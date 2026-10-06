ANTD.VN - Sáng 6/10, Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Hà Nội và tôi” lần thứ II đã diễn ra tại Phố Sách Hà Nội 19/12 do Tạp chí Người Hà Nội tổ chức.

Cuộc thi viết “Hà Nội và tôi” lần thứ II là hoạt động hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026). Cuộc thi được Tạp chí Người Hà Nội phát động lần đầu tiên vào tháng 10/2022, thu hút đông đảo sự tham gia của tác giả chuyên và không chuyên từ nhiều tỉnh, thành trong nước và một số Việt kiều tại nước ngoài. Hàng trăm tác phẩm gửi tới dự thi đã mang đến những góc nhìn đa chiều về lịch sử, văn hóa, con người và đời sống Hà Nội.

Tiếp nối thành công của mùa giải đầu tiên, tháng 10/2024, Tạp chí Người Hà Nội phát động Cuộc thi viết “Hà Nội và tôi” lần thứ II với chủ đề “Hà Nội: Chuyện làng - chuyện phố”. Sau gần 2 năm, Ban Tổ chức đã nhận được gần 300 tác phẩm thuộc nhiều thể loại. Bên cạnh những cây bút chuyên nghiệp là các nhà văn, nhà thơ, nhà báo, nhà nghiên cứu,… cuộc thi năm nay ghi nhận sự tham gia tích cực của đông đảo tác giả thuộc nhiều lứa tuổi, đặc biệt là những cây bút trẻ.

Với đề tài cuộc thi “Chuyện làng - Chuyện phố”, các tác phẩm dự thi khai thác phong phú những câu chuyện, ký ức về làng, phố Hà Nội xưa và nay. Qua đó, các tác phẩm được khai thác từ nhiều góc độ lịch sử, văn hóa, di sản, phong tục, nghề truyền thống, ẩm thực, nghệ thuật đến nếp sống, cách ứng xử của người Hà Nội. Mỗi tác giả mang đến một cách cảm nhận riêng về Thủ đô, phản ánh những biến chuyển của Hà Nội trong đời sống đương đại.

Chia sẻ về cuộc thi, Nhà báo Vương Minh Huệ - Tổng Biên tập Tạp chí Người Hà Nội, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi cho biết, qua hai lần tổ chức, cuộc thi viết “Hà Nội và tôi” đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo tác giả trong và ngoài Thủ đô. Những trang viết giàu cảm xúc, chan chứa tình yêu Hà Nội cho thấy sức hấp dẫn của đề tài về Thủ đô cùng sự quan tâm, gắn bó của công chúng đối với mảnh đất nghìn năm văn hiến.

Không chỉ khắc họa diện mạo Hà Nội trong dòng chảy lịch sử và đời sống đương đại, các tác phẩm tham gia dự thi còn góp phần lan tỏa tình yêu, sự trân trọng đối với những giá trị đã được bao thế hệ vun đắp, từ đó bồi đắp ý thức gìn giữ và phát huy bản sắc Thủ đô.

Nhà báo Vương Minh Huệ - Tổng Biên tập Tạp chí Người Hà Nội, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi phát biểu tại sự kiện (Ảnh: Đình Thế)

Từ gần 300 tác phẩm dự thi, Hội đồng giám khảo đã thống nhất chọn ra 10 tác phẩm xuất sắc nhất trong số 30 tác phẩm vào vòng chung khảo để trao giải. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức đã chọn ra 10 tác phẩm có lượt người xem cao nhất trong từng quý và từng năm để trao các giải phụ.

Cùng với đó, tại sự kiện, BTC đã trao 4 giải Khuyến khích, 3 giải Ba, 2 giải Nhì. Đặc biệt, tác phẩm “Yêu một Hà Nội” của chị Nguyễn Thị Thanh Xuân, bút danh Mộc Miên (Thái Nguyên) đã xuất sắc đạt được giải Nhất.

Chia sẻ về cảm hứng sáng tạo tác phẩm, chị Nguyễn Thị Thanh Xuân cho biết: “Tôi đã yêu Hà Nội từ khi mới chỉ là cô bé 6 - 7 tuổi. Chỉ cần nghe đến Hà Nội, tôi đã bừng lên cảm xúc yêu thương, tha thiết và muốn viết về nơi đây. Khi đặt bút sáng tạo tác phẩm, tôi đã viết rất nhiều, mạch cảm xúc cứ trôi chảy và không muốn dừng lại. Đó như một nguồn cảm hứng bất tận, chân thật và được tôi viết bằng cả trái tim”.

Tác giả Nguyễn Thị Thanh Xuân xuất sắc giành giải Nhất với tác phẩm "Yêu một Hà Nội" (Ảnh: Đình Thế)

BTC trao giải cho các tác phẩm đạt giải Nhì, giải Ba, giải Khuyến khích và giải "Tác phẩm có lượt view cao của năm, quý" (Ảnh: Đình Thế)

Tiếp nối thành công của 2 cuộc thi trước, Tạp chí Người Hà Nội phát động Cuộc thi viết “Hà Nội và tôi” lần thứ III với chủ đề “Ký ức và ước vọng”. Với Cuộc thi viết “Hà Nội và tôi” lần thứ III, BTC mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của đông đảo tác giả để mỗi mùa giải có thêm những trang viết tâm huyết. Đồng thời, cuộc thi cũng được kỳ vọng sẽ góp phần lưu giữ những giá trị tốt đẹp và gửi gắm khát vọng về Hà Nội tương lai. BTC dự kiến sẽ tập hợp, tuyển chọn các tác phẩm vào vòng chung khảo của 3 mùa giải để xuất bản thành sách, ra mắt nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2029), tạo một dấu ấn ý nghĩa trong hành trình lan tỏa tình yêu Hà Nội.