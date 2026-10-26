Lãnh đạo các nước chúc mừng ông Lula da Silva tái đắc cử Tổng thống Brazil

ANTD.VN - Lãnh đạo các nước đã chúc mừng ông Luiz Inacio Lula da Silva sau khi ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Brazil.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: AFP

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã gửi lời chúc mừng tới người đồng cấp Brazil Lula da Silva về việc tái đắc cử, đồng thời kêu gọi nỗ lực “tăng cường quan hệ đối tác chiến lược” giữa hai nước.

“Pháp và Brazil còn rất nhiều điều để cùng nhau xây dựng”, ông Macron viết trên mạng xã hội X, nhấn mạnh rằng hai quốc gia nên vun đắp tình hữu nghị “vì một thế giới công bằng hơn”.

Chiến thắng của ông Lula là nguồn khích lệ đối với các chính trị gia cánh tả đang nỗ lực chống lại sự trỗi dậy của phe cánh hữu, bao gồm cả ở châu Âu - nơi Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez đang tụt lại trong các cuộc thăm dò trước thềm cuộc bầu cử vào tháng 11.

“Một chiến thắng tuyệt vời cho ông Lula! Những gì đã diễn ra tại Brazil cũng sẽ diễn ra tại Tây Ban Nha. Sự trở lại của các lực lượng tiến bộ trên toàn cầu mới chỉ bắt đầu”, ông Sánchez, một trong số ít các nhà lãnh đạo cánh tả tại châu Âu, chia sẻ trên mạng xã hội X.

Trước đó trong tháng này, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez - người nắm quyền từ năm 2018 - đã đặt cược tương lai chính trị của mình vào cuộc tổng tuyển cử sớm. Quyết định này được đưa ra sau khi các đảng cánh hữu bác bỏ một đạo luật khẩn cấp nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng nhà ở.

Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva (trái) cùng ứng viên Phó tổng thống Geraldo Alckmin tuyên bố chiến thắng ngày 25-10. Ảnh: AP

Bình luận về chiến thắng của ông Lula, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum nói: “Dân chủ muôn năm, người dân Brazil đã chiến thắng”. Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel chúc mừng ông Lula về “chiến thắng lịch sử này, đảm bảo sự tiếp nối con đường hòa bình, chủ quyền và công bằng xã hội mà người dân Brazil đã chọn dưới sự lãnh đạo của ông”.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen khẳng định: “Dân chủ và chủ nghĩa đa phương đã giành chiến thắng tại Brazil”. Trong khi đó, Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết “quan hệ đối tác” giữa Canada và Brazil đã phát triển mạnh mẽ, đồng thời kêu gọi: “Chúng ta hãy nắm bắt cơ hội này để cùng nhau củng cố mối quan hệ đó hơn nữa”.

Người ủng hộ Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva xuống đường ăn mừng chiến thắng ngày 25-10. Ảnh: AP

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Quách Gia Côn cũng chúc mừng Tổng thống Brazil tái đắc cử. Ông cho biết Bắc Kinh “sẵn sàng hợp tác với Brazil để tiếp tục thúc đẩy xây dựng một cộng đồng Trung Quốc - Brazil cùng chia sẻ tương lai”. Ông Quách Gia Côn nói rằng Trung Quốc - đối tác thương mại lớn nhất của Brazil - đã “ghi nhận” chiến thắng của ông Lula theo xác nhận từ Tòa án Bầu cử Tối cao Brazil.