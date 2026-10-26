Lật tẩy bí mật ẩn trong Khách sạn Văn Hoa

ANTD.VN - Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an tỉnh Thanh Hóa đấu tranh, triệt phá thành công đường dây tội phạm xuyên quốc gia tại Khách sạn Văn Hoa, phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, phát hiện 113 đối tượng người nước ngoài, thu giữ số lượng lớn thiết bị điện tử phục vụ hoạt động phạm tội.

Cuối năm 2025, đầu năm 2026, trong bối cảnh Campuchia và các nước khu vực Đông Nam Á đẩy mạnh phòng, chống, triệt phá các tổ chức tội phạm lừa đảo trực tuyến, lãnh đạo Bộ Công an đã dự báo khả năng các đối tượng tội phạm từ Campuchia, Myanmar, Lào và các quốc gia trong khu vực chuyển dịch địa bàn hoạt động sang Việt Nam.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường nắm tình hình, đấu tranh với tội phạm lừa đảo trực tuyến, tổ chức đánh bạc có dấu hiệu chuyển dịch từ các nước về Việt Nam, kiên quyết không để hình thành các trung tâm lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam.

Đại tá Nguyễn Thanh Hà (áo trắng), Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự chỉ đạo công tác phá án.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Cục Cảnh sát hình sự phát hiện nhóm đối tượng người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam, câu kết với các đối tượng người Việt Nam chuẩn bị địa điểm, vận chuyển, mua sắm thiết bị điện tử, có biểu hiện hoạt động phạm tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản tại Khách sạn Văn Hoa, tổ dân phố Bắc Hải, phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Cục Cảnh sát hình sự đã chủ trì, phối hợp với các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an tỉnh Thanh Hóa xác lập Chuyên án để đấu tranh với nhóm đối tượng có hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép, xảy ra tại Khách sạn Văn Hoa từ tháng 6-2026 đến tháng 10-2026.

Quá trình đấu tranh, Ban chuyên án xác định các đối tượng người Trung Quốc đã câu kết với các đối tượng người Việt Nam thành lập Công ty TNHH Không Gian Kinh Vĩ, có trụ sở tại Bắc Ninh, để ký hợp đồng thuê khách sạn của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Vận tải Văn Hoa do Nguyễn Văn Đồng (sinh năm 1971, trú tại tổ dân phố Hải Thượng, phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) làm Giám đốc.

Khách sạn được chia thành 2 khu riêng biệt, gồm khu khách sạn 3 tầng là nơi ăn, nghỉ, sinh hoạt của các đối tượng và khu làm việc 2 tầng, trong đó tầng 1 là bếp, nhà ăn, tầng 2 được chia thành một khu chung và 6 phòng làm việc để tổ chức hoạt động lừa đảo. Mỗi phòng được bố trí nhân viên cùng các máy tính, điện thoại di động, kịch bản lừa đảo, ứng dụng mạng xã hội và trang web đầu tư. Các thiết bị, phương tiện, dữ liệu này được các đối tượng vận chuyển từ Campuchia về Việt Nam.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cục Cảnh sát hình sự đã báo cáo, được lãnh đạo Bộ Công an đồng ý cho phá án; huy động lực lượng thuộc các Cục nghiệp vụ Bộ Công an và Công an tỉnh Thanh Hóa triển khai tấn công, triệt phá đường dây tội phạm.

Đối tượng cầm đầu bị bắt giữ.

Tại thời điểm phá án, lực lượng Công an phát hiện 113 đối tượng người nước ngoài, gồm 74 đối tượng quốc tịch Trung Quốc, 28 đối tượng quốc tịch Ấn Độ, 9 đối tượng quốc tịch Campuchia, 1 đối tượng quốc tịch Malaysia và 1 đối tượng quốc tịch Myanmar. Trong số này, có 91 đối tượng nhập cảnh bằng thị thực du lịch và 22 đối tượng nhập cảnh bất hợp pháp, gồm 21 đối tượng không có hộ chiếu và 1 đối tượng có hộ chiếu nhưng không sử dụng để nhập cảnh do đang là đối tượng truy nã.

