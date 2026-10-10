Ký kết phối hợp đảm bảo an ninh trật tự tại Bệnh viện Nhi Trung ương

ANTD.VN - Bệnh viện Nhi Trung ương và Công an phường Láng, Hà Nội vừa tổ chức Lễ ký kết Kế hoạch phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT), đánh dấu bước phát triển trong mối quan hệ phối hợp giữa hai đơn vị, hướng tới xây dựng môi trường khám, chữa bệnh an toàn, văn minh, tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ y tế yên tâm thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe trẻ em.

Việc ký kết kế hoạch không chỉ thể hiện sự thống nhất về nhận thức và hành động giữa Bệnh viện với lực lượng Công an cơ sở mà còn tạo cơ sở để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm an ninh, an toàn trong toàn bộ hoạt động khám, chữa bệnh.

Tham dự buổi lễ có Thượng tá Nguyễn Chí Cường, Phó Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an thành phố Hà Nội; các đồng chí Nguyễn Hồng Dân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; Nguyễn Thị Minh Hiền, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường; Thượng tá Nguyễn Duy Định, Trưởng Công an phường Láng, cùng đại diện các đơn vị chức năng. Về phía Bệnh viện Nhi Trung ương có GS.TS. Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện, Ban Giám đốc và đại diện các khoa, phòng, trung tâm.

GS.TS. Trần Minh Điển nhấn mạnh trách nhiệm của các đơn vị trong phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn cho người bệnh, người nhà người bệnh và đội ngũ nhân viên y tế

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS. Trần Minh Điển nhấn mạnh, bảo đảm ANTT, an toàn cho người bệnh, người nhà người bệnh và nhân viên y tế, đồng thời giữ vững an ninh chính trị nội bộ, là nhiệm vụ quan trọng, cần sự tham gia đồng bộ, trách nhiệm của toàn Bệnh viện và lực lượng Công an. Đây không chỉ là nhiệm vụ riêng của lực lượng bảo vệ hay cơ quan Công an mà còn là trách nhiệm của cấp ủy, Ban Giám đốc, lãnh đạo các khoa, phòng, trung tâm và toàn thể viên chức, người lao động. Trên tinh thần đó, hai đơn vị thống nhất tăng cường phối hợp theo hướng chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm nguy cơ, trao đổi thông tin kịp thời và xử lý hiệu quả các vụ việc phát sinh, không để những vấn đề nhỏ kéo dài hoặc diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến hoạt động khám, chữa bệnh.

Việc ký kết Quy chế nhằm thiết lập cơ chế phối hợp thường xuyên, chủ động, hai chiều và rõ trách nhiệm giữa hai đơn vị trong nắm tình hình, trao đổi thông tin, phòng ngừa và xử lý các vụ việc liên quan đến ANTT, PCCC và CNCH; góp phần bảo đảm an toàn cho người bệnh, người nhà người bệnh, đội ngũ y tế, tài sản và cơ sở vật chất của Bệnh viện.

Các đại biểu trao đổi, thống nhất nội dung phối hợp trong công tác nắm tình hình, phòng ngừa, xử lý các vụ việc liên quan đến ANTT tại Bệnh viện Nhi Trung ương

Theo Quy chế, Bệnh viện Nhi Trung ương và Công an phường Láng sẽ duy trì cơ chế trao đổi thông tin thường xuyên, bảo đảm thông tin được cung cấp kịp thời, chính xác, đúng đầu mối và tuân thủ quy định về bảo mật.

Hai bên thống nhất chủ động thông báo những vấn đề nổi lên, dấu hiệu bất thường và các nguy cơ có thể ảnh hưởng đến ANTT, an toàn tại Bệnh viện; đồng thời phối hợp nắm tình hình, đánh giá nguy cơ, xây dựng phương án phòng ngừa phù hợp với đặc điểm hoạt động của cơ sở y tế.

Đại diện hai đơn vị ký kết tại chương trình

Hai đơn vị cũng xác định trọng tâm phối hợp là tăng cường phòng ngừa từ sớm, từ xa, tập trung vào các khu vực, thời điểm và tình huống có nguy cơ phát sinh vi phạm hoặc mất an toàn.

