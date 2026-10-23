Lịch thi đấu loạt trận Chủ nhật 25-10

8h - KHAI MẠC GIẢI
9h30
Sân 1, Bảng A: THPT Vinschool Times City - THPT Quốc Oai
Sân 2, Bảng A: THPT Nguyễn Trãi Thường Tín - THPT Đại Mỗ
Sân 3, Bảng I: THPT Phúc Thọ - THPT Nguyễn Du Thanh Oai
Sân 4, Bảng I: THPT Phan Huy Chú TT - THPT Lý Thường Kiệt VH
Sân 5, Bảng C: THPT Hoài Đức C - THPT Việt Nam Ba Lan
10h30
Sân 1, Bảng O: THPT Bắc Lương Sơn - THPT Ngô Quyền Đông Anh
Sân 2, Bảng D: THPT Tự Lập - THPT Đông Kinh
Sân 3, Bảng P: THPT Phùng Khắc Khoan TT - THPT IVS Thanh Oai
Sân 4, Bảng P: THPT Phan Huy Chú Quốc Oai - THPT Dewey Tây Hồ Tây
Sân 5, Bảng G: THPT Phú Xuyên A - THPT Lê Quý Đôn Đống Đa
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13h30
Sân 1, Bảng Ô: THPT Chuyên KHTN - THPT Việt Hoàng
Sân 2, Bảng E: THPT Nguyễn Văn Cừ - THPT Lê Quý Đôn Hà Đông
Sân 3, Bảng F: THPT Nguyễn Quốc Trinh - THPT Nhân Chính
Sân 4, Bảng F: THPT Việt Đức - THPT Cầu Giấy
Sân 5, Bảng Đ: THPT Huỳnh Thúc Kháng - THPT Wellspring
14h30
Sân 1, Bảng G: THPT Đồng Quan - THPT Trí Đức
Sân 2, Bảng H: THPT Marie Curie Mỹ Đình - THPT Thượng Cát
Sân 3, Bảng H: THPT Trần Quốc Tuấn - THPT Lương Thế Vinh
Sân 4, Bảng B: THPT Lê Văn Thiêm - THPT Nguyễn Trãi Ba Đình
Sân 5, Bảng B: THPT Einstein - THPT Xuân Phương
15h30
Sân 1, Bảng J: THPT FPT - THPT Everest
Sân 2, Bảng J: THPT Chuyên Nguyễn Huệ - THPT Hoàng Cầu
Sân 3, Bảng K: THPT Nguyễn Tất Thành CG - THPT Trần Hưng Đạo TX
Sân 4, Bảng BB: THPT Phan Đình Phùng - THPT Hà Nội Amsterdam
Sân 5, Bảng CC: THPT Nguyễn Siêu - THPT Quang Trung Đống Đa