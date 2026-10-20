Lan tỏa tinh thần chủ động rèn luyện sức khỏe, lối sống tích cực

ANTD.VN - Ngày 20-10-2026, Hội Phụ nữ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã tổ chức chương trình giao lưu thể thao giữa hội viên các cơ sở Hội. Đây là hoạt động chào mừng 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và 16 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam.

Dự và phát biểu tại chương trình có Đại tá Nguyễn Văn Đông, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. Cùng dự có Thượng tá Trần Thanh Hương Lan, Phó Trưởng ban phụ nữ CAND cùng đại diện chỉ huy các đơn vị và toàn thể Hội viên Hội phụ nữ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.

Đại tá Nguyễn Văn Đông, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ phát biểu tại chương trình

Chia sẻ tại buổi giao lưu, Trung tá Bùi Thị Hải Liên, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ bày tỏ, chương trình giao lưu thể thao không chỉ là hoạt động chào mừng ngày hội vui của chị em phụ nữ, mà còn là dịp để chúng ta cùng lan tỏa tinh thần chủ động rèn luyện sức khỏe, xây dựng lối sống tích cực, hưởng ứng phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”.

Đại tá Nguyễn Văn Đông tặng hoa chúc mừng ngày hội

Theo Trung tá Bùi Thị Hải Liên, đối với CBCS lực lượng Cảnh vệ, rèn luyện sức khỏe càng có ý nghĩa thiết thực. Thể lực tốt, tinh thần tốt chính là nền tảng để mỗi cán bộ, hội viên nâng cao khả năng đáp ứng yêu cầu công tác, giữ vững sự chủ động, bền bỉ và sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Chúc mừng chị em nhân ngày tôn vinh phụ nữ Việt Nam, Đại tá Nguyễn Văn Đông, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ khẳng định, phát huy truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam, phụ nữ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ luôn có những đóng góp đáng trân trọng vào sự nghiệp xây dựng lực lượng Cảnh vệ cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Trung tá Bùi Thị Hải Liên, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ phát biểu tại chương trình

Trong môi trường công tác đòi hỏi rất cao về bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, tính kỷ luật, sự tận tụy và khả năng sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ trong mọi tình huống, các đồng chí cán bộ nữ đã luôn nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; dù ở vị trí công tác nào cũng thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự cẩn trọng, tận tâm và ý thức vì công việc chung.

Sôi nổi các trận thi đấu

Sau phần khai mạc, toàn thể hội viên Hội phụ nữ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã tham gia thi đấu các môn pickleball, kéo co và nhảy bao bố.

Với nội dung đa dạng, hấp dẫn, các phần thi diễn ra trong không khí sôi nổi, hào hứng, thể hiện tinh thần đoàn kết, sự khéo léo, nhanh nhẹn và sức mạnh tập thể của các đội tham gia.

Ngày hội có sự tham gia của đông đảo chị em phụ nữ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ

Các vận động viên thi đấu nhiệt tình, trung thực, an toàn; các cổ động viên tích cực cổ vũ, tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần làm nên thành công của chương trình.

Cũng nhân dịp này, Hội Phụ nữ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ Pickleball, đánh dấu bước khởi đầu cho một sân chơi thể thao dành cho cán bộ, hội viên phụ nữ có chung niềm yêu thích vận động, hướng tới mục tiêu rèn luyện sức khỏe, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh và phát triền phong trào thể dục thể thao trong đơn vị.

Một số hình ảnh hoạt động tại chương trình:

Đại tá Nguyễn Văn Đông trao giải cho các vận động viên

Đại tá Nguyễn Văn Đông trao giải cho các vận động viên

Thượng tá Trần Thanh Hương Lan, Phó Trưởng ban phụ nữ CAND trao giải cho các vận động viên