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Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026 - Cúp Number 1 Active

Lịch thi đấu loạt trận hấp dẫn ngày Chủ nhật 18-11

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Lê Vinh

ANTD.VN - Lượt trận tiếp theo vào ngày Chủ nhật 18-11 của Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026 - Cúp Number 1 Active có nhiều cặp đấu đáng chờ đợi.

8h

Sân 1, Bảng Y: THPT Vinschool The Harmony - THPT MAY

Sân 2, Bảng Y: THPT Nguyễn Văn Huyên - THPT Hữu Nghị T78

Sân 3, Bảng W: THPT Chúc Động - THPT Nguyễn Tất Thành Thanh Xuân

Sân 4, Bảng W: THPT FPT Tây Hà Nội - THPT Vân Tảo

Sân 5, Bảng AA: THPT Văn Hiến - THPT Ngôi sao Hà Nội

9h

Sân 1, Bảng AA: THPT Chuyên KHXH-NV - THPT Quang Trung Hà Đông

Sân 2, Bảng B: THPT Lê Văn Thiêm - THPT Xuân Phương

Sân 3, Bảng B: THPT Einstein - THPT Nguyễn Trãi Ba Đình

Sân 4, Bảng D: THPT Tự Lập - THPT Hoàng Mai

10h

Sân 1, Bảng X: THPT Hoài Đức B - THPT Hà Thành

Sân 2, Bảng E: THPT Nguyễn Văn Cừ - THPT Việt Úc Hà Nội

Sân 3, Bảng G: THPT Phú Xuyên A - THPT Trí Đức

Sân 4, Bảng G: THPT Đồng Quan - THPT Lê Quý Đôn Đống Đa

Sân 5, Bảng I: THPT Phúc Thọ - THPT Lý Thường Kiệt Việt Hưng

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13h30

Sân 1, Bảng I: THPT Phan Huy Chú Thạch Thất - THPT Nguyễn Du Thanh Oai

Sân 2, Bảng K: THPT Nguyễn Tất Thành Cầu Giấy - THPT Thạch Bàn

Sân 3, Bảng K: THPT Alfred Nobel - THPT Trần Hưng Đạo Thanh Xuân

Sân 4, Bảng M: THPT Phùng Khắc Khoan Kim Liên - THPT Ngọc Hồi

14h30

Sân 1, Bảng O: THPT Vinschool Ocean Park - THPT Ngô Quyền Đông Anh

Sân 2, Bảng O: THPT Bắc Lương Sơn - THPT Đoàn Kết HBT

Sân 3, Bảng Ư: THPT Lê Lợi Hà Đông - THPT Đinh Tiên Hoàng

Sân 4, Bảng P: THPT Phùng Khắc Khoan Thạch Thất - THPT Dewey Tây Hồ Tây

15h30

Sân 1, Bảng R: THPT Xa La - THPT Lương Văn Can

Sân 2, Bảng T: THPT Thực Nghiệm - THPT Tạ Quang Bửu

Sân 3, Bảng T: THPT Phenikaa - THPT Đa Trí Tuệ

Sân 4, Bảng Ư: THPT Marie Curie Long Biên - THPT Chuyên Sư phạm

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