Liên hoan sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026: Nơi lan toả sức sáng tạo nghệ thuật

ANTD.VN -Sáng 8/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam tổ chức công bố các hoạt động chính của Liên hoan sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026.

Lễ công bố các hoạt động chính của Liên hoan sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026

Liên hoan là một hoạt động thiết thực, cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, Chương trình số 08-CTr/TU ngày 17/3/2026 của Thành ủy Hà Nội.

Đây là hoạt động văn hóa, nghệ thuật có quy mô toàn quốc, tạo không gian giao lưu, kết nối, trao đổi nghề nghiệp giữa các đơn vị, nghệ sĩ; đồng thời giới thiệu tới công chúng những tác phẩm sân khấu có chất lượng nghệ thuật, phản ánh sự đa dạng và sức sống của sân khấu Việt Nam đương đại.

Liên hoan sân khấu Hà Nội mở rộng 2026 quy tụ 15 đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp của Trung ương, Hà Nội, lực lượng vũ trang trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh, thành phố, với 15 tác phẩm thuộc nhiều loại hình sân khấu như: Kịch nói, cải lương, chèo, tuồng...

Bà Lê Thị Ánh Mai, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phát biểu tại lễ công bố

Ngoài những đơn vị nghệ thuật của trung ương, của các ngành, địa phương như: Nhà hát Kịch nói Quân đội, Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam, Nhà hát Kịch Hà Nội, Nhà hát Chèo Hà Nội...Liên hoan còn thu hút sự tham gia của nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật.

Từ ngày 14-23/10, Liên hoan sân khấu Hà Nội sẽ đem đến công chúng những vở diễn như: Người con gái Hà thành (Nhà hát Cải lương Hà Nội), Cô gái đội mũ nồi xám (Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam), Phèo (Công ty trách nhiệm hữu hạn Khang Entertainment-sân khấu Xóm Kịch), Cuốn truyện bị đốt (Công ty cổ phần sân khấu và điện ảnh Vân Tuấn-sân khấu Kịch Hồng Vân), Nhị vị Bồ Tát tổng Nam Phù (Trường đại học sân khấu-điện ảnh Hà Nội)...

Ban tổ chức trả lời các câu hỏi của phóng viên tại sự kiện

Các đơn vị sẽ biểu diễn tại Rạp Công nhân, Rạp Đại Nam, Nhà hát Quân đội, Đại học sân khấu-điện ảnh Hà Nội, Nhà hát Tuổi trẻ, Rạp Hồng Hà, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam... và một số nhà hát khác.

Các tác phẩm tham dự có chủ đề phản ánh đời sống xã hội, đất nước và con người Việt Nam; khuyến khích những sáng tác gắn với địa danh, lịch sử, văn hóa và con người Hà Nội; đề cao những giá trị nhân văn, cái đẹp, có sức hấp dẫn, đồng thời thể hiện sự tìm tòi, sáng tạo trong phương pháp nghệ thuật và hình thức thể hiện...

Liên hoan là dịp để các nghệ sĩ, diễn viên và đơn vị nghệ thuật gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp; qua đó tiếp cận những cách thức thể hiện mới, thúc đẩy sáng tạo và góp phần nâng cao chất lượng hoạt động sân khấu.

Phát biểu tại lễ công bố, bà Lê Thị Ánh Mai, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết, đối với Hà Nội, phát triển văn hóa nghệ thuật không chỉ là bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống, mà còn bồi đắp đời sống tinh thần, khơi dậy sức sáng tạo và góp phần xây dựng thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, giàu bản sắc.

Trong đó, sân khấu giữ vai trò quan trọng bởi đây là loại hình nghệ thuật có khả năng chạm đến cảm xúc, truyền tải những giá trị nhân văn, kết nối con người qua nghệ thuật. Thông qua các chương trình biểu diễn và hoạt động chuyên môn, Liên hoan hướng tới việc đưa những tác phẩm sân khấu có giá trị đến gần hơn với công chúng, đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật ngày càng đa dạng của nhân dân thủ đô và khán giả cả nước.

Với sự tham gia của các đơn vị nghệ thuật và đội ngũ nghệ sĩ, diễn viên giàu tâm huyết, Liên hoan sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 kỳ vọng mang đến cho công chúng những chương trình nghệ thuật chất lượng, tạo dấu ấn trong đời sống văn hóa thủ đô và giới chuyên môn; qua đó góp phần tiếp tục khẳng định vị thế, sức sống của sân khấu trong đời sống văn hóa, nghệ thuật Việt Nam.