Kết quả điều tra bước đầu xác định đây là tổ chức tội phạm xuyên quốc gia do các đối tượng người Trung Quốc tổ chức, cầm đầu, câu kết với các đối tượng người Việt Nam và nhiều quốc tịch khác để thực hiện hành vi phạm tội. Đáng chú ý, các đối tượng thống nhất không sử dụng nhân viên người Việt Nam, không hướng tới bị hại là người Việt Nam nhằm gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc phát hiện, bắt giữ, xử lý.

Các đối tượng bị bắt giữ trong vụ án.

Về phương thức, thủ đoạn, các đối tượng chia thành nhiều tổ, mỗi tổ gồm 4 đến 5 nhân viên và 1 tổ trưởng, sử dụng SIM điện thoại không chính chủ để đăng ký các tài khoản mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin như Line, QQ, WeChat, Facebook. Các đối tượng giả danh doanh nhân thành đạt, người độc thân hoặc phụ nữ trẻ đẹp, thành công trong đầu tư tài chính để tiếp cận, làm quen, tạo quan hệ tình cảm với bị hại, sau đó dụ dỗ tham gia đầu tư vào các sàn chứng khoán, tài chính, tiền ảo, ngoại hối giả mạo như Nexuswh, Delta Capital Market, MGX, UNISON-JP.

Ban đầu, các đối tượng hướng dẫn bị hại giao dịch có lãi, cho rút một khoản tiền nhỏ, thường từ 5% đến 10% số tiền thắng trên tài khoản để tạo lòng tin; sau đó đưa ra chương trình khuyến mại cộng thêm 100% số tiền nộp vào nhằm dụ dỗ bị hại đầu tư số tiền lớn. Khi bị hại yêu cầu rút tiền, các đối tượng viện lý do tài khoản bị lỗi, đang bị cơ quan phòng, chống rửa tiền xác minh, yêu cầu tiếp tục nộp thêm tiền rồi chặn liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền đầu tư. Nhóm đối tượng chủ yếu nhắm đến người dân Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan, Mỹ, Ấn Độ và Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, một nhóm đối tượng thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá cược bóng đá, bóng rổ thông qua việc phát trực tiếp các giải thể thao trên mạng xã hội Douyin (TikTok Trung Quốc), QQ để lôi kéo người chơi, chủ yếu là người Trung Quốc, tham gia cá cược. Nhóm này phân công nhân viên tìm kiếm, chăm sóc khách hàng, hỗ trợ nạp, rút tiền; đối với các giao dịch từ 10.000 nhân dân tệ trở lên, các đối tượng hướng dẫn sử dụng tiền điện tử USDT nhằm tránh bị ngân hàng phong tỏa tài khoản.

Ngoài ra, các đối tượng còn sử dụng website giả mạo Công ty ODEL DEV LLC, một doanh nghiệp phần mềm của Mỹ, kết hợp các ứng dụng dịch thuật, nhắn tin để giả danh nhân viên tuyển dụng, quảng cáo việc làm nhẹ, lương cao, dụ dỗ người dân Mỹ nộp tiền dưới danh nghĩa phí tuyển dụng, đào tạo nhằm chiếm đoạt tài sản.

Kết quả đấu tranh, triệt phá Chuyên án, lực lượng Công an đã thu giữ 108 máy vi tính, hơn 500 điện thoại di động các loại, hàng trăm bộ sạc, cáp máy tính cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử phục vụ hoạt động phạm tội. Bước đầu xác định số tiền các đối tượng chiếm đoạt khoảng 50 tỷ đồng.

Tang vật vụ án.

Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự về các hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép” xảy ra tại Khách sạn Văn Hoa, phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa; khởi tố, bắt tạm giam 89 bị can, gồm 88 người nước ngoài và 1 người Việt Nam. Trong đó, có 3 bị can bị khởi tố về cả 2 tội danh theo Điều 290 và Điều 348 Bộ luật Hình sự. Đối với các đối tượng còn lại, cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Quá trình mở rộng chuyên án, lực lượng Công an tiếp tục phát hiện nhóm đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức lô đề, cá độ bóng đá trên không gian mạng. Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và đang tiếp tục điều tra, củng cố tài liệu để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.