức năng, nhiệm vụ, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác; cơ sở giáo dục không tự đặt thêm hồ sơ, sổ sách không cần thiết, phải cắt giảm các cuộc họp, phong trào hình thức. Cán bộ quản lý có trách nhiệm bảo vệ thời gian làm chuyên môn của nhà giáo, để nhà giáo dành tâm sức cho nghiên cứu bài giảng, đổi mới phương pháp và hỗ trợ người học.

Ngay trong tháng 9/2026, các đơn vị, sở giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục phải xây dựng kế hoạch triển khai; thực hiện rà soát, loại bỏ những cuộc thi, kỳ thi, hội thi, hội thao, phong trào hình thức, gây áp lực thành tích; ban hành hướng dẫn kiểm tra, đánh giá học sinh phổ thông bảo đảm thực chất, khách quan, công bằng và phù hợp với bối cảnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo.