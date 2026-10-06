Liên minh Mecca họp khẩn, quyết định triển khai nhanh chóng lực lượng tới Saudi Arabia

ANTD.VN - Liên minh quân sự gồm 3 quốc gia, được mệnh danh là “NATO Hồi giáo”, đã kích hoạt các cam kết phòng thủ tập thể và ra lệnh triển khai nhanh chóng lực lượng cũng như năng lực quân sự tới Saudi Arabia trong bối cảnh căng thẳng leo thang với lực lượng Houthi tại Yemen.

Máy bay chiến đấu F-15C của Không quân Saudi Arabia. Ảnh minh họa: Getty Images/Stocktrek Images

Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan đã đưa ra quyết định này tại cuộc họp khẩn của Liên minh Quốc phòng Mecca ở Riyadh vào ngày 5-10, sau một loạt các cuộc tấn công của Houthi. Trong một tuyên bố chung, họ lên án “âm mưu tấn công” nhắm vào các thánh địa Hồi giáo là Mecca và Medina, cũng như những cuộc tấn công vào các thành phố và cơ sở hạ tầng dân sự, kinh tế của Saudi Arabia.

Liên minh này quyết định “ngay lập tức triển khai trên thực tế các cam kết phòng thủ tập thể” và thực hiện những biện pháp cung cấp lực lượng, năng lực quân sự đã được thống nhất, đồng thời đảm bảo việc “triển khai nhanh chóng” tới Saudi Arabia. Liên minh cho biết động thái này nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng và sự phối hợp quân sự, cũng như củng cố “năng lực tập thể của 3 quốc gia trong việc đối phó và ngăn chặn các mối đe dọa”.

Liên minh này được thành lập vào tháng 8 theo một thỏa thuận coi bất kỳ cuộc tấn công vũ trang nào nhắm vào một thành viên cũng đồng nghĩa với việc tấn công cả 3 nước; cơ chế này tương tự như nguyên tắc phòng thủ tập thể trong Điều 5 của NATO.

Các tay súng Houthi. Ảnh: AP

Cuộc nội chiến tại Yemen đã leo thang mạnh mẽ trong những tuần gần đây. Liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu - lực lượng ủng hộ Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận - ngày 5-10 cho biết 100 máy bay chiến đấu đang tham gia Chiến dịch “Bình minh Yemen” để yểm trợ đường không cho lực lượng mặt đất. Người phát ngôn của liên minh, Thiếu tướng Turki al-Maliki, thông báo 324 “mục tiêu quan trọng” đã bị tiêu diệt.

Lực lượng Houthi, còn được gọi là Ansar Allah, là nhóm vũ trang Hồi giáo dòng Shiite đã kiểm soát Thủ đô Sanaa và phần lớn miền Bắc Yemen trong hơn 1 thập kỷ qua. Họ cáo buộc Saudi Arabia tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn và tấn công vào các mục tiêu dân sự.

Ngày 4-10, Chính phủ Yemen thông báo mở chiến dịch mới nhằm giành lại toàn bộ lãnh thổ đang bị Houthi kiểm soát. Động thái này diễn ra sau khi nhóm vũ trang Houthi đạt được những bước tiến lớn vào tháng 9, chiếm giữ nhiều khu vực dọc theo bờ Biển Đỏ và vùng lãnh thổ quanh Eo biển Bab el-Mandeb - tuyến đường vận tải biển huyết mạch.

Tình trạng leo thang căng thẳng này diễn ra trong bối cảnh Eo biển Hormuz vẫn đóng cửa đối với phần lớn tàu thuyền, trong khi các cuộc đàm phán về việc chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Iran đang bị đình trệ.