Lấy mẫu ADN thân nhân liệt sỹ: Hành trình chưa dừng lại

ANTD.VN - Tiếp tục thực hiện Kế hoạch 306 về mở đợt “Cao điểm triển khai thu nhận mẫu sinh phẩn ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin”, CATP Hà Nội đã triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sỹ chưa xác định thông tin lần 2 năm 2026 trong thời gian 8 ngày.

Cách làm mới, sáng tạo, đảm bảo yêu cầu tiến độ thời gian

Việc triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin lần 2 diễn ra từ ngày 10-10-2026 đến ngày 17-10-2026; dự kiến sẽ thu nhận khoảng 14.000 mẫu.

Sáng chủ nhật ngày 11-10, sân nhà cụ Hà Thị Xìa, 106 tuổi ở xã Yên Bài, Hà Nội đông người hơn thường lệ. Ngoài cụ Xìa, còn có 2 cụ bà cũng đều ở cái tuổi ngoài 80 là thân nhân liệt sỹ cũng đang chờ để được lấy mẫu.

Thiếu tá Trần Thành Công thu nhận sinh trắc học cụ bà Hà Thị Xìa

Cụ Hà Thị Xìa là mẹ ruột liệt sỹ Nguyễn Văn Nghiệp (SN 1947). Theo giấy báo tử, anh Nghiệp hy sinh năm 1966 tại mặt trận phía Nam. 60 năm đã qua, gia đình chưa từng đi tìm kiếm phần mộ của anh bởi theo lời ông Nguyễn Văn Kiên, em ruột liệt sỹ “chẳng biết phương hướng nào mà đi tìm”. Những người trong xóm đi lính cùng liệt sỹ Nghiệp đều vĩnh viễn nằm lại chiến trường nên cũng không biết hỏi ai…

“Nhà tôi đã lấy mẫu 1 lần rồi, nhưng nghe cán bộ nói lấy mẫu ADN của mẹ ruột thì sẽ chính xác hơn. May mắn mẹ tôi và anh Nghiệp vẫn còn sống nên gia đình có nguyện vọng lấy mẫu lần 2 bởi biết đâu, nhờ AND, hồng phúc gia đình, các anh, các chị tìm được để chúng tôi đón anh về nghĩa trang, gần gũi nhang đèn cho đỡ tủi thân…” - ông Nguyễn Văn Kiên xúc động bày tỏ.

Tổ công tác lưu động thu nhận mẫu ADN cụ bà Hà Thị Xìa

Thiếu tá Trần Thành Công, cán bộ Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH - thành viên của 1 trong 5 tổ công tác tham gia 5 trạm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN phối hợp hướng dẫn giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện của Công an cấp xã cũng là cán bộ tham gia tổ lưu động thu nhận mẫu ADN tại nhà cụ bà Hà Thị Xìa.

Anh cho biết, ngày 11-10, tổ công tác của anh và Thiếu tá Chu Quang Anh thực hiện nhiệm vụ tại trạm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN trên địa bàn xã Đoài Phương. Để đẩy nhanh tiến độ, các trường hợp già yếu, khó khăn trong đi lại, tổ công tác sẽ đến nhà để thu nhận mẫu.

Thiếu tá Chu Quang Anh hỗ trợ người dân khó khăn trong đi lại tại điểm thu nhận ADN thân nhân liệt sỹ xã Đoài Phương

“Chúng tôi đã tham mưu Công an các xã lận cận nơi đặt trạm thu nhận bố trí tại 1 điểm lưu động có thể mời thêm nhiều người để tiết kiệm thời gian di chuyển. Trong ngày 11-10, tổ công tác lưu động đã đến địa bàn 3 xã là Yên Bài, Đoài Phương và Ba Vì. Tại mỗi điểm có khoảng 3 thân nhân, quãng đường di chuyển chưa đầy 20km nên khá thuận lợi trong tiến độ thu nhận mẫu” – Thiếu tá Trần Thành Công cho hay.

Sớm hoàn thành chỉ tiêu lấy mẫu ADN thân nhân liệt sỹ

Thượng tá Vũ Thị Thủy, Phó trưởng Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH CATP Hà Nội cho biết, trong lần lấy mẫu ADN đầu tiên diễn ra trong 8 ngày, toàn CATP đã huy động gần 800 CBCS tham gia thực hiện việc thu mẫu ADN tại 126 xã, phường với mô hình thiết lập mỗi ngày 5 Trạm thu mẫu tập trung tại Hội trường của UBND hoặc Công an cấp xã.

Kết quả sau 8 ngày cao điểm dịp tháng 7, CATP đã phối hợp với Cục Cảnh sát QLHC về TTXH - Bộ Công an và Công ty Genestory tiến hành thu nhận mẫu sinh phẩm ADN cho 14.703 trường hợp thân nhân liệt sỹ chưa xác định thông tin trên toàn địa bàn thành phố, 104 trường hợp lưu động (trong đó có 3 trường hợp CATP hỗ trợ thu nhận lưu động mẫu ADN giúp cho chỉ tiêu của Công an tỉnh Thanh Hóa và công an tỉnh Hưng Yên.

Nhận thấy đây là cách làm hiệu quả, Phòng tiếp tục tham mưu CATP triển khai cách thức này trong lần thứ 2 lấy mẫu ADN thân nhân liệt sỹ - ban hành Công văn đôn đốc, hướng dẫn Công an cấp xã tham mưu UBND cùng cấp để có Kế hoạch triển khai, huy động cả hệ thống chính trị phối hợp thực hiện, chuẩn bị kỹ các điều kiện hậu cần, xe ô tô đưa đón thân nhân liệt sỹ và đội ngũ y tế bảo đảm sức khỏe cho thân nhân đến thu nhận mẫu.

Trao đổi, phân công nhiệm vụ một cách khoa học giữa Công an xã Đoài Phương - Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH và Công ty Genestory

Lực lượng Công an đã xây dựng Phương án bảo đảm an ninh, an toàn tại các điểm thu nhận mẫu tập trung; phối hợp các Phòng nghiệp vụ có liên quan xử lý các thông tin sai lệch, tiêu cực; không để xảy ra các vụ việc phức tạp, nhạy cảm trong quá trình thu mẫu. Đối với những trường hợp thân nhân liệt sỹ khó khăn trong đi lại Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH đã chủ động có phương án thu nhận lưu động đến tận nhà người dân.

“Trong 8 ngày thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sỹ lần 2 năm 2026, toàn lực lượng CATP dự kiến sẽ thu 14.000 mẫu, và chúng tôi quyết tâm dốc toàn lực thực hiện nhiệm vụ mệnh lệnh trái tim này, để hành trình đưa các anh về đất mẹ ngày gần hơn” – Thượng tá Vũ Thị Thủy bày tỏ.