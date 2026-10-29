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Thế giới

LHQ thông qua dự thảo nghị quyết về giải trừ vũ khí hạt nhân, Mỹ và Pháp bỏ phiếu trắng

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Mai Phương

ANTD.VN - Liên hợp quốc (LHQ) vừa thông qua dự thảo nghị quyết do Nhật Bản đệ trình, kêu gọi nỗ lực hướng tới một thế giới không có vũ khí hạt nhân.

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Dự thảo nghị quyết đã được thông qua hôm 27-10 tại Ủy ban Thứ nhất Đại hội đồng LHQ, với 150 quốc gia bỏ phiếu thuận. Ảnh: NHK

Là quốc gia duy nhất từng hứng chịu các vụ ném bom nguyên tử, Nhật Bản hàng năm đều đệ trình lên LHQ nghị quyết để xóa bỏ vũ khí hạt nhân.

Dự thảo nghị quyết đã được thông qua hôm 27-10 tại Ủy ban Thứ nhất Đại hội đồng LHQ, với 150 quốc gia bỏ phiếu thuận. Như vậy, nghị quyết do Nhật Bản đề xuất đã được thông qua trong 33 năm liên tiếp, kể từ năm 1994.

Dự thảo nghị quyết nêu rằng Đại hội đồng LHQ “vô cùng lấy làm tiếc về tình trạng thiếu tiến triển trong thời gian gần đây”, đề cập đến Hội nghị Kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí Hạt nhân diễn ra vào tháng 5. Khi đó, các nước đã không thể thông qua văn kiện cuối cùng.

Nghị quyết kêu gọi các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân nỗ lực thực hiện nghĩa vụ của mình. Anh là quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân duy nhất bỏ phiếu thuận. 7 quốc gia, trong đó có Trung Quốc, Nga và Triều Tiên, bỏ phiếu chống. Trong khi đó, 25 quốc gia, bao gồm Mỹ và Pháp, bỏ phiếu trắng.

Theo NHK

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Từ khóa:

#Liên hợp quốc #vũ khí hạt nhân

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