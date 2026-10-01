Lầu Năm Góc lên kế hoạch đưa robot và AI vào tác chiến

ANTD.VN - Lầu Năm Góc đang chuẩn bị thành lập một bộ tư lệnh cấp chiến lược chuyên về chiến tranh tự động, đưa máy bay không người lái, robot và trí tuệ nhân tạo trở thành một năng lực tác chiến thống nhất trong quân đội Mỹ.

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth phát biểu tại Căn cứ Thủy quân lục chiến Quantico, Virginia, ngày 30-9-2026

Kế hoạch được Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth công bố ngày 30-9 trong bài phát biểu về tình hình lực lượng tại Căn cứ Thủy quân lục chiến Quantico, bang Virginia.

Mang tên Bộ Tư lệnh Tác chiến tự động, cơ quan mới dự kiến do một tướng 4 sao chỉ huy và có quyền hạn gần tương đương một quân chủng trong việc phát triển năng lực.

Danh mục phụ trách gồm phương tiện không người lái, hệ thống robot, AI cùng mạng lưới chỉ huy và kiểm soát.

Đơn vị này dự kiến đi vào hoạt động trước ngày 1-10-2027. Kế hoạch còn cần được phối hợp với Quốc hội, đặc biệt đối với việc trao quyền mua sắm và phân bổ ngân sách cho một bộ tư lệnh tác chiến.

Khi được hoàn tất, đây sẽ là bộ tư lệnh tác chiến thứ 12 của quân đội Mỹ.

Ông Hegseth cho rằng, phương thức chiến tranh đang thay đổi nhanh hơn quy trình mua sắm của quân đội.

Thay vì tách biệt nghiên cứu, thử nghiệm, đặt hàng và sử dụng, mô hình mới sẽ đưa quân nhân, kỹ sư và doanh nghiệp vào cùng một chu trình, qua đó rút ngắn thời gian điều chỉnh công nghệ theo yêu cầu chiến trường.