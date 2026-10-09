Lầu Năm Góc tăng tốc công nghệ lượng tử

ANTD.VN - Lầu Năm Góc công bố gói sáng kiến trị giá khoảng 350 triệu USD nhằm thúc đẩy phát triển máy tính lượng tử phục vụ an ninh quốc gia, trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng gia tăng.

Sáng kiến ​​mới nhằm mục đích tăng cường năng lực quân sự của Mỹ

Văn phòng Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách Nghiên cứu và kỹ thuật Mỹ ngày 8-10 cho biết, khoản đầu tư sẽ được sử dụng để phát triển, kiểm chứng và chuẩn bị đưa khả năng tính toán lượng tử vào các nhiệm vụ quốc phòng trong tương lai.

Thứ trưởng Quốc phòng Emil Michael nhận định, duy trì ưu thế trong khoa học thông tin lượng tử là điều kiện quan trọng để Mỹ bảo vệ lợi thế công nghệ.

“Việc duy trì vị thế dẫn đầu của Mỹ trong lĩnh vực này là điều thiết yếu để bảo toàn ưu thế công nghệ của chúng ta” - ông Emil nói.

Lầu Năm Góc dự kiến tăng cường phối hợp với các trường đại học và doanh nghiệp nhằm xác định những ứng dụng có giá trị đối với hoạt động quân sự.

Máy tính lượng tử có khả năng xử lý một số bài toán phức tạp nhanh hơn đáng kể so với máy tính truyền thống.

Lầu Năm Góc kỳ vọng công nghệ này hỗ trợ nghiên cứu hóa học, vật liệu, vật lý và toán học ứng dụng, từ đó góp phần phát triển vũ khí, phương tiện và nền tảng quân sự thế hệ mới với chi phí sản xuất thấp hơn.

Một phần quan trọng của sáng kiến là khoản vay có điều kiện trị giá 150 triệu USD dành cho PsiQuantum.

Công ty này đang phát triển máy tính lượng tử chịu lỗi dựa trên công nghệ quang tử. Nguồn vốn dự kiến giúp doanh nghiệp mở rộng năng lực sản xuất và chế tạo mẫu thử tại Mỹ.

Lầu Năm Góc coi việc xây dựng máy tính lượng tử chịu lỗi ở quy mô thương mại là một yêu cầu an ninh quốc gia, do công nghệ này có thể ảnh hưởng sâu rộng đến kinh tế và tác chiến tương lai.

Khoảng 200 triệu USD còn lại được dành cho giai đoạn C của Sáng kiến Đánh giá chuẩn lượng tử do cơ quan Các dự án nghiên cứu quốc phòng tiên tiến Mỹ (DARPA) thực hiện.

Trung Quốc đã đưa công nghệ lượng tử vào nhóm ưu tiên chiến lược trong kế hoạch phát triển giai đoạn 2026-2030.

Công nghệ này được đánh giá có thể tạo ra lợi thế trong mật mã, an ninh mạng, cảm biến, tối ưu hóa hậu cần và phát triển vật liệu quân sự mới.