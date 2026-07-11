Lật ca nô ở Phú Quốc, 15 người chết

ANTD.VN - Ca nô chở 32 du khách Ấn Độ, cùng 4 thành viên tổ lái, tiếp viên bị lật gần Hòn Mây Rút Ngoài, Phú Quốc, khiến 15 người chết, 21 người được cứu sống, chiều 11/7.

Theo thông tin từ chính quyền đặc khu Phú Quốc, khoảng 13h, canô của Công ty Ocean Pearl Island do tài công Nguyễn Hồng Hải (57 tuổi) cầm lái, chở 32 du khách quốc tịch Ấn Độ cùng ba thành viên tổ lái và một tiếp viên từ Hòn Mây Rút về cảng An Thới (cách sân bay Phú Quốc khoảng 25 km).

Khi rời Hòn Mây Rút Ngoài khoảng 400 m, canô bất ngờ gặp sự cố, lật úp, khiến toàn bộ hành khách và thuyền viên rơi xuống biển.

Phát hiện phương tiện gặp nạn, nhiều tàu du lịch hoạt động gần đó nhanh chóng đến ứng cứu.

"Chỉ một số người được đưa ra ngoài còn tỉnh táo", người này nói, cho biết thời điểm xảy ra tai nạn, vùng biển An Thới có sóng lớn, trời không mưa và nhiều tàu du lịch vẫn hoạt động.

Đồn Biên phòng An Thới điều hai tàu cùng 35 cán bộ, chiến sĩ tham gia cứu nạn, phối hợp với hải quân, cảnh sát biển và các lực lượng liên quan.

Đến chiều cùng ngày, toàn bộ 36 người được đưa vào bờ. Theo thống kê ban đầu, 21 người sống, 15 người tử vong, gồm hai nữ và 13 nam. Những người sống sót được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu.

Hiện trường cứu nạn nhóm du khách.

Ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, cho biết tỉnh đang chỉ đạo các đơn vị khẩn trương rà soát, thống kê để xác định chính xác số người tử vong.

Theo ông Hải, đơn vị khai thác du lịch và phương tiện đã được cấp phép, đáp ứng các điều kiện về vận chuyển khách và thủ tục xuất bến. Nhận định ban đầu, canô gặp sóng, gió bất thường khi hoạt động trên biển, dẫn đến tai nạn.

"Ưu tiên số một là cứu hộ, đưa toàn bộ nạn nhân vào bờ và tập trung tối đa cấp cứu những người còn sống", ông Hải nói.

Xe cấp cứu túc trực tại cảng An Thới để đưa các nạn nhân đến cơ sở y tế cấp cứu.

Đối với các nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm, hoàn tất thủ tục theo quy định và phối hợp thực hiện công tác bảo hộ công dân. Tỉnh đã liên hệ Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp nhận thi thể sau khi hoàn tất thủ tục, nhằm thuận lợi cho việc xử lý và bàn giao.

Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh An Giang đang theo dõi vụ việc, đồng thời báo cáo các cơ quan Trung ương. Nguyên nhân tai nạn tiếp tục được điều tra.

Khu vực canô chở 35 người gặp nạn trên biển.

Hòn Mây Rút (gồm Mây Rút Trong và Mây Rút Ngoài) nằm cách An Thới, phía nam Phú Quốc, khoảng 10-12 km. Nơi đây nổi tiếng với nước biển trong xanh, cát trắng và là một trong những điểm lặn ngắm san hô đẹp của Phú Quốc. Du khách thường đi tàu hoặc canô khoảng 20-40 phút để đến đảo tùy phương tiện.