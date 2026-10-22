"Kỳ Yến - Bữa tiệc diệu kỳ": Khi sân khấu trở thành không gian trải nghiệm văn hóa

ANTD.VN - “Kỳ Yến - Bữa tiệc diệu kỳ” vừa chính thức ra mắt như một món quà nghệ thuật đặc biệt, mở đầu hành trình xây dựng một mô hình thưởng thức nghệ thuật mới, kết nối biểu diễn, công nghệ và trải nghiệm văn hóa trong một không gian thống nhất.

Chương trình “Kỳ Yến - Bữa tiệc diệu kỳ” là một trong những sáng kiến đổi mới nghệ thuật biểu diễn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong năm 2026, giao cho Liên đoàn Xiếc Việt Nam và VietArt phối hợp thực hiện.

Chương trình được giới thiệu như một món quà nghệ thuật đặc biệt, mở đầu hành trình xây dựng một mô hình thưởng thức nghệ thuật mới, kết nối biểu diễn, công nghệ và trải nghiệm văn hóa trong một không gian thống nhất.

Chương trình “Kỳ Yến - Bữa tiệc diệu kỳ” được giới thiệu như một món quà nghệ thuật đặc biệt, mở đầu hành trình xây dựng một mô hình thưởng thức nghệ thuật mới, kết nối biểu diễn, công nghệ và trải nghiệm văn hóa trong một không gian thống nhất

Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, NSND Tống Toàn Thắng cho biết: “Bám sát chỉ đạo của Nghị quyết số 57-NQ/TW và của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chúng tôi mong muốn tạo ra những sản phẩm cụ thể, thể hiện tinh thần đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ trong nghệ thuật biểu diễn. “Kỳ Yến - Bữa tiệc diệu kỳ” là một trong những ý tưởng mà Liên đoàn Xiếc Việt Nam rất tâm huyết thực hiện. Chương trình mang đến mô hình thưởng thức nghệ thuật mới, kết hợp biểu diễn xiếc, ẩm thực và công nghệ trong cùng một không gian trải nghiệm.

Tại đây, mỗi món ăn mang hương vị đặc trưng, gợi mở những câu chuyện về văn hóa và ẩm thực các vùng miền. Những câu chuyện ấy được kết nối với các tiết mục biểu diễn, hình ảnh và hiệu ứng công nghệ trên sân khấu, tạo nên sự giao thoa giữa ẩm thực và nghệ thuật. Qua đó, khán giả vừa thưởng thức tài năng của nghệ sĩ, vừa khám phá những giá trị văn hóa Việt Nam qua cách thể hiện sinh động, giàu cảm xúc”.

Mỗi món ăn mang hương vị đặc trưng, gợi mở những câu chuyện về văn hóa và ẩm thực các vùng miền

Điểm đặc biệt của chương trình là sự tham gia của nhiều nữ nghệ sĩ tài năng của Liên đoàn Xiếc Việt Nam, trong đó có những nghệ sĩ được ví như các “công chúa xiếc”. NSND Tống Toàn Thắng chia sẻ: “Thông qua ngôn ngữ xiếc, chúng tôi muốn tôn vinh sức mạnh, lòng quả cảm, sự bền bỉ và tài năng của người phụ nữ. Đây cũng là cách để những giá trị tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam được thể hiện sinh động trên sân khấu, mang đến niềm tự hào và cảm xúc cho khán giả”.

Sự diệu kỳ của “Kỳ Yến” không dừng lại ở tài năng của người nghệ sĩ. Trên nền tảng kỹ năng xiếc tinh luyện, công nghệ số mở ra những khả năng mới cho không gian biểu diễn. Hệ thống ánh sáng, âm nhạc và công nghệ trình chiếu 3D Mapping có thể biến đổi diện mạo sân khấu, mở rộng chiều sâu thị giác và tạo nên những lớp không gian giàu sức gợi.

Qua đó, công nghệ trở thành phương tiện để tôn vinh tài năng nghệ sĩ, tăng cường khả năng kể chuyện, đưa khán giả đến gần hơn với thế giới cảm xúc mà chương trình muốn truyền tải.

Hệ thống ánh sáng, âm nhạc và công nghệ trình chiếu 3D Mapping có thể biến đổi diện mạo sân khấu, mở rộng chiều sâu thị giác và tạo nên những lớp không gian giàu sức gợi

Bên cạnh đó, âm nhạc và ẩm thực góp phần hoàn thiện tinh thần “bữa tiệc” của sản phẩm. Không chỉ đến để thưởng thức một buổi biểu diễn, khán giả còn được hòa mình vào không gian giao thoa giữa nghệ thuật và cảm xúc, giữa trải nghiệm thị giác, thính giác và sự kết nối trực tiếp.

Cách tổ chức trải nghiệm này mở rộng ý nghĩa của sân khấu truyền thống, đưa nghệ thuật đến gần hơn với nhu cầu thưởng thức hiện đại nhưng vẫn giữ được giá trị cốt lõi của người nghệ sĩ và loại hình nghệ thuật.

Trong bối cảnh công nghiệp văn hóa ngày càng chú trọng khả năng sáng tạo, phát triển thương hiệu và kết nối liên ngành, giá trị của một sản phẩm nghệ thuật được xác định bởi chất lượng của buổi biểu diễn với giá trị bản sắc, khả năng tạo trải nghiệm và sức hấp dẫn đối với công chúng. Với “Kỳ Yến - Bữa tiệc diệu kỳ”, việc kết hợp kỹ năng xiếc tinh luyện, công nghệ hiện đại và các yếu tố văn hóa mở ra hướng phát triển sản phẩm theo mô hình nghệ thuật biểu diễn gắn với trải nghiệm du lịch văn hoá.

Từ sản phẩm đầu tiên này, định hướng đặt ra hướng tới xây dựng một chương trình có sức hấp dẫn riêng, từng bước phát triển một thương hiệu điểm đến văn hóa, nghệ thuật biểu diễn tại Hà Nội. Ở đó, khán giả và du khách có thể tìm thấy những trải nghiệm nghệ thuật đặc sắc được tạo nên từ tài năng của nghệ sĩ Việt Nam, sức sáng tạo của công nghệ và những giá trị văn hóa mang bản sắc dân tộc.

Đây là hướng đi đòi hỏi sự đầu tư dài hạn về nội dung nghệ thuật, năng lực sáng tạo, công nghệ và phương thức tổ chức, mở ra cơ hội để nghệ thuật xiếc tham gia sâu hơn vào quá trình phát triển công nghiệp văn hóa và du lịch.

Qua đó, “Kỳ Yến - Bữa tiệc diệu kỳ” gửi gắm kỳ vọng về một hướng phát triển mới: nơi nghệ thuật xiếc không ngừng đổi mới để đến gần hơn với công chúng, đồng thời giữ vững những giá trị đặc trưng đã làm nên bản sắc của mình.