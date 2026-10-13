Liên tiếp phát hiện các trường hợp sử dụng kích điện khai thác thủy sản trên sông

ANTD.VN - Sáng 13/10/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Đội Cảnh sát đường thủy số 2 (Phòng Cảnh sát giao thông) và Công an các xã, phường của Hà Nội tổ chức kiểm tra trên tuyến sông Hồng, sông Đuống. Qua đó, phát hiện 3 trường hợp sử dụng kích điện khai thác thủy sản trái quy định.

Khoảng 5 giờ 20 ngày 13/10/2026, tại Km 193+500 bờ trái sông Hồng thuộc địa phận xã Vĩnh Thanh, TP Hà Nội, Tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội chủ trì, phối hợp với Đội Cảnh sát đường thủy số 2 - Phòng CSGT; Công an xã Vĩnh Thanh làm nhiệm vụ trên tuyến sông Hồng, phát hiện 1 thuyền cá thô sơ trên phương tiện có 1 người với biểu hiện đang thực hiện hành vi khai thác thủy sản bằng phương pháp kích điện.

Lực lượng chức năng cập mạn, kiểm tra phương tiện vi phạm.

Lực lượng chức năng làm việc với người vi phạm.

Tổ công tác tiến hành kiểm tra, phát hiện ông N.V.N (sinh năm 1960, ở Tổ dân phố Chèm, phường Đông Ngạc, TP Hà Nội) đang sử dụng một bộ kích điện (ắc quy, kích dòng điện, vợt) để thực hiện hành vi khai thác thủy sản dưới lòng sông Hồng.

Quá trình làm việc, ông N.V.N khai nhận hành vi vi phạm, khai thác thủy sản bằng phương pháp kích điện và không được sự cho phép của cơ quan tổ chức có thẩm quyền.

Tiếp đó, vào khoảng 5 giờ 30, ngày 13/10/2026, tại Km 61+000 bờ trái sông Đuống thuộc địa phận xã Đông Anh, TP Hà Nội tổ công tác của CATP phối hợp Công an xã Đông Anh làm nhiệm vụ trên tuyến sông Đuống, phát hiện bà N.T.D (SN 1968, trú tại phường Hồng Hà, TP Hà Nội) đang sử dụng 1 bộ kích điện để thực hiện hành vi khai thác thủy sản dưới lòng sông Đuống.

Tổ công tác phát hiện bà N.T.D (SN 1968, trú tại phường Hồng Hà, TP Hà Nội) đang sử dụng 1 bộ kích điện để thực hiện hành vi khai thác thủy sản dưới lòng sông Đuống.

Hiện trường vụ việc

7 giờ 30 cùng ngày, tổ công tác CATP phối hợp Công an phường Lĩnh Nam làm nhiệm vụ trên tuyến sông Hồng. Khi đi đến Km 177+500 sông Hồng thuộc địa phận phường Lĩnh Nam, tổ công tác phát hiện ông N.V.B (SN 1992, ở xã Bát Tràng, TP Hà Nội) đang sử dụng 1 bộ kích điện để thực hiện hành vi khai thác thủy sản dưới lòng sông Hồng.

Quá trình làm việc, ông N.V.B đã khai nhận hành vi vi phạm.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản bàn giao các trường hợp vi phạm cho công an các xã Vĩnh Thanh, Đông Anh và Công an phường Lĩnh Nam để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc liên tiếp phát hiện 3 trường hợp vi phạm cho thấy hiệu quả phối hợp giữa các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội và Công an cấp xã trong công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý các hành vi khai thác thủy sản trái quy định trên các tuyến đường thủy.

Theo Điều 28 Nghị định số 38/2024/NĐ-CP, hành vi sử dụng công cụ kích điện để khai thác thủy sản mà không sử dụng tàu cá, nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự có thể bị phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng; tang vật, công cụ vi phạm bị tịch thu theo quy định. Trường hợp đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Trang thiết bị được sử dụng để kích điện.

Sử dụng kích điện để khai thác thủy sản không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây tổn hại đến nguồn lợi thủy sản, ảnh hưởng đến hệ sinh thái dưới nước và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho chính người sử dụng.

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng xung điện, kích điện hoặc các phương thức khai thác thủy sản mang tính hủy diệt; kịp thời thông báo cho lực lượng chức năng khi phát hiện hành vi vi phạm, góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản và giữ gìn môi trường sinh thái trên các tuyến đường thủy.

Thời gian tới, Đội Cảnh sát đường thủy số 2 sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ CATP Hà Nội tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên các tuyến sông, đảm bảo an toàn giao thông đường thủy.