ANTD.VN - Không chỉ đổi mới phương thức tuyên truyền, mô hình livestream “Dẫn sóng niềm tin” của tuổi trẻ Công an Thủ đô còn tạo kênh tương tác trực tiếp, giải đáp thắc mắc pháp luật, hướng dẫn thủ tục hành chính và cảnh báo các phương thức, thủ đoạn phạm tội.

Sáng 11-10, Đoàn Thanh niên Công an thành phố Hà Nội tổ chức phiên livestream đầu tiên trong khuôn khổ mô hình “Dẫn sóng niềm tin” năm 2026 trên fanpage Tuổi trẻ Công an Thủ đô. Với hình thức phát sóng trực tiếp, nội dung thiết thực và cách truyền tải gần gũi, chương trình hướng tới đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với đời sống, đồng thời tạo điều kiện để người dân đặt câu hỏi, trao đổi và được giải đáp những vấn đề quan tâm.

Live stream 'Dẫn sóng niềm tin' – đưa pháp luật đến gần hơn với người dân trên không gian số

Ngay trong phiên phát sóng đầu tiên kéo dài 120 phút, chương trình ghi nhận gần 60.000 lượt xem, 90.000 lượt tiếp cận và khoảng 5.000 lượt tương tác. Trong đó, có 2.500 lượt chia sẻ, 1.200 lượt bình luận và 1.300 lượt thả tim, yêu thích. Đáng chú ý, 45 câu hỏi thực tế của người dân đã được các báo cáo viên tiếp nhận, giải đáp trực tiếp trên sóng.

Những con số này cho thấy sức lan tỏa của một hình thức tuyên truyền pháp luật trên nền tảng số, nơi người dân có thể chủ động tiếp cận thông tin chính thống, tương tác và tìm kiếm hướng dẫn ngay trên các nền tảng mạng xã hội quen thuộc.

Đổi mới tuyên truyền, lấy người dân làm trung tâm

Trong bối cảnh mạng xã hội ngày càng trở thành một phần của đời sống, việc đổi mới phương thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật là yêu cầu đặt ra đối với lực lượng Công an Thủ đô. Thay vì truyền tải thông tin một chiều, “Dẫn sóng niềm tin” lựa chọn hình thức livestream, tạo không gian đối thoại trực tiếp giữa cán bộ Công an với người dân.

Ngay trong phiên phát sóng đầu tiên kéo dài 120 phút, chương trình ghi nhận gần 60.000 lượt xem, 90.000 lượt tiếp cận và khoảng 5.000 lượt tương tác.

Các "chuyên gia" của CATP Hà Nội giải đáp các câu hỏi của người dân trên từng lĩnh vực

Tại phiên phát sóng đầu tiên, nội dung được triển khai theo ba nhóm chuyên đề trọng tâm, gồm an toàn giao thông; an ninh mạng và bảo vệ niềm tin số; xây dựng lối sống an toàn, lành mạnh, phòng ngừa hiểm họa từ các chất gây nghiện.

Thông qua những tình huống cụ thể, các báo cáo viên tập trung phổ biến văn hóa giao thông, kỹ năng lưu thông an toàn, những quy định xử phạt vi phạm thường gặp; đồng thời cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến, hướng dẫn kỹ năng bảo vệ thông tin cá nhân và nhận diện nguy cơ mất an toàn trên không gian mạng.

Đối với thanh thiếu niên, chương trình chú trọng cảnh báo những nguy cơ liên quan đến chất kích thích, chất gây nghiện, trong đó có các hình thức ngụy trang, núp bóng tinh vi. Cách truyền tải trực quan, ngôn ngữ dễ hiểu giúp những nội dung pháp luật và kỹ năng phòng ngừa được tiếp cận gần gũi hơn, gắn với những vấn đề phát sinh trong cuộc sống hằng ngày.

Điểm đáng chú ý của mô hình là người dân không chỉ tiếp nhận thông tin mà còn trực tiếp nêu câu hỏi, phản ánh những khó khăn, vướng mắc để được hướng dẫn. Việc huy động cán bộ có chuyên môn tham gia giải đáp góp phần bảo đảm nội dung tư vấn rõ ràng, đúng trọng tâm; đồng thời định hướng người dân tìm đến cơ quan có thẩm quyền đối với những vấn đề cần được xử lý theo quy trình riêng.

