Liên danh Futabuslines- Thành Hiệp Phát liên tục bị nhắc nhở tiến độ trạm dừng nghỉ cao tốc

ANTD.VN - Mặc dù liên tục bị Cục Đường bộ Việt Nam phát văn bản nhắc nhở nhưng tiến độ thi công trạm dừng nghỉ trên 2 tuyến cao tốc Bắc- Nam của liên danh nhà đầu tư Futabuslines- Thành Hiệp Phát vẫn chậm trễ.

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện hai trạm dừng nghỉ Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Cam Lâm - Vĩnh Hảo do Liên danh Futabuslines - Thành Hiệp Phát làm nhà đầu tư.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu cơ quan quản lý cảnh báo về tiến độ của hai dự án. Theo Cục Đường bộ Việt Nam, thời gian qua đã có nhiều văn bản đôn đốc, cảnh báo gửi nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án về tình trạng chậm triển khai.

Trong các ngày 24-25/9/2026, Cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục chủ trì kiểm tra hiện trường và làm việc với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án về tình hình triển khai hai trạm dừng nghỉ.

Theo đánh giá mới nhất của Cục Đường bộ Việt Nam, tiến độ thực hiện cả hai trạm dừng nghỉ hiện vẫn rất chậm.

Tại trạm dừng nghỉ Hoài Nhơn - Quy Nhơn, nhà đầu tư mới hoàn thành đường ra vào, các công trình dịch vụ công thiết yếu và đưa vào khai thác tạm từ ngày 15/8/2026.

Trong khi đó, tại trạm Cam Lâm - Vĩnh Hảo, đường ra vào và các công trình dịch vụ công thiết yếu chưa hoàn thành. Công tác san nền trạm bên trái cũng chưa hoàn tất, với khối lượng đào đá cứng còn khoảng 17.000m3.

Trạm dừng nghỉ trên cao tốc Cam Lâm- Vĩnh Hảo vẫn chưa thể hoàn thành

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, nguyên nhân chính được xác định là chủ quan của nhà đầu tư khi chỉ đạo tư vấn điều chỉnh tổng mặt bằng và thiết kế các hạng mục của trạm dừng nghỉ. Việc điều chỉnh kéo dài từ tháng 8/2026, dẫn tới đến nay nhiều hạng mục còn lại chưa được triển khai thi công.

Các hạng mục này gồm công trình hạ tầng kỹ thuật, trạm cấp nhiên liệu, trạm sạc xe điện, nhà dịch vụ và các công trình phụ trợ khác.

Như vậy, sau nhiều lần được cơ quan quản lý cảnh báo, tình trạng chậm tiến độ tại hai dự án không chỉ nằm ở một số hạng mục riêng lẻ mà còn liên quan đến việc triển khai các hạng mục chính để hình thành đầy đủ một trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc.

Trước tình trạng trên, Cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục yêu cầu nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án khẩn trương phê duyệt mặt bằng tổng thể, hồ sơ thiết kế; lập tiến độ thi công tổng thể và chi tiết, đồng thời có cam kết bảo đảm tiến độ.

Chậm nhất ngày 30/12/2026, hoàn thành và bảo đảm cung cấp đầy đủ các dịch vụ phục vụ người dân và phương tiện trên cao tốc, gồm trạm cấp nhiên liệu, trạm sạc xe điện, sân bãi đỗ xe, khu vực nghỉ ngơi, nhà vệ sinh...

Cục Đường bộ Việt Nam giao phòng Quản lý chất lượng của Cục Đường bộ Việt Nam được giao tăng cường theo dõi, đôn đốc và hỗ trợ nhà đầu tư; kịp thời cảnh báo chậm tiến độ hoặc tham mưu xử lý vi phạm nếu có theo quy định của hợp đồng.

Về tiến độ 21 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, đến nay có 21/21 trạm đã nhận bàn giao toàn bộ mặt bằng. Có 18/21 trạm đã hoàn thành công trình dịch vụ thiết yếu và đưa vào khai thác, cơ bản đáp ứng nhu cầu cho lưu thông trên tuyến.

Trong đó, 2 trạm đã hoàn thành toàn bộ, 16 trạm hoàn thành dịch vụ thiết yếu; 2 trạm đang thi công, dự kiến hoàn thành công trình dịch vụ thiết yếu để đưa vào khai thác trong tháng 9/2026 và 1 trạm đang khảo sát, thiết kế, tiến hành thủ tục đầu tư, xây dựng, đất đai để triển khai thi công.