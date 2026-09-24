Làm việc với các đơn vị cung cấp điện, nước về xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng, an toàn PCCC

ANTD.VN - Chiều 23-9, UBND xã Tây Phương, Hà Nội đã tổ chức Hội nghị làm việc với các đơn vị cung cấp dịch vụ điện, nước trên địa bàn nhằm rà soát thực trạng cung cấp dịch vụ đối với các công trình vi phạm quy định về đất đai, trật tự xây dựng và không bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Đồng chí Nguyễn Đức Lượng – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo, chuyên viên phụ trách của Phòng Kinh tế xã, Văn phòng HĐND & UBND xã, Công an xã; đại diện lãnh đạo Công ty Điện lực Thạch Thất, Công ty Cổ phần Tây Phương, Công ty nước sạch Đồng Tiến Thành, Công ty nước sạch THT, Công ty nước sạch Bình Dương và đại diện các hợp tác xã nông nghiệp cung ứng điện: Thạch Xá, Dị Nậu, Hương Ngải.

Đồng chí Nguyễn Hữu Đô - Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND xã trình bày tóm tắt Kết luận số 114-KL/TU ngày 26/8/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Đô - Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND xã trình bày tóm tắt Kết luận số 114-KL/TU ngày 26/8/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, qua đó làm rõ yêu cầu tăng cường phối hợp trong rà soát, xử lý các trường hợp vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng và an toàn phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn.

Đại diện các đơn vị nêu ý kiến

Tham gia ý kiến tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, nêu rõ thực trạng công tác quản lý cung ứng dịch vụ tại địa phương, đồng thời đưa ra nhiều giải pháp nhằm tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa chính quyền cơ sở với các đơn vị cung ứng điện, nước; trong đó chú trọng việc chia sẻ thông tin, thiết lập quy trình kiểm tra, giám sát thường xuyên và kiên quyết áp dụng các biện pháp tạm ngừng hoặc ngừng cung ứng dịch vụ đối với các trường hợp vi phạm theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Đồng chí Nguyễn Đức Lượng – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo và kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Lượng – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã ghi nhận tinh thần trách nhiệm và các ý kiến đóng góp của các đại biểu. Đồng chí nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn, đồng thời đề nghị các bộ phận chuyên môn của xã phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an và các đơn vị cung cấp dịch vụ khẩn trương hoàn thành công tác rà soát, phân loại cụ thể từng trường hợp vi phạm.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị cần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân và tổ chức; kiên quyết xử lý dứt điểm các tồn tại, không để phát sinh vi phạm mới, góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự và an toàn phòng chống cháy nổ trên địa bàn xã