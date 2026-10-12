Lại xảy ra lũ quét dữ dội tại Nepal, nhiều nhà cửa bị cuốn trôi

ANTD.VN - Theo cơ quan chức năng địa phương về thiên tai, ít nhất 5 người mất tích sau trận lũ quét dữ dội cuốn trôi nhiều nhà cửa và cây cầu tại miền Bắc Nepal vào ngày 11-10.

Đoạn video trận lũ quét ở Nepal. Nguồn: RT

Một quan chức thuộc Cục Thủy văn và Khí tượng Nepal được tờ Kathmandu Post trích dẫn cho biết, nguyên nhân gây ra trận lũ quét mới nhất có thể bắt nguồn từ vụ sạt lở đất hôm 10-10 làm tắc một nhánh sông; lượng nước tích tụ sau đó đã phá vỡ vật cản, tạo thành dòng lũ quét.

Tờ báo này dẫn thông tin từ chính quyền địa phương cho hay, nước lũ đã cuốn trôi khoảng 35-40 ngôi nhà tại huyện Gorkha, miền Bắc Nepal. Nhiều cây cầu đã bị phá hủy, trong khi đường sá và các công trình thủy điện bị hư hại.

Các video lan truyền trên mạng xã hội đã ghi lại cảnh nước lũ cuốn trôi các công trình xây dựng tại một thung lũng ở miền núi. Những hình ảnh khác dường như cho thấy cảnh cây cầu Soti Khola ở huyện Gorkha bị phá hủy.

Theo dữ liệu sơ bộ từ Cơ quan Quốc gia về Quản lý và Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai Nepal (NDRRMA), 2 phụ nữ và 3 người đàn ông đã được báo cáo mất tích.

Đài phát thanh Radio Nepal đưa tin, chính quyền đã huy động trực thăng cùng hàng trăm nhân viên an ninh để thực hiện công tác tìm kiếm và cứu nạn. Hãng tin AFP dẫn thông tin từ NDRRMA cho biết ít nhất 82 người, trong đó có 9 công dân nước ngoài, đã được giải cứu.

Đợt lũ lụt mới nhất này xảy ra chỉ hơn một tháng sau thảm họa thiên tai tại biên giới Nepal-Trung Quốc vào ngày 26-8. Theo dữ liệu của NDRRMA, tính đến cuối tháng 9, ít nhất 1.451 thi thể đã được tìm thấy và 5.745 người vẫn mất tích.