Công an phường Láng phối hợp với Bệnh viện nắm tình hình tại khu vực cổng, lối ra vào, nơi tập trung đông người và các khu vực giáp ranh; chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, góp phần hạn chế tình trạng ùn tắc, tụ tập đông người, gây rối, trộm cắp, lừa đảo, môi giới trái phép và các hành vi lợi dụng hoạt động khám, chữa bệnh để trục lợi.

Đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), hai đơn vị chú trọng phối hợp rà soát, nhận diện nguy cơ cháy, nổ, hướng dẫn thực hiện các quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy, kiểm tra điều kiện bảo đảm an toàn theo chức năng và thẩm quyền; nâng cao kỹ năng xử lý tình huống cho lực lượng tại chỗ, bảo đảm duy trì khả năng phát hiện, báo động, tổ chức thoát nạn và chữa cháy ban đầu khi có sự cố.

Bên cạnh đó, kế hoạch phối hợp tập trung vào bảo đảm an ninh quốc gia, an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh thông tin; tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin hai chiều, kịp thời phát hiện và phối hợp xử lý những vấn đề liên quan theo quy định.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Hồng Dân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Láng nhấn mạnh, bảo đảm ANTT tại bệnh viện chính là bảo vệ sự an toàn của người bệnh, sự an tâm của gia đình và niềm tin của nhân dân. Công tác phối hợp cần chuyển từ tư duy giữ gìn ANTT đơn thuần sang chủ động quản trị an ninh, an toàn, chú trọng nhận diện nguy cơ, phòng ngừa từ sớm và phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, tổ chức, cá nhân có liên quan. Đồng chí đề nghị hai đơn vị mở rộng phối hợp với các tổ dân phố, hộ kinh doanh, lái xe taxi, xe công nghệ và người dân tại khu vực giáp ranh; từng bước xây dựng mô hình “Bệnh viện an toàn về an ninh, trật tự”, lấy hiệu quả thực tế và mức độ an toàn của người dân làm thước đo.

Đồng chí Nguyễn Hồng Dân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Láng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường phối hợp, chủ động phòng ngừa bảo đảm ANTT

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, Thượng tá Nguyễn Duy Định, Trưởng Công an phường Láng khẳng định lực lượng Công an phường sẽ triển khai kế hoạch với tinh thần chủ động, trách nhiệm, quyết liệt, thực chất; tăng cường phối hợp với Bệnh viện trong nắm tình hình, phòng ngừa, phát hiện, xử lý các vụ việc, đồng thời bảo đảm các hoạt động phối hợp không gây cản trở đến công tác khám, chữa bệnh.

Thượng tá Nguyễn Duy Định, Trưởng Công an phường đề nghị quán triệt kế hoạch đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ, y bác sĩ, người lao động và sớm cụ thể hóa thành phương án, quy trình phối hợp

Lễ ký kết Kế hoạch phối hợp bảo đảm ANTT giữa Bệnh viện Nhi Trung ương và Công an phường Láng là cơ sở quan trọng để tiếp tục củng cố mối quan hệ phối hợp giữa hai đơn vị, phát huy vai trò của lực lượng Công an cơ sở trong công tác bảo đảm ANTT, phòng ngừa tội phạm, giữ gìn trật tự công cộng và phối hợp thực hiện các nhiệm vụ PCCC và CNCH tại Bệnh viện.

Với sự phân công rõ ràng, cơ chế trao đổi thông tin thường xuyên và tinh thần trách nhiệm của mỗi bên, công tác phối hợp sẽ từng bước đi vào chiều sâu, góp phần xây dựng môi trường khám, chữa bệnh an toàn, ổn định, văn minh; bảo vệ sức khỏe, tính mạng và tài sản của người bệnh, người nhà người bệnh, đội ngũ nhân viên y tế, tạo điều kiện để Bệnh viện Nhi Trung ương hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe trẻ em.