Lần đầu tiên Thanh tra Công an thành phố Hà Nội công bố trực tuyến cuộc kiểm tra công tác quản lý cán bộ

ANTD.VN - Ngày 5/10/2026, Thanh tra Công an thành phố Hà Nội tổ chức kiểm tra công tác quản lý cán bộ bằng hình thức trực tuyến tới 160 điểm cầu trong CATP. Đây là lần đầu tiên Thanh tra CATP triển khai công bố một cuộc kiểm tra về công tác quản lý cán bộ theo hình thức trực tuyến trên quy mô toàn CATP, đánh dấu bước đổi mới trong phương thức tiến hành thanh tra, kiểm tra, gắn nhiệm vụ chuyên môn với chuyển đổi số và cải cách hành chính.

Công tác quản lý cán bộ là nội dung quan trọng, liên quan trực tiếp đến việc thực hiện các quy định, quy trình về tổ chức cán bộ tại Công an các đơn vị, địa phương. Do đó, việc kiểm tra phải được triển khai thống nhất, chặt chẽ, bảo đảm đúng yêu cầu, nội dung và tiến độ đề ra. Trước đây, để công bố nội dung kiểm tra, các đoàn công tác phải trực tiếp đến từng đơn vị. Với số lượng đơn vị lớn, phương thức này đòi hỏi nhiều thời gian, nhân lực và phương tiện di chuyển.

Thanh tra Công an thành phố Hà Nội tổ chức công bố trực tuyến việc kiểm tra công tác quản lý cán bộ tới 160 điểm cầu trong CATP

Lần này, Thanh tra CATP lựa chọn hình thức công bố trực tuyến, kết nối đồng thời 160 điểm cầu. Chỉ trong một hội nghị, nội dung, yêu cầu, phạm vi và phương pháp tiến hành cuộc kiểm tra được truyền đạt thống nhất đến các đơn vị. Đáng chú ý, không chỉ phương thức công bố được đổi mới, cách thức tiến hành cuộc kiểm tra cũng được tổ chức theo hướng khoa học, linh hoạt và phù hợp thực tiễn. Cuộc kiểm tra được triển khai tại 156 đơn vị, chia thành 3 cuộc; mỗi cuộc bố trí 4 Tổ công tác làm việc đồng thời.

Cuộc thứ nhất bắt đầu từ ngày 6/10/2026, toàn bộ cuộc kiểm tra hoàn thành trước ngày 15/11/2026. Trọng tâm kiểm tra là trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong công tác quản lý cán bộ, nhất là việc nắm tình hình, kê khai, báo cáo; quan tâm, giúp đỡ cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn; chủ động phát hiện những vấn đề, dấu hiệu vi phạm để kịp thời chấn chỉnh, xử lý từ sớm, từ xa.

Một điểm mới trong phương pháp kiểm tra là 100% cán bộ, chiến sĩ tại đơn vị được kiểm tra tự kê khai theo biểu mẫu thống nhất. Nội dung kê khai được đối chiếu với hồ sơ gốc và số liệu thống kê của Phòng Tổ chức cán bộ, qua đó tạo cơ sở đánh giá khách quan, toàn diện và thực chất hơn công tác quản lý cán bộ tại cơ sở.

Đối với các đơn vị thực hiện tốt, hồ sơ, tài liệu đầy đủ, không phát sinh nội dung cần tiếp tục xác minh, làm rõ, Đoàn kiểm tra kết thúc việc kiểm tra sớm, qua đó tập trung thời gian, lực lượng cho các đơn vị còn tồn tại, hạn chế hoặc có nhiều nội dung cần chấn chỉnh. Cách thức tổ chức này bảo đảm cuộc kiểm tra được tiến hành có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tế của từng đơn vị, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian, nhân lực và các nguồn lực phục vụ công tác kiểm tra.

Việc tổ chức công bố trực tuyến và đổi mới phương thức tiến hành giúp tiết kiệm gần 6.000 km quãng đường di chuyển và gần 100 ngày công của cán bộ, chiến sĩ.

Việc tổ chức công bố trực tuyến không làm gián đoạn hoạt động thường xuyên của các đơn vị. Lãnh đạo, cán bộ được phân công có thể tham gia hội nghị ngay tại đơn vị, không phải tổ chức các đoàn công tác di chuyển trực tiếp; đồng thời, trong quá trình kiểm tra, các đơn vị vẫn duy trì thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Đây là yếu tố quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả tổ chức kiểm tra, vừa bảo đảm yêu cầu kiểm tra, vừa hạn chế tối đa tác động đến hoạt động thường xuyên của cơ sở.

Việc tổ chức công bố trực tuyến và đổi mới phương thức tiến hành giúp tiết kiệm gần 6.000 km quãng đường di chuyển và gần 100 ngày công của cán bộ, chiến sĩ.

Với 160 điểm cầu được kết nối đồng thời, thông tin được truyền đạt thống nhất, nhanh chóng đến các đơn vị; các Tổ công tác có thể triển khai nhiệm vụ đồng thời, qua đó rút ngắn thời gian, sử dụng hiệu quả lực lượng và tập trung nguồn lực vào những nội dung thực sự cần thiết.

Những kết quả trên cho thấy việc ứng dụng công nghệ không chỉ tạo thuận lợi về mặt tổ chức mà còn trực tiếp góp phần tiết kiệm nguồn lực, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra.

Đây không đơn thuần là thay đổi hình thức tổ chức một hội nghị, mà là đổi mới cả phương thức tổ chức, điều hành và tiến hành công tác thanh tra, kiểm tra, theo hướng khoa học, linh hoạt, tiết kiệm, thực chất và hiệu quả; qua đó giảm thời gian, chi phí, áp lực cho cơ sở nhưng vẫn bảo đảm yêu cầu, chất lượng công việc.

Từ cách thức công bố mới đến phương pháp tiến hành kiểm tra mới, Thanh tra CATP đang từng bước đưa công nghệ và phương pháp quản lý hiện đại vào thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý cán bộ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, xây dựng lực lượng Công an Thủ đô chính quy, chuyên nghiệp, hiện đại.