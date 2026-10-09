Lộ diện nhân vật khiến Trấn Thành, Bích Phương rơi nước mắt tại The Masked Singer

Sau màn chào sân với chủ đề “Tiệc trà chiều”, The Masked Singer Vietnam 2026 tiếp tục đưa khán giả vào hành trình “Truy tìm kho báu” với 5 mascot thuộc bảng B. Đồng hành cùng Trấn Thành, Bích Phương và Ngô Kiến Huy trong tập này là hai cố vấn khách mời Min và Song Luân. Những manh mối mới liên tục được hé lộ, kéo theo loạt phán đoán bất ngờ về danh tính các nghệ sĩ phía sau lớp mặt nạ.

Ca sĩ Min làm khách mời của tập này

Dol - La- La gây chú ý với màn chào sân duyên dáng

Xuất hiện đầu tiên ở bảng B, Dol - La- La nhanh chóng tạo thiện cảm với vẻ ngoài đáng yêu cùng màn chào sân đầy duyên dáng. Mascot tự nhận mình là một “kỹ sư bay”, thậm chí còn tiết lộ đã tự chế máy bay và sở hữu bằng kỹ sư tại Singapore.

Loạt thông tin này lập tức khiến ban cố vấn bắt đầu truy tìm danh tính. Sơn.K là một trong những cái tên được nhắc đến, nhưng nhanh chóng bị đặt dấu hỏi khi các cố vấn cho rằng cách ăn nói của Dol - La- La quá “dẻo miệng”. Từ đó, JSol được đưa vào tầm ngắm.

Dol- La-La với vẻ ngoài đáng yêu nhưng gây ấn tượng với màn đối đáp đáo để

Không chỉ hé lộ những thông tin liên quan đến học vấn và nghề nghiệp, Dol - La- La còn tiếp tục tung ra loạt manh mối về bản thân. Mascot tiết lộ không biết nhảy, đồng thời cho biết mình cùng lứa với Song Luân và từng gặp cả… người yêu cũ của Song Luân khiến nam nghệ sĩ “đứng hình", các cố vấn còn lại được phen vỡ òa trước màn đối đáp “đáo để” của Dol - La- La. Những dữ kiện tưởng như rời rạc lại khiến ban cố vấn liên tục phải điều chỉnh suy đoán về nhân vật phía sau lớp mặt nạ.

RaBiBuum khiến Trấn Thành, Bích Phương rơi nước mắt

Đối lập với vẻ đáng yêu của Dol - La- La, RaBiBuum xuất hiện với diện mạo cá tính, có phần “ngầu” và nhanh chóng khiến ban cố vấn liên tưởng đến hình ảnh một rapper.

RaBiBuum cũng tự nhận mình biết rap, nhưng màn thể hiện lại khiến các cố vấn không khỏi đặt dấu hỏi. Dựa trên ngoại hình và những manh mối được đưa ra, ban cố vấn dự đoán nhân vật phía sau mascot có thể là một nghệ sĩ sinh năm 2000.

Đáng chú ý, cách nói chuyện chúm chím, khả năng “đi đường quyền” cùng manh mối đến từ Vũng Tàu của RaBiBuum bất ngờ khiến ban cố vấn gọi tên Kiều Minh Tuấn. Đến khi mascot trổ tài rap, Trấn Thành tiếp tục đưa ra một suy đoán khác khi lập tức liên tưởng đến Thái VG. Những cái tên liên tục được đưa ra khiến hành trình truy tìm danh tính Thỏ xì teen RaBiBuum càng thêm rối ren.

Thế nhưng, điều khiến ban cố vấn bất ngờ lại nằm ở phần trình diễn của mascot. Tưởng RaBiBuum chỉ mang đến một màn rap gây hoang mang, ai ngờ lại khiến Trấn Thành và Bích Phương rơi nước mắt. Cả hai liên tục xuýt xoa, thốt lên “hay quá” và không ít lần phải chấm nước mắt trong suốt phần trình diễn.

Một RaBiBuum với vẻ ngoài ngầu, cách nói chuyện chúm chím và màn rap khiến ban cố vấn liên tưởng đến đủ cái tên lại bất ngờ mang đến một phần trình diễn nhiều cảm xúc. Phần trình diễn dễ thương nhưng lại khiến “tuyến lệ” của ban cố vấn hoạt động hết công suất, đồng thời tiếp tục để lại dấu hỏi về danh tính thật sự phía sau lớp mặt nạ.

Đón xem Ca sĩ mặt nạ - The Masked Singer Vietnam 2026 lúc 20h thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV2 - Vie Channel, ON-Vie GIẢI TRÍ, YouTube VieChannel & ứng dụng VieON.