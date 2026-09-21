Lễ hội truyền thống Đền Trần thương 2026 diễn ra với nhiều hoạt động hấp dẫn

ANTD.VN - Lễ hội truyền thống đền Trần Thương năm 2026 và Lễ tưởng niệm 726 năm ngày mất của Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn diễn ra từ ngày 25 đến 30-9, tại xã Trần Thương, tỉnh Ninh Bình với nhiều hoạt động văn hóa, tín ngưỡng, giáo dục trải nghiệm và nghệ thuật.

Lễ hội là dịp tưởng niệm, tri ân Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn, tiếp tục gìn giữ, thực hành và lan tỏa những giá trị lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng gắn với đền Trần Thương, đồng thời tạo không gian để cộng đồng địa phương trực tiếp tham gia, trao truyền di sản cho thế hệ trẻ.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trần Thương - Thạch Ngọc Anh cho biết, việc tổ chức Lễ hội đền Trần Thương qua các năm là dịp để tri ân các thế hệ tiền nhân, bồi đắp cho thế hệ trẻ niềm tự hào và trách nhiệm gìn giữ di sản văn hóa cội nguồn. Lễ hội năm nay chú trọng gìn giữ các nghi thức truyền thống, nâng cao chất lượng phần hội, tăng tính giáo dục lịch sử và tạo điều kiện để người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, hiểu sâu hơn về Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn, kho lương nhà Trần và giá trị di sản quê hương.

NSND Thúy Ngần góp mặt trong chương trình nghệ thuật của Lễ hội Đền Trần Thương 2026. Ảnh: Thành Công

Từ góc độ quản lý văn hóa, ông Ngô Thanh Tuân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình, cho biết sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, không gian văn hóa - di sản của tỉnh có quy mô lớn, với hệ thống di tích và lễ hội phong phú. Đây là cơ sở để tăng cường quản lý, hướng dẫn cơ sở và từng bước kết nối các di tích, lễ hội tiêu biểu thành những tuyến, điểm văn hóa - du lịch có sức lan tỏa. Đền Trần Thương có những nét riêng trong hệ thống di tích thờ nhà Trần, nổi bật là không gian thờ Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn và nghi lễ mở cửa đền. Cùng với công tác bảo tồn, tỉnh Ninh Bình có kế hoạch tăng cường truyền thông về đền Trần Thương và kết nối lễ hội với hệ thống di tích, điểm đến tiêu biểu của địa phương.

Trong khuôn khổ lễ hội, các hoạt động tế lễ cổ truyền tại đền được tổ chức cùng chương trình giáo dục trải nghiệm “Hành trình theo dấu kho lương Trần Thương”, Hội thi “Em yêu lịch sử quê hương đền Trần Thương”, các trò chơi dân gian, giải cờ tướng, kéo co, giao lưu các đội trống hội, hội thi nấu cỗ cúng dâng Thánh, lễ thả đèn hoa đăng và chương trình nghệ thuật dân ca trên hồ Trần Thương. Lễ tưởng niệm 726 năm ngày mất của Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn diễn ra ngày 30-9.

Đặc biệt, lễ hội năm nay có sự kết hợp nghi lễ truyền thống với công nghệ trình diễn, tạo nên một không gian nghệ thuật ngay trong lòng di tích. Từ sân khấu ngoài trời đến mặt hồ Trần Thương, các chất liệu lịch sử, văn hóa dân gian được chuyển tải bằng âm nhạc, múa hình thể, ánh sáng, màn hình LED và visual art để tiếp cận với công chúng hôm nay.

Tâm điểm của Lễ hội đền Trần Thương năm 2026 là chương trình nghệ thuật “Dấu thiêng muôn đời - Sáng ngời di sản”, diễn ra lúc 20h ngày 26-9 tại sân khấu ngoài trời rộng hơn 200m² thuộc sân tâm linh đền Trần Thương. Chương trình dự kiến thu hút hơn 10.000 đại biểu, nhân dân và du khách theo dõi trực tiếp, đồng thời được truyền tải trên các nền tảng số.

Nhà biên kịch Lê Thế Song, tác giả kịch bản kiêm Tổng đạo diễn chương trình “Dấu thiêng muôn đời - Sáng ngời di sản”. Ảnh: Thành Công

Nhà biên kịch, Thạc sĩ Lê Thế Song, tác giả kịch bản kiêm Tổng đạo diễn chương trình cho biết, “Dấu thiêng muôn đời - Sáng ngời di sản” được xây dựng như một thiên kịch múa kết hợp âm nhạc đa tầng, múa hình thể, múa tương tác, công nghệ trình chiếu và kỹ xảo sân khấu. Mạch kể đi từ cội nguồn lịch sử - di sản đến diện mạo văn hóa và khát vọng phát triển của vùng đất Ninh Bình.

Chương trình gồm màn khai từ “Linh thiêng Trần Thương” và 3 chương. Chương I “Mạch nguồn hào khí Đông A” khắc họa chiều sâu lịch sử, văn hóa và tín ngưỡng của vùng đất Trần Thương.

Chương II “Ninh Bình những ân tình sâu nặng” mở rộng câu chuyện từ Trần Thương tới không gian văn hóa Ninh Bình, tôn vinh vẻ đẹp quê hương, con người và những giá trị văn hiến của vùng đất.

Chương III “Ninh Bình khát vọng ngày mới” chuyển mạch từ chiều sâu di sản sang đời sống đương đại, với những ca khúc mới ngợi ca Ninh Bình, đất nước và con người Việt Nam. Các chất liệu xẩm, chèo, dân ca Ninh Bình được phối mới bằng nhạc điện tử, tạo sắc màu hiện đại.

Nghệ nhân dân gian Phạm Hải Hưng chia sẻ về điểm nhấn của lễ hội năm nay. Ảnh: Thành Công

Chương trình có sự tham gia của khoảng 70 nghệ sĩ, diễn viên, trong đó có Nghệ nhân dân gian Phạm Hải Hưng, NSND Thanh Ngoan, NSND Thúy Ngần, NSƯT Hoàng Tùng, NSƯT Việt Hoàn cùng các ca sĩ trẻ Tùng Tun, Thi Thương, Hải Yến, Hồng Nhung, Vũ đoàn Hera, lực lượng người mẫu và diễn viên quần chúng địa phương.

Cùng ngày 26-9, Liên hoan Thực hành nghi lễ Hầu Thánh năm 2026 được tổ chức, với 11 giá hầu của các nghệ nhân đến từ nhiều địa phương như Hà Nội, Ninh Bình, Phú Thọ và một số tỉnh, thành khác. Hoạt động diễn ra đúng dịp tròn 10 năm “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Nghệ nhân dân gian Phạm Hải Hưng, Thủ nhang đền Trần Thương cho biết, việc tổ chức liên hoan được thực hiện theo hướng tập trung, làm rõ những lớp văn hóa tín ngưỡng gắn với Đức Thánh Trần và gia quyến nhà Trần. Qua đó, công chúng có thêm điều kiện nhận diện hệ thống nhân vật được phụng thờ, hiểu sâu hơn về không gian tín ngưỡng và những lớp ký ức văn hóa được cộng đồng lưu giữ qua nhiều thế hệ.