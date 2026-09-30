Ký kết chương trình phối hợp bảo đảm an ninh trật tự

ANTD.VN -Chiều 29/9/2026, Công an xã Ứng Hòa (Hà Nội) và Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trong hoạt động đầu tư, xây dựng, quản lý và triển khai các công trình, dự án trên địa bàn xã.

Tham dự buổi lễ có đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ xã; Ban Chỉ huy Công an xã; cùng đại diện lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an xã và cán bộ, người lao động Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã.

Lãnh đạo xã chúc mừng hội nghị

Việc ký kết Chương trình phối hợp nhằm tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa hai đơn vị trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu vực có công trình, dự án đang được triển khai; chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý từ sớm, từ xa những yếu tố có thể phát sinh phức tạp, góp phần tạo môi trường an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thiếu tá Nguyễn Hữu Tuyến, Phó trưởng công an xã, thông qua chương trình phối hợp

Một nội dung được hai đơn vị xác định có ý nghĩa quan trọng là tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công nhân, người lao động, các đơn vị thi công và nhân dân tại khu vực có dự án. Qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc bảo vệ tài sản, chấp hành các quy định của pháp luật, chủ động phòng ngừa tội phạm, không để xảy ra các hành vi gây mất an ninh, trật tự, ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả triển khai công trình.

Đồng chí Đàm Văn Huân - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã phát biểu chị đạo

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đàm Văn Huân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của Công an xã Ứng Hòa và Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng trong việc xây dựng cơ chế phối hợp giữa hai đơn vị. Đồng chí nhấn mạnh, công tác bảo đảm an ninh, trật tự phải được thực hiện song hành với quá trình triển khai các công trình, dự án; trong đó cần phát huy tinh thần chủ động, phòng ngừa là chính, kịp thời nhận diện và giải quyết các vấn đề ngay từ cơ sở, không để những vụ việc nhỏ kéo dài trở thành vấn đề phức tạp.

Tại buổi lễ, đại diện Công an xã Ứng Hòa và Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã đã tiến hành ký kết Chương trình phối hợp dưới sự chứng kiến của các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã và đại diện cán bộ, chiến sĩ, cán bộ, người lao động của hai đơn vị.