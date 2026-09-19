Lầu Năm Góc cân nhắc rút tới 40.000 quân khỏi châu Âu

ANTD.VN - Lầu Năm Góc đang xem xét kế hoạch rút hàng chục nghìn binh sĩ cùng nhiều máy bay, tàu chiến và vũ khí khỏi châu Âu, có khả năng thu hẹp hiện diện quân sự lớn nhất của Mỹ tại khu vực này kể từ thập niên 1990.

Đức, Italy và Tây Ban Nha nằm trong số những quốc gia có thể bị ảnh hưởng bởi kế hoạch này

Theo quan chức Mỹ, một phương án đang được cân nhắc là rút khoảng 25.000 quân, tương đương gần 1/3 trong tổng số khoảng 80.000 binh sĩ Mỹ hiện diện tại châu Âu.

Một số kịch bản có thể nâng quy mô cắt giảm lên 40.000 người, tương đương một nửa lực lượng. Tuy nhiên, hiện chưa có quyết định cuối cùng về việc rút quân này.

Kế hoạch trên là một phần trong cuộc rà soát kéo dài 6 tháng về việc bố trí lực lượng Mỹ tại châu Âu.

Tướng Alexus Grynkewich, Tư lệnh Bộ Chỉ huy châu Âu của Mỹ đồng thời là Tư lệnh tối cao liên quân NATO tại châu Âu, dự kiến trình đánh giá ban đầu lên Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth. Khuyến nghị cuối cùng có thể được hoàn thành vào đầu tháng 11/2026 trước khi trình Nhà Trắng xem xét.

Các phương án không chỉ liên quan quân số mà còn bao gồm lực lượng không quân, hải quân và lục quân.

Washington có thể rút bớt một số đơn vị khỏi Đức, Italy và Tây Ban Nha, đồng thời xem xét điều chuyển năng lực sang sườn phía Đông của NATO hoặc các khu vực ưu tiên khác.

Chính quyền Mỹ muốn các đồng minh châu Âu đảm nhận trách nhiệm lớn hơn đối với phòng thủ thông thường, trong khi Washington tập trung nguồn lực cho những ưu tiên tại châu Á, Trung Đông và Tây bán cầu.

Trước đó, Mỹ đã quyết định thu hẹp số máy bay chiến đấu, máy bay tuần tra biển và một số khí tài hải quân dành cho các hoạt động của NATO.

Một số chính phủ châu Âu và nghị sĩ Mỹ lo ngại việc rút lực lượng quá nhanh có thể làm suy yếu khả năng răn đe của NATO.

Ngoài quân số, lực lượng Mỹ còn cung cấp những năng lực khó thay thế trong ngắn hạn như chỉ huy, tình báo, giám sát, vận tải chiến lược, tiếp dầu trên không, phòng thủ tên lửa và hậu cần.