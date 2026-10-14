Livestream “Mỹ vị Mường Lò” giới thiệu và kết nối sản phẩm OCOP Lào Cai

ANTD.VN - Ngày 17/10, trên fanpage Mỹ vị Việt Nam và VTV5, phiên Mega livestream "Mỹ vị Mường Lò" sẽ diễn ra nhằm quảng bá sản phẩm OCOP Lào Cai, đồng thời dành 10% doanh thu cho hoạt động an sinh xã hội.

Phiên Mega livestream "Mỹ vị Mường Lò là hoạt động nằm trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai và UBND phường Nghĩa Lộ thực hiện, Mỹ vị Việt Nam cùng Công ty Cổ phần Truyền thông và Giải trí Jin Pro Network phối hợp tổ chức.

Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026 là sự kiện văn hóa, du lịch quy mô cấp tỉnh, với chủ đề "Tinh hoa Xòe Thái - Sắc màu Tây Bắc". Lễ hội hướng tới tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc của cộng đồng người Thái và các dân tộc tỉnh Lào Cai, lan tỏa hình ảnh vùng đất, con người, tiềm năng du lịch và các sản phẩm đặc trưng của địa phương. Trong khuôn khổ Lễ hội, nhiều hoạt động văn hóa, du lịch sẽ được tổ chức, kết hợp cùng các hoạt động trưng bày, giới thiệu và kết nối sản phẩm OCOP.

Theo BTC, hơn 40 sản phẩm OCOP tỉnh Lào Cai sẽ xuất hiện trên phiên Mega livestream. Đây là hoạt động nhằm giới thiệu, kết nối các sản phẩm đặc trưng của địa phương với người tiêu dùng thông qua nền tảng số, đồng thời góp phần mở rộng kênh tiếp cận thị trường cho các chủ thể OCOP. Việc quảng bá sản phẩm OCOP cũng phù hợp với nội dung của Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026. Tại đây, các hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP tỉnh Lào Cai và không gian quảng bá, kết nối sản vật sẽ được tổ chức, hứa hẹn mang những mặt hàng chất lượng gửi đến người tiêu dùng.

Phiên Mega livestream "Mỹ vị Mường Lò" diễn ra ngày 17/10/2026

Đặc biệt, BTC cam kết trích 10% doanh thu bán hàng của phiên livestream “Mỹ vị Mường Lò” để chuyển về Quỹ Tấm lòng Việt của Đài Truyền hình Việt Nam. Bên cạnh mục tiêu giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm OCOP, phiên Mega livestream sẽ góp phần gắn hoạt động thương mại trên nền tảng số với trách nhiệm cộng đồng.

Nguồn kinh phí này sẽ được Quỹ Tấm lòng Việt chuyển về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai và giải ngân theo danh sách đề xuất của tỉnh, phục vụ các hoạt động an sinh xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai và hỗ trợ đời sống người dân tại địa phương. Thông qua đó, mỗi đơn hàng được chốt trong phiên Mega Livestream sẽ đóng góp thiết thực cho các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương.

BTC kỳ vọng phiên Mega livestream "Mỹ vị Mường Lò" sẽ góp phần kết hợp giữa quảng bá sản phẩm OCOP, truyền thông trên nền tảng số và hoạt động thương mại gắn với trách nhiệm xã hội. Đây là cơ hội để các sản phẩm OCOP tỉnh Lào Cai tiếp cận đông đảo khán giả, người tiêu dùng, mở rộng kênh quảng bá và tiêu thụ sản phẩm địa phương. Thông qua hoạt động này, VTV5 và Mỹ vị Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò kết nối sản phẩm, thương hiệu địa phương với người tiêu dùng, góp phần đưa các sản phẩm OCOP Lào Cai đến gần hơn với thị trường.