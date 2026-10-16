“Lộ diện” 7 nhà đầu tư muốn mua cổ phiếu PVcomBank đắt hơn 64% thị giá

ANTD.VN - Có 5 doanh nghiệp hiện chưa sở hữu cổ phiếu PVcomBank và 2 cổ đông cá nhân hiện hữu sẽ tham gia đợt chào bán 300 triệu cổ phiếu của ngân hàng này.

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank – mã chứng khoán: PCB) vừa công bố các nghị quyết liên quan đến kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng lẻ nhằm tăng vốn điều lệ trong năm 2026.

Theo phương án được công bố, PVcomBank dự kiến phát hành riêng lẻ 300 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá 13.628 đồng/cổ phiếu. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng từ 9.000 tỷ đồng lên 12.000 tỷ đồng. Thời gian triển khai dự kiến từ quý IV/2026 đến quý I/2027.

Trên sàn chứng khoán, giá cổ phiếu PVC đang giao dịch tại 8.300 đồng. Như vậy, mức giá dự kiến phát hành của PVcomBank cao hơn khoảng 64% so với thị giá hiện hành.

PVcomBank cho biết đã có 7 nhà đầu tư đăng ký tham gia đợt chào bán, gồm 5 doanh nghiệp và 2 cá nhân.

Đáng chú ý, có 4 tổ chức đăng ký mua hơn 59 triệu cổ phiếu mỗi đơn vị. Với khối lượng đăng ký này, tỷ lệ sở hữu dự kiến của mỗi tổ chức đều ở mức xấp xỉ 5% vốn điều lệ sau phát hành.

Cụ thể, Công ty CP Đầu tư Bất động sản I.P đăng ký mua nhiều nhất với gần 59,94 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu dự kiến 4,9977% vốn sau đợt chào bán. Tiếp theo là Công ty CP Lý Thanh Sao với 59,855 triệu cổ phiếu, tương đương 4,9909% vốn.

Công ty CP Tư vấn Quản lý Đầu tư Xây dựng và Công nghệ DTH đăng ký mua 59,579 triệu cổ phiếu, dự kiến nắm 4,9679% vốn. Công ty CP Xây dựng BĐS Vượng Phát đăng ký mua 59,36 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu 4,9479%.

Một doanh nghiệp khác là Công ty CP Đầu tư Thương mại và Tư vấn Tài chính Phương Đông, đăng ký mua 30,282 triệu cổ phiếu, tương đương 2,525% vốn PVcomBank sau phát hành.

Theo PVcomBank, cả 5 doanh nghiệp tham gia đợt chào bán lần này đều chưa sở hữu cổ phiếu Ngân hàng. Trong khi đó, 2 nhà đầu tư cá nhân đang là cổ đông hiện hữu, gồm ông Phạm Thanh Tiến và ông Cao Hùng Cường. Hai cá nhân này đăng ký mua thêm lần lượt gần 16,5 triệu và 14,49 triệu cổ phiếu.

Nếu giao dịch hoàn tất, tỷ lệ sở hữu của cả ông Phạm Thanh Tiến và ông Cao Hùng Cường tại PVcomBank sẽ tăng lên lần lượt 4,9947% và 4,9501% vốn điều lệ.

Như vậy, tổng khối lượng cổ phiếu mà 7 nhà đầu tư đăng ký mua đạt hơn 388,27 triệu đơn vị, tương ứng 32,3761% vốn PVcomBank sau khi hoàn tất đợt chào bán.

Ngân hàng cũng cho biết, sau đợt phát hành, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại PVcomBank dự kiến giảm từ 8,05% xuống còn 6,039%. Mức này đáp ứng quy định tại nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định pháp luật hiện hành.

PVcomBank được biết đến là một trong những ngân hàng có tỷ lệ sở hữu cổ đông cô đặc nhất hệ thống. Số liệu của NHNN cho thấy, tính đến 30/6/2026, có 11 cổ đông đang sở hữu tới 92,95% vốn nhà băng này. Còn theo công bố của Ngân hàng thì cổ đông lớn là Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) đang nắm giữ 52% vốn và cổ đông chiến lược là Morgan Stanley International Holdings Inc nắm 6,66%.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2026, PVcomBank đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 21.702 tỷ đồng, giảm 30% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 114,3 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với kết quả thực hiện năm 2025. Trong đó, ngân hàng mẹ đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 80 tỷ đồng.

Hiện tại, PVcomBank là một trong những ngân hàng có tỷ lệ sở hữu cổ đông cô đặc nhất hệ thống. Số liệu của NHNN cho thấy, tính đến 30/6/2026, 11 cổ đông hiện đang sở hữu 92,95% vốn của PVcomBank. Trong đó, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) nắm giữ 52% vốn và Morgan Stanley International Holdings Inc nắm 6,67% vốn.