"Dẫn sóng niềm tin” sẽ được triển khai thành chuỗi chương trình trên các trang Facebook “Công an Thành phố Hà Nội” và “Tuổi trẻ Công an Thủ đô”, mỗi phiên dự kiến kéo dài từ 90 đến 120 phút. Các chuyên đề sẽ được lựa chọn phù hợp với nhu cầu thực tế, mở rộng sang những lĩnh vực như phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, phòng chống bạo lực học đường, nhận diện thủ đoạn lừa đảo việc làm thêm, tín dụng đen, đa cấp biến tướng; hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến, đăng ký cư trú, cấp căn cước và sử dụng tài khoản định danh điện tử.

Phát huy sức trẻ, lan tỏa hiệu quả chuyển đổi số

Để mô hình phát huy hiệu quả, Đoàn Thanh niên Công an thành phố Hà Nội giữ vai trò nòng cốt trong xây dựng nội dung, tổ chức kỹ thuật, hỗ trợ tương tác và lan tỏa chương trình trên môi trường số. Với lợi thế về khả năng tiếp cận công nghệ và kỹ năng truyền thông, đoàn viên, thanh niên góp phần đưa thông tin pháp luật đến gần hơn với người dân, đặc biệt là giới trẻ.

Trước mỗi phiên phát sóng ít nhất 60 phút, các trang, nhóm mạng xã hội của Công an cấp xã sẽ chia sẻ đường dẫn chương trình để người dân biết và tham gia theo dõi. Trong và sau phiên livestream, cán bộ phụ trách tiếp tục theo dõi bình luận, hướng dẫn những câu hỏi thông thường, đồng thời kết nối người dân với đúng cơ quan, bộ phận có thẩm quyền khi cần giải quyết trực tiếp.

Đáng chú ý, 45 câu hỏi thực tế của người dân đã được các báo cáo viên tiếp nhận, giải đáp trực tiếp trên sóng.

Hơn 2.000 người theo dõi trực tiếp

Đối với những câu hỏi chưa được giải đáp trong thời lượng phát sóng, nội dung sẽ được phân loại, chuyển bộ phận chuyên môn để phản hồi bằng văn bản, hình ảnh dưới phần bình luận hoặc qua tin nhắn, chậm nhất trong vòng 48 giờ. Những vụ việc phức tạp, khiếu nại, tố cáo hoặc vấn đề cần giải quyết theo trình tự, thẩm quyền sẽ được hướng dẫn đến cơ quan chức năng phù hợp.

Không dừng lại ở một buổi phát sóng, các nội dung hỏi đáp còn có thể được phát triển thành video ngắn, infographic hướng dẫn thủ tục và các sản phẩm truyền thông để tiếp tục đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội. Qua đó, thông tin chính thống có thể đến với nhiều người hơn, đồng thời thuận tiện cho việc tra cứu khi cần thiết.

Thực tiễn từ phiên livestream đầu tiên cho thấy, khi tuyên truyền pháp luật được triển khai bằng hình thức linh hoạt, có tương tác và gắn với nhu cầu của người dân, hiệu quả lan tỏa có thể được mở rộng đáng kể. Mỗi câu hỏi được tiếp nhận, mỗi vướng mắc được hướng dẫn không chỉ góp phần nâng cao nhận thức pháp luật mà còn tạo cơ hội để lực lượng Công an nắm bắt những vấn đề người dân quan tâm, chủ động hơn trong công tác tuyên truyền, phòng ngừa vi phạm.

Với “Dẫn sóng niềm tin”, tuổi trẻ Công an Thủ đô đang từng bước đưa chuyển đổi số vào hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật theo hướng thiết thực, gần gũi. Qua đó, tinh thần “Gần dân nhất” được cụ thể hóa bằng những việc làm trực tiếp, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an bản lĩnh, trách nhiệm, tận tụy phục vụ Nhân dân trên cả không gian thực và không gian số.