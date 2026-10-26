Lộ diện 18 nhà khoa học trẻ tiêu biểu Giải thưởng Khuê Văn Các lần thứ hai - năm 2026

ANTD.VN - Hội đồng Giải thưởng Khuê Văn Các lần thứ II - năm 2026 thống nhất lựa chọn 18 ứng viên tiêu biểu thuộc 6 ngành, liên ngành khoa học xã hội và nhân văn để công bố, tiếp tục quy trình xét chọn tối đa 10 cá nhân xuất sắc.

Giải thưởng Khuê Văn Các do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổ chức định kỳ 2 năm một lần. Mỗi kỳ xét trao cho tối đa 10 cá nhân là công dân Việt Nam không quá 35 tuổi (tính đến ngày 31-12 của năm xét trao), đang học tập, nghiên cứu, làm việc ở trong nước hoặc nước ngoài.

Theo Ban Tổ chức, mùa giải năm nay tiếp nhận 55 hồ sơ do 37 cơ quan, đơn vị giới thiệu. Các hồ sơ thuộc 6 ngành, liên ngành, gồm: Luật học, Giáo dục học, Kinh tế học, Văn hóa - Nghệ thuật, Triết học - Chính trị học - Xã hội học, Sử học - Khảo cổ học - Dân tộc học/Nhân học.

Một điểm mới trong công tác đánh giá năm nay là cụ thể hóa tiêu chí đối với công trình khoa học tiêu biểu theo 4 nhóm: tính mới, sáng tạo; vai trò và mức độ đóng góp của tác giả; giá trị khoa học; giá trị thực tiễn, tác động đến cộng đồng và xã hội.

18 ứng viên tiêu biểu của Giải thưởng Khuê Văn Các lần thứ 2 - năm 2026

Việc lượng hóa tiêu chí nhằm tăng tính nhất quán, đồng thời bảo đảm xem xét đặc thù chuyên môn của từng ngành, liên ngành. Bên cạnh đó, hội đồng không chỉ xem xét số lượng công trình mà còn đánh giá năng lực nghiên cứu độc lập, khả năng ứng dụng, tác động thực tiễn và tiềm năng phát triển của từng ứng viên.

Tính trung thực trong kê khai, đạo đức và liêm chính khoa học cũng là những nội dung được chú trọng, hướng tới bảo đảm quá trình xét chọn khách quan, công bằng, minh bạch và thực chất.

Tại phiên họp thứ nhất, Hội đồng Giải thưởng đã lựa chọn 18 nhà khoa học trẻ tiêu biểu để công bố. Đây là những gương mặt có thành tích nghiên cứu nổi bật, thể hiện năng lực khoa học, tư duy sáng tạo và tinh thần cống hiến.

Các công trình nghiên cứu thuộc nhiều lĩnh vực, từ pháp luật, giáo dục, kinh tế đến văn hóa, lịch sử và xã hội, góp phần cung cấp tri thức, luận cứ khoa học và những giải pháp có giá trị phục vụ sự phát triển đất nước.

Theo kế hoạch, hội đồng dự kiến tổ chức phiên họp thứ hai vào đầu tháng 11-2026 để xem xét hồ sơ và các thông tin liên quan, lựa chọn tối đa 10 cá nhân xuất sắc trình Ban Bí thư Trung ương Đoàn xem xét, quyết định trao giải.

Lễ trao Giải thưởng Khuê Văn Các năm 2026 dự kiến diễn ra trong hai ngày 25-26-11 tại Hà Nội.

18 ỨNG VIÊN TIÊU BIỂU GIẢI THƯỞNG KHUÊ VĂN CÁC LẦN THỨ II - NĂM 2026

1. Ngành Luật học (2 cá nhân)

- Ths. Nguyễn Thế Đức Tâm (sinh năm 1992) - Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

- TS. Lê Xuân Tùng (sinh năm 1995) - Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp.

2. Ngành Giáo dục học (2 cá nhân)

- Ths. Nguyễn Ngọc Đan (sinh năm 1992) - Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh.

- Ths. Nguyễn Thị Bích Phương (sinh năm 1993) - Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh.

3. Ngành Kinh tế học (4 cá nhân)

- TS. Trần Bình Đại (sinh năm 1991) - Trường Đại học Việt Đức.

- TS. Nguyễn Hoàng Phú (sinh năm 1991) - Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

- Ths. Nguyễn Văn Hồ (sinh năm 1993) - Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

- TS Đinh Văn Hoàng (sinh năm 1994) - Trường Kinh doanh và Sáng tạo Việt-Nhật, Trường Đại học Ngoại thương.

4. Liên ngành Văn hóa - Nghệ thuật (2 hồ sơ)

- TS. Tăng Chánh Tín (sinh năm 1991) - Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng.

- TS. Phạm Minh Quân (sinh năm 1993) - Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội.

5. Liên ngành Triết học - Chính trị học - Xã hội học (5 hồ sơ)

- TS. Nguyễn Thị Thu Huyền (sinh năm 1991) - Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

- TS. Trần Mỹ Hài Lộc (sinh năm 1992) - Đại học Kinh tế - Tài chính TP. Hồ Chí Minh.

- TS. Trần Việt Sung (sinh năm 1993) - Học viện Lục quân, Bộ Quốc phòng.

- Ths. Nguyễn Tấn Khang (sinh năm 1995) - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

- TS. Nguyễn Thị Trang (sinh năm 1991) - Học viện Hành chính và Quản trị công.

6. Liên ngành Sử học - Khảo cổ học - Dân tộc học - Nhân học (3 hồ sơ)

- Ths. Nguyễn Hữu Phúc (sinh năm 1993) - Trường Tiểu học, THCS và THPT FPT Huế.

- Ths. Nguyễn Minh Giang (sinh năm 1997) - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

- TS. Dương Tất Thành (sinh năm 1995) - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.