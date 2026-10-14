Lịch thi đấu loạt trận hấp dẫn ngày Chủ nhật 18-11

8h
Sân 1, Bảng Y: THPT Vinschool The Harmony - THPT MAY
Sân 2, Bảng Y: THPT Nguyễn Văn Huyên - THPT Hữu Nghị T78
Sân 3, Bảng W: THPT Chúc Động - THPT Nguyễn Tất Thành Thanh Xuân
Sân 4, Bảng W: THPT FPT Tây Hà Nội - THPT Vân Tảo
Sân 5, Bảng AA: THPT Văn Hiến - THPT Ngôi sao Hà Nội
9h
Sân 1, Bảng AA: THPT Chuyên KHXH-NV - THPT Quang Trung Hà Đông
Sân 2, Bảng B: THPT Lê Văn Thiêm - THPT Xuân Phương
Sân 3, Bảng B: THPT Einstein - THPT Nguyễn Trãi Ba Đình
Sân 4, Bảng D: THPT Tự Lập - THPT Hoàng Mai
10h
Sân 1, Bảng X: THPT Hoài Đức B - THPT Hà Thành
Sân 2, Bảng E: THPT Nguyễn Văn Cừ - THPT Việt Úc Hà Nội
Sân 3, Bảng G: THPT Phú Xuyên A - THPT Trí Đức
Sân 4, Bảng G: THPT Đồng Quan - THPT Lê Quý Đôn Đống Đa
Sân 5, Bảng I: THPT Phúc Thọ - THPT Lý Thường Kiệt Việt Hưng
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13h30
Sân 1, Bảng I: THPT Phan Huy Chú Thạch Thất - THPT Nguyễn Du Thanh Oai
Sân 2, Bảng K: THPT Nguyễn Tất Thành Cầu Giấy - THPT Thạch Bàn
Sân 3, Bảng K: THPT Alfred Nobel - THPT Trần Hưng Đạo Thanh Xuân
Sân 4, Bảng M: THPT Phùng Khắc Khoan Kim Liên - THPT Ngọc Hồi
14h30
Sân 1, Bảng O: THPT Vinschool Ocean Park - THPT Ngô Quyền Đông Anh
Sân 2, Bảng O: THPT Bắc Lương Sơn - THPT Đoàn Kết HBT
Sân 3, Bảng Ư: THPT Lê Lợi Hà Đông - THPT Đinh Tiên Hoàng
Sân 4, Bảng P: THPT Phùng Khắc Khoan Thạch Thất - THPT Dewey Tây Hồ Tây
15h30
Sân 1, Bảng R: THPT Xa La - THPT Lương Văn Can
Sân 2, Bảng T: THPT Thực Nghiệm - THPT Tạ Quang Bửu
Sân 3, Bảng T: THPT Phenikaa - THPT Đa Trí Tuệ
Sân 4, Bảng Ư: THPT Marie Curie Long Biên - THPT Chuyên Sư phạm