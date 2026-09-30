Lấy ý kiến đánh giá sản phẩm “cột chặn xe tự động” phục vụ bảo đảm ANTT khu vực Hồ Hoàn Kiếm

ANTD.VN - Ngày 30/9/2026, CATP Hà Nội tổ chức hội nghị lấy ý kiến đánh giá sản phẩm “cột chặn xe tự động” về tính năng, thông số kỹ thuật, khả năng ứng dụng trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, kiểm soát phương tiện ra, vào khu vực phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, làm cơ sở nghiên cứu đầu tư, mua sắm từ nguồn kinh phí UBND Thành phố hỗ trợ năm 2027.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội chủ trì Hội nghị.

Tham dự có đại diện chỉ huy một số đơn vị chức năng thuộc CATP và đại diện Công ty TNHH Phát triển Hải Phương.

Toàn cảnh hội nghị

Nghiên cứu giải pháp phù hợp yêu cầu thực tiễn

Việc nghiên cứu hệ thống cột chặn xe tự động xuất phát từ yêu cầu bảo đảm ANTT, kiểm soát phương tiện ra, vào khu vực phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, nhất là ngày cuối tuần, dịp lễ, sự kiện đông người.

Hiện nay, tại một số vị trí, việc kiểm soát phương tiện chủ yếu được Công an phường Hoàn Kiếm thực hiện thủ công bằng rào chắn di động. Phương án này cần huy động nhiều cán bộ, chiến sĩ; việc đóng, mở các điểm chốt có thể kéo dài từ 30 đến 60 phút. Trong tình huống khẩn cấp, yêu cầu mở lối nhanh cho xe ưu tiên cũng đòi hỏi phương án linh hoạt, an toàn hơn.

Bên cạnh đó, Hồ Hoàn Kiếm là Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt, có yêu cầu cao về cảnh quan, kiến trúc và mỹ quan đô thị. Vì vậy, giải pháp được lựa chọn phải bảo đảm hiệu quả quản lý, an toàn, thẩm mỹ và phù hợp quy hoạch.

Tại hội nghị, đại diện Công ty TNHH phát triển Hải Phương giới thiệu cấu tạo, nguyên lý vận hành, thông số kỹ thuật và phương án lắp đặt hệ thống tại một số nút dự kiến thuộc khu vực phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm. Đơn vị đồng thời trình bày phương án bố trí mặt bằng, giải pháp an toàn khi nâng, hạ cột chắn, quy trình lắp đặt, thử nghiệm và vận hành.

Đại diện Công ty TNHH phát triển Hải Phương, phát biểu tại hội nghị

Đánh giá các yếu tố kỹ thuật, an toàn và pháp lý

Trao đổi tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích tính khả thi của sản phẩm, quy mô và phân kỳ đầu tư; phương án tránh trùng lặp, lãng phí; cơ chế cảnh báo trước khi hệ thống nâng, hạ; khả năng chịu tải khi cột chắn được hạ xuống để phương tiện lưu thông.

Các ý kiến đề nghị làm rõ khả năng chống chịu thời tiết, mưa lớn, ngập nước; yêu cầu thoát nước; phương án vận hành khi mất điện hoặc hệ thống điều khiển gặp sự cố; giải pháp điều khiển tập trung, tại chỗ; công tác bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa khi thiết bị va chạm, hư hỏng cũng như hoàn thiện quy trình vận hành, phân cấp quản lý, phương án đào tạo cán bộ sử dụng và xác định rõ trách nhiệm của đơn vị quản lý, khai thác hệ thống.

Đại diện chỉ huy đơn vị phát biểu tại hội nghị

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cùng đại diện các đơn vị chức năng yêu cầu làm rõ nguồn gốc thiết bị, vật liệu chế tạo, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, an toàn thông tin, kiến trúc hệ thống và phương thức điều khiển. Phương án triển khai phải dự liệu tình huống hệ thống gặp sự cố, bảo đảm xử lý nhanh, không ảnh hưởng đến giao thông và phương tiện ưu tiên.

Đối với những vị trí có mặt cắt đường rộng, cần nghiên cứu khoảng cách, số lượng, kích thước cột chắn phù hợp, vừa bảo đảm kiểm soát phương tiện, vừa giữ gìn cảnh quan. Khả năng tháo dỡ, di chuyển, tái sử dụng thiết bị khi quy hoạch thay đổi cũng cần được tính toán.

Đại diện Công ty TNHH Phát triển Hải Phương đã trao đổi, giải đáp các nội dung được nêu và tiếp thu ý kiến để tiếp tục hoàn thiện phương án kỹ thuật, tiêu chuẩn an toàn và cơ chế vận hành.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc CATP, phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đánh giá ý tưởng hệ thống cột chặn xe tự động cơ bản phù hợp với yêu cầu hiện đại hóa công tác bảo đảm ANTT, kiểm soát phương tiện tại khu vực đặc thù của Thủ đô. Tuy nhiên, việc triển khai phải tiếp tục được nghiên cứu kỹ, bảo đảm cơ sở pháp lý, tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn vận hành và phù hợp quy hoạch.

Đồng chí Giám đốc CATP đề nghị đơn vị cung cấp sản phẩm tiếp tục phối hợp với Công an Thành phố rà soát tiêu chuẩn kỹ thuật, nguồn gốc thiết bị, vật liệu; xác định rõ phương án bảo hành, bảo trì, khả năng tháo dỡ, di chuyển hệ thống. Những khó khăn, vướng mắc cần được trao đổi kịp thời để đề xuất giải pháp phù hợp.

Đồng chí Giám đốc CATP cũng đại diện chỉ huy các đơn vị xem mô hình thử nghiệm

Đồng chí Giám đốc CATP giao Phòng Hậu cần chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổng hợp ý kiến, tham mưu lãnh đạo CATP xây dựng phương án, kế hoạch cụ thể. Thời gian tới, CATP dự kiến tổ chức hội nghị với lãnh đạo Thành phố và các sở, ngành liên quan để tiếp tục đánh giá, hoàn thiện phương án, bảo đảm đồng bộ, khả thi, hiệu quả, tránh lãng phí và đáp ứng yêu cầu bảo đảm ANTT khu vực Hồ Hoàn Kiếm